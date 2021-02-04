https://ria.ru/20210204/estoniya-1596069042.html

Эстонский депутат обвинила власти в лицемерии при критике России

Эстонский депутат обвинила власти в лицемерии при критике России

Депутат парламента Эстонии от Центристской партии, входящей в правящую коалицию, Оудекки Лооне считает, что Эстония ведет себя лицемерно, регулярно выступая с... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T18:28

2021-02-04T18:28

2021-02-04T18:59

россия

эстония

венесуэла

сша

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутат парламента Эстонии от Центристской партии, входящей в правящую коалицию, Оудекки Лооне считает, что Эстония ведет себя лицемерно, регулярно выступая с критикой России, но при этом ничего не говоря про нарушения со стороны своих европейских и американских союзников."Очень важно, чтобы ко всем странам в международных отношениях был одинаковый подход. Если мы что-либо критикуем в одних странах, я думаю, что мы должны это же делать в других странах. Если мы что-то осуждаем в России, значит мы должны это же осуждать (и не только осуждать, но и действовать) во Франции, Венесуэле, Боливии, США и так далее. В противном случае это лицемерие. И мне не нравится, что мое родное государство лицемерит", – заявила Лооне порталу Baltnews.Как считает депутат, когда государство проводит политику "двойных стандартов", оно всегда проигрывает. "Сообщество государств (нормально) функционирует тогда, когда все прозрачно, когда мы друг друга уважаем и действуем на равных. Основа дипломатии в том, что большие и малые страны равны между собой, и что с ними взаимодействуют равнозначно", - полагает политик.Как отмечает Baltnews, Лооне осознает, что ее точка зрения не популярна в Эстонии, и ее могут осудить, но она не боится критики. "Я счастлива, что живу в демократическом государстве, где можно свободно выражать свое мнение. Я знаю, что определенное количество граждан Эстонии согласны со мной. Я представляю их голос и я продолжу это делать. Они за меня будут голосовать. Я не боюсь своих избирателей", - добавляет политик.

https://ria.ru/20210130/estoniya-1595314706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эстония, венесуэла, сша, в мире