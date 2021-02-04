https://ria.ru/20210204/feerichnyy-1596050532.html

Захарова назвала фееричным комментарий США о закрытии Киевом трех каналов

Захарова назвала фееричным комментарий США о закрытии Киевом трех каналов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "фееричным" комментарий посольства США в Киеве по поводу закрытия украинскими властями трех телеканалов. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T17:04

2021-02-04T17:04

2021-02-04T17:04

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир зеленский

сша

украина

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "фееричным" комментарий посольства США в Киеве по поводу закрытия украинскими властями трех телеканалов.Она процитировала заявление американской дипмиссии, в котором, в частности, говорилось что "США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством"."Хочется напомнить Вашингтону и тем деятелям в США, у кого с фактами не очень, что это не российские каналы, это украинские каналы", - отметила официальный представитель МИД.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подконтрольное ему ведомство уже направило в YouTube запрос о закрытии их страниц.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210204/zelenskiy-1596030264.html

https://ria.ru/20210204/telekanaly-1595973993.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оппозиционная платформа - за жизнь, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, сша, украина