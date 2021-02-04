https://ria.ru/20210204/frantsiya-1595981946.html

Посольство не комментирует задержание француза в Москве

Посольство не комментирует задержание француза в Москве

В посольстве Франции в России не комментируют задержание в Москве француза за участие в несогласованной акции. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:00

2021-02-04T12:00

2021-02-04T12:00

россия

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

москва

франция

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В посольстве Франции в России не комментируют задержание в Москве француза за участие в несогласованной акции.Ранее пресс-секретарь Тимирязевского суда Москвы Мария Прохорычева сообщила РИА Новости, что в четверг будет рассмотрен административный протокол в отношении гражданина Франции Сириля Даниелу, за участие в несогласованной акции ему грозит штраф или арест на срок до 15 суток."Мы не комментируем частные случаи", - сказали РИА Новости в дипмиссии.В суде не уточнили, за участие в какой несогласованной акции был задержан француз.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве и Санкт-Петербурге во вторник во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. В центре Москвы сторонники Навального, которому суд изменил наказание с условного на реальный срок, собирались на несогласованные митинги, в том числе выходили на проезжую часть, мешали движению транспорта и пешеходов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210204/arest-1595970901.html

https://ria.ru/20210204/zaderzhanie-1595980251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, москва, франция