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Эстонский депутат обвинила власти в лицемерии при критике России
Эстонский депутат обвинила власти в лицемерии при критике России
Депутат парламента Эстонии от Центристской партии, входящей в правящую коалицию, Оудекки Лооне считает, что Эстония ведет себя лицемерно, регулярно выступая с... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T18:28
2021-02-04T18:59
россия
эстония
венесуэла
сша
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутат парламента Эстонии от Центристской партии, входящей в правящую коалицию, Оудекки Лооне считает, что Эстония ведет себя лицемерно, регулярно выступая с критикой России, но при этом ничего не говоря про нарушения со стороны своих европейских и американских союзников."Очень важно, чтобы ко всем странам в международных отношениях был одинаковый подход. Если мы что-либо критикуем в одних странах, я думаю, что мы должны это же делать в других странах. Если мы что-то осуждаем в России, значит мы должны это же осуждать (и не только осуждать, но и действовать) во Франции, Венесуэле, Боливии, США и так далее. В противном случае это лицемерие. И мне не нравится, что мое родное государство лицемерит", – заявила Лооне порталу Baltnews.Как считает депутат, когда государство проводит политику "двойных стандартов", оно всегда проигрывает. "Сообщество государств (нормально) функционирует тогда, когда все прозрачно, когда мы друг друга уважаем и действуем на равных. Основа дипломатии в том, что большие и малые страны равны между собой, и что с ними взаимодействуют равнозначно", - полагает политик.Как отмечает Baltnews, Лооне осознает, что ее точка зрения не популярна в Эстонии, и ее могут осудить, но она не боится критики. "Я счастлива, что живу в демократическом государстве, где можно свободно выражать свое мнение. Я знаю, что определенное количество граждан Эстонии согласны со мной. Я представляю их голос и я продолжу это делать. Они за меня будут голосовать. Я не боюсь своих избирателей", - добавляет политик.
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россия, эстония, венесуэла, сша, в мире

Эстонский депутат обвинила власти в лицемерии при критике России

18:28 04.02.2021 (обновлено: 18:59 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Ольга СолдатенковаТаллин, вид на старый город со смотровой площадки.
Таллин, вид на старый город со смотровой площадки. - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Ольга Солдатенкова
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутат парламента Эстонии от Центристской партии, входящей в правящую коалицию, Оудекки Лооне считает, что Эстония ведет себя лицемерно, регулярно выступая с критикой России, но при этом ничего не говоря про нарушения со стороны своих европейских и американских союзников.
"Очень важно, чтобы ко всем странам в международных отношениях был одинаковый подход. Если мы что-либо критикуем в одних странах, я думаю, что мы должны это же делать в других странах. Если мы что-то осуждаем в России, значит мы должны это же осуждать (и не только осуждать, но и действовать) во Франции, Венесуэле, Боливии, США и так далее. В противном случае это лицемерие. И мне не нравится, что мое родное государство лицемерит", – заявила Лооне порталу Baltnews.
Как считает депутат, когда государство проводит политику "двойных стандартов", оно всегда проигрывает. "Сообщество государств (нормально) функционирует тогда, когда все прозрачно, когда мы друг друга уважаем и действуем на равных. Основа дипломатии в том, что большие и малые страны равны между собой, и что с ними взаимодействуют равнозначно", - полагает политик.
Как отмечает Baltnews, Лооне осознает, что ее точка зрения не популярна в Эстонии, и ее могут осудить, но она не боится критики. "Я счастлива, что живу в демократическом государстве, где можно свободно выражать свое мнение. Я знаю, что определенное количество граждан Эстонии согласны со мной. Я представляю их голос и я продолжу это делать. Они за меня будут голосовать. Я не боюсь своих избирателей", - добавляет политик.
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