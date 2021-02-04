https://ria.ru/20210204/finansirovanie-1595966578.html

Самарская область увеличит финансирование поддержки семей по соцконтракту

Самарская область увеличит финансирование поддержки семей по соцконтракту

Финансирование мер поддержки семей по социальному контракту в Самарской области в 2021 году увеличено в 20 раз, сообщил губернатор Дмитрий Азаров. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T10:38

2021-02-04T10:38

2021-02-04T10:38

дмитрий азаров

самарская область

общество

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САМАРА, 4 фев - РИА Новости. Финансирование мер поддержки семей по социальному контракту в Самарской области в 2021 году увеличено в 20 раз, сообщил губернатор Дмитрий Азаров."В этом году благодаря консолидации с федеральным бюджетом финансирование увеличится почти в 20 раз, до одного с лишним миллиарда рублей. Мы сможем большему числу земляков помочь", - цитирует Азарова пресс-служба облправительства.Глава региона пригласил жителей Самарской области участвовать в социальной программе, "готовить свои проекты, агростартапы и получать поддержку для открытия своего дела и обеспечения гарантированного заработка для семьи".По данным пресс-службы, впервые такая помощь в 2021 году будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов, будет выделено 681,8 миллиона рублей из федерального бюджета и 367,1 миллиона рублей – из регионального. Ранее на эти цели направлялось не более 50 миллионов рублей в год и только из областного бюджета.По информации пресс-службы, денежная выплата по социальному контракту будет предоставляться по программам социальной адаптации: по поиску работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, на иные мероприятия по преодолению гражданином трудной жизненной ситуации. Денежная выплата будет как единовременной, так и ежемесячной. Максимальная выплата по социальному контракту составит до 250 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей.Кроме того, категории граждан, имеющих право на социальную помощь по социальному контракту, с 2021 года дополнены малоимущими семьями, состоящими из граждан трудоспособного возраста."Государство помогает людям, которые в том числе хотят открыть свое дело. Это старый разговор, что лучше – дать удочку либо рыбу. Вот здесь государство дает удочку", - сказал Азаров.

https://ria.ru/20210129/samara-1595155845.html

https://ria.ru/20201210/dorogi-1588635124.html

самарская область

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дмитрий азаров, самарская область, общество