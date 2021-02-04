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В Греции в результате взрыва разрушена четырехэтажная гостиница
В Греции в результате взрыва разрушена четырехэтажная гостиница
Неработающая четырехэтажная гостиница в городе Кастория на севере Греции разрушена взрывом, сообщила пожарная служба страны. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:34
2021-02-04T13:34
2021-02-04T13:59
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АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости. Неработающая четырехэтажная гостиница в городе Кастория на севере Греции разрушена взрывом, сообщила пожарная служба страны.Отель расположен на четвертом километре шоссе Кастория — Козани.Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что взрыв произошел в половине второго ночи (в Москве в это время было на час больше), здание полностью разрушено. Осколки стекла, обломки, металлические конструкции разбросаны на 80 метров.При этом никто не пострадал, поскольку отель не работал в 2020 году, в строении никого не было."Гостиница "Тсамис" на 80 мест считается символическим туристическим комплексом Кастории. Она расположена на берегу озера, и из нее очень хороший вид на город", — пишет агентство.По информации, размещенной на сайте трехзвездочного отеля, в нем было 75 номеров и он был полностью отремонтирован в 2010 году. Также туристам предлагалось разместиться в пяти роскошных апартаментах.Причину взрыва выясняют пожарная служба и полиция.
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туризм, отели, новости - туризм, греция
АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости. Неработающая четырехэтажная гостиница в городе Кастория на севере Греции разрушена взрывом, сообщила пожарная служба страны.
Отель расположен на четвертом километре шоссе Кастория — Козани.
Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что взрыв произошел в половине второго ночи (в Москве в это время было на час больше), здание полностью разрушено. Осколки стекла, обломки, металлические конструкции разбросаны на 80 метров.
При этом никто не пострадал, поскольку отель не работал в 2020 году, в строении никого не было.
"Гостиница "Тсамис" на 80 мест считается символическим туристическим комплексом Кастории. Она расположена на берегу озера, и из нее очень хороший вид на город", — пишет агентство.
По информации, размещенной на сайте трехзвездочного отеля, в нем было 75 номеров и он был полностью отремонтирован в 2010 году. Также туристам предлагалось разместиться в пяти роскошных апартаментах.
Причину взрыва выясняют пожарная служба и полиция.