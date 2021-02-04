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Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на COVID-19
Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на COVID-19
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на коронавирус, ее состояние улучшилось, однако пока она остается в больнице, сообщили РИА... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:53
2021-02-04T13:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на коронавирус, ее состояние улучшилось, однако пока она остается в больнице, сообщили РИА Новости в Большом драматическом театре имени Товстоногова.Ранее сообщалось, что Фрейндлих 25 декабря была госпитализирована в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА в связи с коронавирусом. Актриса находилась в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Представитель научно-клинического центра рассказывала, что Фрейндлих неделю лечилась дома, потом ее госпитализировали на машине скорой помощи. В конце января в театре сообщали, что Фрейндлих перевели из реанимационной палаты на лечебное отделение. Врачи отмечали положительную динамику. Она продолжила курс лечебной физкультуры и получала кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, алиса фрейндлих, общество

Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на COVID-19

13:53 04.02.2021 (обновлено: 13:57 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНародная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на коронавирус, ее состояние улучшилось, однако пока она остается в больнице, сообщили РИА Новости в Большом драматическом театре имени Товстоногова.
"Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьезные улучшения состояния легких. Тест на коронавирус отрицательный. Алиса Бруновна пока остается в больнице. Врачи отмечают, что динамика положительная, и если так будет продолжаться, то ее скоро выпишут", - рассказали в театре.
Ранее сообщалось, что Фрейндлих 25 декабря была госпитализирована в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА в связи с коронавирусом. Актриса находилась в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Представитель научно-клинического центра рассказывала, что Фрейндлих неделю лечилась дома, потом ее госпитализировали на машине скорой помощи. В конце января в театре сообщали, что Фрейндлих перевели из реанимационной палаты на лечебное отделение. Врачи отмечали положительную динамику. Она продолжила курс лечебной физкультуры и получала кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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