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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210204/festival-1596069844.html
Патриарший хоровой фестиваль впервые соберет певчих из всех епархий РПЦ
Патриарший хоровой фестиваль впервые соберет певчих из всех епархий РПЦ
Патриарший международный фестиваль архиерейских хоров "Свет Христов" на этой неделе впервые стартовал в Русской православной церкви, он призван объединить... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T18:32
2021-02-04T18:32
религия и мировоззрение
московский синодальный хор
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Патриарший международный фестиваль архиерейских хоров "Свет Христов" на этой неделе впервые стартовал в Русской православной церкви, он призван объединить певческие коллективы из всех епархий РПЦ в России, ближнем и дальнем зарубежье, сообщил в четверг РИА Новости художественный руководитель Московского синодального хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков.Фестиваль проводится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и завершится в День народного единства 4 ноября."Главная задача – это объединить усилия, помочь общению, взаимодействию творческих хоровых коллективов из различных субъектов России, стран СНГ и дальнего зарубежья, где действуют приходы и епархии Русской православной церкви. Подобного фестиваля раньше не проводилось", - сказал Пузаков.Он уточнил, что "архиерейским хором" называют хор главного кафедрального собора епархии, где находится кафедра (место служения) правящего архиерея, и, "как правило, это образцово-показательные коллективы" для всего церковного региона. В них обычно принимают участие специально обученные певчие, получившие музыкальное образование в светских или церковных учебных заведениях.Фестиваль "Свет Христов" будет проходить в несколько этапов. Первый этап проводится в заочной форме: на него принимаются видеозаписи трансляций богослужений из храмов с участием хоров. На втором этапе, также заочном, принимаются видеозаписи уже концертных выступлений хоров, прошедших во второй этап фестиваля."Третий этап пройдет в очной форме. Планируется участие в богослужении в одном из кафедральных соборов Москвы, а также в гала-концерте в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Дата проведения гала-концерта – 4 ноября, праздник Казанской иконы Богоматери, День народного единства", - сообщили организаторы.По словам Пузакова, в рамках фестиваля состоятся также отдельные концерты - "мастер-классы" с участием известных церковных певческих коллективов, таких как Хор Сретенского монастыря, Хор Данилова монастыря, Патриарший хор храма Христа Спасителя, Московский Синодальный хор.
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московский синодальный хор, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Патриарший хоровой фестиваль впервые соберет певчих из всех епархий РПЦ

18:32 04.02.2021
 
© Сергей Власов Открытие II Международного съезда регентов и певчих Русской Православной Церкви. Москва, храм Христа Спасителя , 24 октября 2019 года (фото пресс-службы Русской православной церкви)
Открытие II Международного съезда регентов и певчих Русской Православной Церкви. Москва, храм Христа Спасителя , 24 октября 2019 года (фото пресс-службы Русской православной церкви) - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Сергей Власов
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Патриарший международный фестиваль архиерейских хоров "Свет Христов" на этой неделе впервые стартовал в Русской православной церкви, он призван объединить певческие коллективы из всех епархий РПЦ в России, ближнем и дальнем зарубежье, сообщил в четверг РИА Новости художественный руководитель Московского синодального хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков.
Фестиваль проводится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и завершится в День народного единства 4 ноября.
"Главная задача – это объединить усилия, помочь общению, взаимодействию творческих хоровых коллективов из различных субъектов России, стран СНГ и дальнего зарубежья, где действуют приходы и епархии Русской православной церкви. Подобного фестиваля раньше не проводилось", - сказал Пузаков.
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Он уточнил, что "архиерейским хором" называют хор главного кафедрального собора епархии, где находится кафедра (место служения) правящего архиерея, и, "как правило, это образцово-показательные коллективы" для всего церковного региона. В них обычно принимают участие специально обученные певчие, получившие музыкальное образование в светских или церковных учебных заведениях.
Фестиваль "Свет Христов" будет проходить в несколько этапов. Первый этап проводится в заочной форме: на него принимаются видеозаписи трансляций богослужений из храмов с участием хоров. На втором этапе, также заочном, принимаются видеозаписи уже концертных выступлений хоров, прошедших во второй этап фестиваля.
"Третий этап пройдет в очной форме. Планируется участие в богослужении в одном из кафедральных соборов Москвы, а также в гала-концерте в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Дата проведения гала-концерта – 4 ноября, праздник Казанской иконы Богоматери, День народного единства", - сообщили организаторы.
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По словам Пузакова, в рамках фестиваля состоятся также отдельные концерты - "мастер-классы" с участием известных церковных певческих коллективов, таких как Хор Сретенского монастыря, Хор Данилова монастыря, Патриарший хор храма Христа Спасителя, Московский Синодальный хор.
 
Религия и мировоззрениеМосковский синодальный хорНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
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