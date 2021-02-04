https://ria.ru/20210204/gololeditsa-1596085023.html

Городские службы Москвы обрабатывают дороги и дворы в ожидании гололедицы

Городские службы Москвы обрабатывают дороги и дворы в ожидании гололедицы

Городские службы Москвы обрабатывают дороги, тротуары и дворы из-за прогнозируемой гололедицы, пешеходов и водителей просят быть внимательными и не мешать... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T20:12

2021-02-04T20:12

2021-02-04T20:12

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Городские службы Москвы обрабатывают дороги, тротуары и дворы из-за прогнозируемой гололедицы, пешеходов и водителей просят быть внимательными и не мешать уборочной технике, сообщает Комплекс городского хозяйства столицы в своих социальных сетях.Отмечается, что по прогнозам синоптиков, снегопад в столице продолжится до утра пятницы, прирост свежевыпавшего снега составит 4-6 сантиметров, местами возможна гололедица.Отмечается, что на опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.

https://ria.ru/20210204/sneg-1596079793.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва