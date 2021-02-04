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Городские службы Москвы обрабатывают дороги и дворы в ожидании гололедицы
Городские службы Москвы обрабатывают дороги и дворы в ожидании гололедицы
Городские службы Москвы обрабатывают дороги, тротуары и дворы из-за прогнозируемой гололедицы, пешеходов и водителей просят быть внимательными и не мешать... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T20:12
2021-02-04T20:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
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москва
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Городские службы Москвы обрабатывают дороги, тротуары и дворы из-за прогнозируемой гололедицы, пешеходов и водителей просят быть внимательными и не мешать уборочной технике, сообщает Комплекс городского хозяйства столицы в своих социальных сетях.Отмечается, что по прогнозам синоптиков, снегопад в столице продолжится до утра пятницы, прирост свежевыпавшего снега составит 4-6 сантиметров, местами возможна гололедица.Отмечается, что на опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.
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городское хозяйство москвы, москва

Городские службы Москвы обрабатывают дороги и дворы в ожидании гололедицы

20:12 04.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным (ПГМ) средством в Москве
Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным (ПГМ) средством в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Городские службы Москвы обрабатывают дороги, тротуары и дворы из-за прогнозируемой гололедицы, пешеходов и водителей просят быть внимательными и не мешать уборочной технике, сообщает Комплекс городского хозяйства столицы в своих социальных сетях.
Отмечается, что по прогнозам синоптиков, снегопад в столице продолжится до утра пятницы, прирост свежевыпавшего снега составит 4-6 сантиметров, местами возможна гололедица.
"Городские службы проводят сплошную противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. По мере выпадения осадков коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров и проведет повторную противогололедную обработку. Цикл работ повторят несколько раз. В уборке снега задействовано необходимое количество коммунальной техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.
"Просим пешеходов быть внимательными во время непогоды, не укрываться под деревьями, а автомобилистов — соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе коммунальных служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники", - говорится в сообщении.
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