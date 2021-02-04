Захарова назвала фееричным комментарий США о закрытии Киевом трех каналов
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "фееричным" комментарий посольства США в Киеве по поводу закрытия украинскими властями трех телеканалов.
"Конечно США отметились как никогда ярко. Заявление посольства США на Украине по этому сюжету - это нечто феерическое", - сказала Захарова на брифинге.
Она процитировала заявление американской дипмиссии, в котором, в частности, говорилось что "США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством".
"Хочется напомнить Вашингтону и тем деятелям в США, у кого с фактами не очень, что это не российские каналы, это украинские каналы", - отметила официальный представитель МИД.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подконтрольное ему ведомство уже направило в YouTube запрос о закрытии их страниц.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.