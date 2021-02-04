https://ria.ru/20210204/gorbachev-1596011516.html
Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
Экс-президент СССР Михаил Горбачев поддержал идею выдвинуть создателей российской вакцины "Спутник V" на Нобелевскую премию. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T14:13
2021-02-04T14:13
2021-02-04T14:13
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
госдума рф
михаил горбачев
ссср
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев поддержал идею выдвинуть создателей российской вакцины "Спутник V" на Нобелевскую премию.По словам политика, который сам является обладателем Нобелевской премии мира, успех разработанного в Центре Гамалеи препарата от COVID-19 говорит о хорошем положении дел в отечественной науке. "Да, они достойны этого. В основе их работы — жизни людей", — отметил Горбачев в комментарии НСН.Впервые с предложением выдвинуть создателей вакцины на соискание Нобелевки выступили в комитете Госдумы по охране здоровья в октябре.Ранее авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V". Испытания подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента. Также исследователи установили, что препарат полностью защищает при тяжелых случаях COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210204/myasnikov-1595959233.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, госдума рф, михаил горбачев, ссср