https://ria.ru/20210204/gavayi-1595875392.html

Власти Гавайев обязали туристов установить в телефон спецприложение

Власти Гавайев обязали туристов установить в телефон спецприложение

Власти острова Мауи обязали прибывающих туристов установить на телефон специальное приложение, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T01:03

2021-02-04T01:03

2021-02-04T01:03

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Власти острова Мауи обязали прибывающих туристов установить на телефон специальное приложение, сообщает Travel and Leisure.Все путешественники старше 18 лет должны будут показать его специалистам в аэропорту или полицейским.Программа уведомит пользователя, если выяснится, что контактировавший с ним гражданин заразился коронавирусом и может отследить телефоны других людей, находящихся рядом, и зафиксировать продолжительность общения. Если кто-то из них сдаст тест на COVID-19 и получит положительный результат, он сможет уведомит об этом приложение, которое анонимно предупредит других пользователей о возможном заражении.Опасным считается нахождение в течение 15 минут на расстоянии менее двух метров от заболевшего гражданина.Приложение на отслеживает местоположение пользователя и не передает властям информацию о нем, пишет издание.

https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, гавайи, сша