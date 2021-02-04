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Власти Гавайев обязали туристов установить в телефон спецприложение
Власти Гавайев обязали туристов установить в телефон спецприложение
Власти острова Мауи обязали прибывающих туристов установить на телефон специальное приложение, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T01:03
2021-02-04T01:03
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Власти острова Мауи обязали прибывающих туристов установить на телефон специальное приложение, сообщает Travel and Leisure.Все путешественники старше 18 лет должны будут показать его специалистам в аэропорту или полицейским.Программа уведомит пользователя, если выяснится, что контактировавший с ним гражданин заразился коронавирусом и может отследить телефоны других людей, находящихся рядом, и зафиксировать продолжительность общения. Если кто-то из них сдаст тест на COVID-19 и получит положительный результат, он сможет уведомит об этом приложение, которое анонимно предупредит других пользователей о возможном заражении.Опасным считается нахождение в течение 15 минут на расстоянии менее двух метров от заболевшего гражданина.Приложение на отслеживает местоположение пользователя и не передает властям информацию о нем, пишет издание.
https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, гавайи, сша

Власти Гавайев обязали туристов установить в телефон спецприложение

01:03 04.02.2021
 
© Фото : Pixabay / Michelle MariaОтдых на острове Оаху, Гавайи
Отдых на острове Оаху, Гавайи - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : Pixabay / Michelle Maria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Власти острова Мауи обязали прибывающих туристов установить на телефон специальное приложение, сообщает Travel and Leisure.
Все путешественники старше 18 лет должны будут показать его специалистам в аэропорту или полицейским.
Программа уведомит пользователя, если выяснится, что контактировавший с ним гражданин заразился коронавирусом и может отследить телефоны других людей, находящихся рядом, и зафиксировать продолжительность общения. Если кто-то из них сдаст тест на COVID-19 и получит положительный результат, он сможет уведомит об этом приложение, которое анонимно предупредит других пользователей о возможном заражении.
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Опасным считается нахождение в течение 15 минут на расстоянии менее двух метров от заболевшего гражданина.
Приложение на отслеживает местоположение пользователя и не передает властям информацию о нем, пишет издание.
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