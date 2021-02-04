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Ксения Шойгу откроет первую "Гонку Героев" 2021 года
Ксения Шойгу откроет первую "Гонку Героев" 2021 года
Первая "Гонка Героев" 2021 года пройдет в подмосковном Алабино 6 февраля. Это 8 километров и 30 препятствий, рассчитанных на любой уровень физической... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:18
2021-02-04T13:18
2021-02-04T13:18
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МОСКВА, 4 фев — Пресс-служба "Лиги Героев". Первая "Гонка Героев" 2021 года пройдет в подмосковном Алабино 6 февраля. Это 8 километров и 30 препятствий, рассчитанных на любой уровень физической подготовки. В рамках зимней "Гонки героев" состоится первый в этом году отбор на Чемпионат мира по гонкам с препятствиями, который в 2021 году будет организован совместно с Международной федерацией по забегам с препятствиями (FISO). В церемонии открытия мероприятия примет участие руководитель "Лиги Героев" Ксения Шойгу.На этот раз более 1500 участников выйдут на трассу, чтобы преодолеть фирменные препятствия трассы в Алабино: снежные горы, спортснаряды, зимний танк Т-72, скалодром с цепями, несколько видов рукоходов, препятствия "Рожденный заново", "Пирамиды", и, конечно, финальное препятствие – семиметровый зимний "Эверест". Участникам забега будет доступно 3 формата участия на выбор: для тех, кто сомневается в своих способностях, предусмотрены командные забеги, в которых с командой побежит опытный инструктор. Для более подготовленных участников предусмотрен формат массового старта, где каждый бегун может поставить свой личный рекорд, а те, кто занимается гонками с препятствиями уже не первый год, примут участие в формате Чемпионата, победители которого смогут получить квалификацию на чемпионаты Европы и мира.Всю дополнительную информацию можно найти на сайте heroleague.ru и в соцсетях проекта.Старт мероприятия: 10:00. Окончание мероприятия: 15:00.Аккредитация СМИ проводится пресс-службой "Лиги Героев"Контакты: Татьяна Белова. Тел.: +7 (914) 187-9964), e-mail: t.belova@heroleague.ru Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
МОСКВА, 4 фев — Пресс-служба "Лиги Героев". Первая "Гонка Героев" 2021 года пройдет в подмосковном Алабино 6 февраля. Это 8 километров и 30 препятствий, рассчитанных на любой уровень физической подготовки. В рамках зимней "Гонки героев" состоится первый в этом году отбор на Чемпионат мира по гонкам с препятствиями, который в 2021 году будет организован совместно с Международной федерацией по забегам с препятствиями (FISO). В церемонии открытия мероприятия примет участие руководитель "Лиги Героев" Ксения Шойгу.
"Гонка Героев" – популярный спортивный проект, объединяющий сотни тысяч участников и любителей спорта по всей стране с 2013 года. В 2019 году гонки с препятствиями были признаны официальным видом спорта в России, что позволяет организаторам проводить соревнования, победители которых будут квалифицированы на международные состязания.
На этот раз более 1500 участников выйдут на трассу, чтобы преодолеть фирменные препятствия трассы в Алабино: снежные горы, спортснаряды, зимний танк Т-72, скалодром с цепями, несколько видов рукоходов, препятствия "Рожденный заново", "Пирамиды", и, конечно, финальное препятствие – семиметровый зимний "Эверест".
Участникам забега будет доступно 3 формата участия на выбор: для тех, кто сомневается в своих способностях, предусмотрены командные забеги, в которых с командой побежит опытный инструктор. Для более подготовленных участников предусмотрен формат массового старта, где каждый бегун может поставить свой личный рекорд, а те, кто занимается гонками с препятствиями уже не первый год, примут участие в формате Чемпионата, победители которого смогут получить квалификацию на чемпионаты Европы и мира.
Всю дополнительную информацию можно найти на сайте heroleague.ru
и в соцсетях
проекта.
Старт мероприятия: 10:00. Окончание мероприятия: 15:00.
Аккредитация СМИ проводится пресс-службой "Лиги Героев"
Контакты: Татьяна Белова. Тел.: +7 (914) 187-9964), e-mail: t.belova@heroleague.ru
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.