https://ria.ru/20210204/gonki-1595999170.html

Ксения Шойгу откроет первую "Гонку Героев" 2021 года

Ксения Шойгу откроет первую "Гонку Героев" 2021 года

Первая "Гонка Героев" 2021 года пройдет в подмосковном Алабино 6 февраля. Это 8 километров и 30 препятствий, рассчитанных на любой уровень физической... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:18

2021-02-04T13:18

2021-02-04T13:18

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МОСКВА, 4 фев — Пресс-служба "Лиги Героев". Первая "Гонка Героев" 2021 года пройдет в подмосковном Алабино 6 февраля. Это 8 километров и 30 препятствий, рассчитанных на любой уровень физической подготовки. В рамках зимней "Гонки героев" состоится первый в этом году отбор на Чемпионат мира по гонкам с препятствиями, который в 2021 году будет организован совместно с Международной федерацией по забегам с препятствиями (FISO). В церемонии открытия мероприятия примет участие руководитель "Лиги Героев" Ксения Шойгу.На этот раз более 1500 участников выйдут на трассу, чтобы преодолеть фирменные препятствия трассы в Алабино: снежные горы, спортснаряды, зимний танк Т-72, скалодром с цепями, несколько видов рукоходов, препятствия "Рожденный заново", "Пирамиды", и, конечно, финальное препятствие – семиметровый зимний "Эверест". Участникам забега будет доступно 3 формата участия на выбор: для тех, кто сомневается в своих способностях, предусмотрены командные забеги, в которых с командой побежит опытный инструктор. Для более подготовленных участников предусмотрен формат массового старта, где каждый бегун может поставить свой личный рекорд, а те, кто занимается гонками с препятствиями уже не первый год, примут участие в формате Чемпионата, победители которого смогут получить квалификацию на чемпионаты Европы и мира.Всю дополнительную информацию можно найти на сайте heroleague.ru и в соцсетях проекта.Старт мероприятия: 10:00. Окончание мероприятия: 15:00.Аккредитация СМИ проводится пресс-службой "Лиги Героев"Контакты: Татьяна Белова. Тел.: +7 (914) 187-9964), e-mail: t.belova@heroleague.ru Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы