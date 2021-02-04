Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210204/gonki-1595999170.html
Ксения Шойгу откроет первую "Гонку Героев" 2021 года
Ксения Шойгу откроет первую "Гонку Героев" 2021 года
Первая "Гонка Героев" 2021 года пройдет в подмосковном Алабино 6 февраля. Это 8 километров и 30 препятствий, рассчитанных на любой уровень физической... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:18
2021-02-04T13:18
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595998871_0:229:2560:1669_1920x0_80_0_0_92c7292e4ef4ba9e23f1ad207c206789.jpg
МОСКВА, 4 фев — Пресс-служба "Лиги Героев". Первая "Гонка Героев" 2021 года пройдет в подмосковном Алабино 6 февраля. Это 8 километров и 30 препятствий, рассчитанных на любой уровень физической подготовки. В рамках зимней "Гонки героев" состоится первый в этом году отбор на Чемпионат мира по гонкам с препятствиями, который в 2021 году будет организован совместно с Международной федерацией по забегам с препятствиями (FISO). В церемонии открытия мероприятия примет участие руководитель "Лиги Героев" Ксения Шойгу.На этот раз более 1500 участников выйдут на трассу, чтобы преодолеть фирменные препятствия трассы в Алабино: снежные горы, спортснаряды, зимний танк Т-72, скалодром с цепями, несколько видов рукоходов, препятствия "Рожденный заново", "Пирамиды", и, конечно, финальное препятствие – семиметровый зимний "Эверест". Участникам забега будет доступно 3 формата участия на выбор: для тех, кто сомневается в своих способностях, предусмотрены командные забеги, в которых с командой побежит опытный инструктор. Для более подготовленных участников предусмотрен формат массового старта, где каждый бегун может поставить свой личный рекорд, а те, кто занимается гонками с препятствиями уже не первый год, примут участие в формате Чемпионата, победители которого смогут получить квалификацию на чемпионаты Европы и мира.Всю дополнительную информацию можно найти на сайте heroleague.ru и в соцсетях проекта.Старт мероприятия: 10:00. Окончание мероприятия: 15:00.Аккредитация СМИ проводится пресс-службой "Лиги Героев"Контакты: Татьяна Белова. Тел.: +7 (914) 187-9964), e-mail: t.belova@heroleague.ru Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595998871_192:0:2468:1707_1920x0_80_0_0_b847b20a3a9cc961c34cb87c76b08640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы

Ксения Шойгу откроет первую "Гонку Героев" 2021 года

13:18 04.02.2021
 
© Фото : пресс-служба «Лига Героев»Первая "Гонка Героев" 2021 года пройдет в подмосковном Алабино 6 февраля
Первая Гонка Героев 2021 года пройдет в подмосковном Алабино 6 февраля - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : пресс-служба «Лига Героев»
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — Пресс-служба "Лиги Героев". Первая "Гонка Героев" 2021 года пройдет в подмосковном Алабино 6 февраля. Это 8 километров и 30 препятствий, рассчитанных на любой уровень физической подготовки. В рамках зимней "Гонки героев" состоится первый в этом году отбор на Чемпионат мира по гонкам с препятствиями, который в 2021 году будет организован совместно с Международной федерацией по забегам с препятствиями (FISO). В церемонии открытия мероприятия примет участие руководитель "Лиги Героев" Ксения Шойгу.
"Гонка Героев" – популярный спортивный проект, объединяющий сотни тысяч участников и любителей спорта по всей стране с 2013 года. В 2019 году гонки с препятствиями были признаны официальным видом спорта в России, что позволяет организаторам проводить соревнования, победители которых будут квалифицированы на международные состязания.
На этот раз более 1500 участников выйдут на трассу, чтобы преодолеть фирменные препятствия трассы в Алабино: снежные горы, спортснаряды, зимний танк Т-72, скалодром с цепями, несколько видов рукоходов, препятствия "Рожденный заново", "Пирамиды", и, конечно, финальное препятствие – семиметровый зимний "Эверест".
Участникам забега будет доступно 3 формата участия на выбор: для тех, кто сомневается в своих способностях, предусмотрены командные забеги, в которых с командой побежит опытный инструктор. Для более подготовленных участников предусмотрен формат массового старта, где каждый бегун может поставить свой личный рекорд, а те, кто занимается гонками с препятствиями уже не первый год, примут участие в формате Чемпионата, победители которого смогут получить квалификацию на чемпионаты Европы и мира.
Всю дополнительную информацию можно найти на сайте heroleague.ru и в соцсетях проекта.
Старт мероприятия: 10:00. Окончание мероприятия: 15:00.
Аккредитация СМИ проводится пресс-службой "Лиги Героев"
Контакты: Татьяна Белова. Тел.: +7 (914) 187-9964), e-mail: t.belova@heroleague.ru
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:44Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России
14:39Физики получили новое состояние материи
14:38В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
14:30Греческая газета призвала правительство срочно закупить "Спутник V"
14:29Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
14:24Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
14:23В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
14:21Боррель призвал вести диалог с Россией
14:13Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
14:13Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
14:11Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
14:09Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
14:06Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
14:03Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
13:57СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
13:55Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в феврале и марте
13:55Путин назначил Бориса Жилко новым послом России в Мавритании
13:53Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на COVID-19
13:51Суд оставил под арестом экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге
13:50В Совфеде не исключили ответных мер в случае новых американских санкций
Лента новостейМолния