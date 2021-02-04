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В Эстонии заявили о нарушении границы российским военным самолетом
В Эстонии заявили о нарушении границы российским военным самолетом
Эстонские военные утверждают, что российский военный самолет Ил-76МД якобы нарушил воздушную границу балтийской республики. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:47
2021-02-04T15:47
2021-02-04T15:47
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 фев - РИА Новости. Эстонские военные утверждают, что российский военный самолет Ил-76МД якобы нарушил воздушную границу балтийской республики."Российский военный самолет Ил-76МД нарушил в среду воздушное пространство Эстонии. Инцидент произошел в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии около одной минуты", - сообщила в четверг пресс-служба главного штаба сил обороны.Самолет следовал с включенным транспондером, но в момент нахождения в воздушном пространстве Эстонии он не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.По данным главного штаба, МИД страны вызвал в четверг посла России в Эстонии Александра Петрова, которому была вручена соответствующая нота.Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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россия, александр петров (посол), эстония, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 4 фев - РИА Новости. Эстонские военные утверждают, что российский военный самолет Ил-76МД якобы нарушил воздушную границу балтийской республики.
"Российский военный самолет Ил-76МД нарушил в среду воздушное пространство Эстонии
. Инцидент произошел в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии около одной минуты", - сообщила в четверг пресс-служба главного штаба сил обороны.
Самолет следовал с включенным транспондером, но в момент нахождения в воздушном пространстве Эстонии он не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.
По данным главного штаба, МИД страны вызвал в четверг посла России
в Эстонии Александра Петрова
, которому была вручена соответствующая нота.
Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.