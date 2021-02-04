https://ria.ru/20210204/film-1596070695.html

Китай презентовал в Женеве фильм о достижениях в развитии Синьцзяна

Китай презентовал в Женеве фильм о достижениях в развитии Синьцзяна

В среду по видеосвязи состоялась презентация красот Синьцзяна. Организатором мероприятия выступили постоянная делегация Китая в Женеве и правительство... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T19:01

2021-02-04T19:01

2021-02-04T19:01

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 4 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". В среду по видеосвязи состоялась презентация красот Синьцзяна. Организатором мероприятия выступили постоянная делегация Китая в Женеве и правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района. Дипломаты более 50 стран и высокопоставленные чиновники правозащитных организаций в системе ООН в онлайн-формате познакомились с социально-экономическим развитием Синьцзяна, и увидели в каких прекрасных условиях живет местное население.На презентации были показаны видеоролики, демонстрирующие красоты природы, достижения развития и жизнь в Синьцзяне, что свидетельствует о благоприятной тенденции развития экономики района, значительном улучшении уровня жизни жителей и победе в ликвидации бедности.Постоянный представитель КНР при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй заявил, что Китай решительно выступает против обвинений, которые некоторые страны высказали в адрес Китая по вопросам, связанным с Синьцзяном, исходя из предвзятости и основываясь на ошибочных суждениях. Китайское правительство неизменно продвинет социально-экономическое развитие Синьцзяна, сохраняя стабильность в обществе.Участники мероприятия высоко оценили усилия Китая в содействии устойчивому развитию, сохранении социальной стабильности, обеспечении прав человека и улучшении благосостояния народа, решительно выступив против политизации проблемы прав человека и вмешательства во внутренние дела Китая под предлогом решения синьцзянского вопроса.

https://ria.ru/20210108/sintszyan-1592343488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай