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https://ria.ru/20210204/ekstrim-1595731793.html
Скорость, адреналин и космос! Где в России найти зимой летний экстрим
Скорость, адреналин и космос! Где в России найти зимой летний экстрим
"Люба, давай!" — разносилось над заснеженным полем в Целеево, по которому азартно скакали шесть "кентавров". На Плещеевом озере в Переславле-Залесском новички... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T08:00
2021-02-04T14:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Светлана Баева. "Люба, давай!" — разносилось над заснеженным полем в Целеево, по которому азартно скакали шесть "кентавров". На Плещеевом озере в Переславле-Залесском новички впервые вставали на доску под парус или осваивали кайт. В Петрово-Дальнем мотоциклисты лихо преодолевали трамплины. А на Байкале опытные дайверы смотрели на лед из-под воды. Оказывается, традиционный летний экстрим вполне доступен зимой. О том, как не закрывать сезон на двух колесах, зачем заниматься серфингом на снегу, где погружаться и кто такие поло-пони, — в материале РИА Новости. Падать не страшно"Мотокросс развивает смелость и уверенность. Учит быстро принимать решения и двигаться вперед, невзирая на преграды. И заменяет тренажерный зал", — объясняет мотоциклистка Альбина Вороновская. По ее словам, это безопаснее, чем ездить по асфальту. А зимой есть свои особенности."Падать мягче в сугроб. Но есть и минус: надо надевать больше одежды, зимой сложнее двигаться, нужно чаще останавливаться", — говорит мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион СССР по эндуро (внедорожный мотоцикл), двукратный чемпион Москвы по мотокроссу Александр Ярыгин. Он занимается с детьми и взрослыми в Петрово-Дальнем в Подмосковье.Официально можно кататься с шести лет, но родители приводят и пятилеток. Взрослые тоже приезжают: опытные и новички. Для одних это возможность попробовать необычное, для других — отточить старые навыки и получить новые. И для всех — фан."Мы подробно объясняем, показываем, тщательно подбираем экипировку (ее прокат входит в стоимость занятий), — говорит Александр Ярыгин. — Недавно к нам приезжала пара. Опыт только у мужа, и только на скутере. Но он с первого раза не боялся открывать газ, входить в поворот, как и супруга. После тренировки сразу спросили: когда следующая и когда же на трамплин?"Начинают, кстати, с небольшого, потом — выше и выше.Стоимость двухчасового занятия, как правило, порядка трех-пяти тысяч рублей (входит экипировка и чай-кофе). Школу найти довольно просто. Только в Москве и области их более двадцати.Разогнаться, как из пушкиМожно зимой освоить и еще один вид спорта, который во всем мире считается великосветским. Им занимались Александр II, Александр III, Николай II, а сейчас в России пытаются возродить. В минувшие выходные в Целеево (Подмосковье) прошел первый в этом сезоне турнир по конному поло на снегу. Красивое и азартное зрелище. А голов за семиминутный чаккер (один период турнира, в этот раз их было шесть) зачастую больше, чем за 45 минут футбольного тайма.Зимнее поло отличается от летнего: поле — немного меньше (летом его размер равен шести-восьми футбольным полям), в каждой из двух команд — по три игрока (летом — четыре), мяч ярко оранжевого цвета (летом — белый и поменьше). Скорости зимой чуть меньше, поскольку турнир проходит на снегу. Тем не менее, игра очень впечатляет. Задача в летнем и в зимнем конном поло одна и та же — забить гол."Браво, Люба! Вот что такое командная игра!" — тишины во время соревнований не было ни разу. Лошади срывались на галоп вслед за мячом, обгоняли друг друга, помогая своему всаднику точно ударить клюшкой. "Кентавр проснулся с первого чаккера", — комментировал Михаил Родзянко, директор поло-клуба.Алексис Родзянко, президент Московского поло-клуба поясняет, что коней называют поло-пони (как правило, они должны быть пониже ростом, чем обычные). Но это не порода. Играют, например, чистокровные английские, ахалтекинцы. Их задача — уметь разогнаться, как из пушки, резко остановиться, быть гибкими, маневренными, но уравновешенными, не бояться ни мяча, ни клюшки.Кстати, после турнира выбирают команду-победителя, лучшего игрока и лучшую лошадь. Она получает корзину морковки.Прийти в спорт может любой, но это недешево. Желательно иметь собственного коня, но начинать лучше, арендуя его у клуба или Академии поло. Индивидуальное занятие стоит девять-десять тысяч рублей. Владеть навыками верховой езды не обязательно, всему обучат. При Московском поло клубе работает Академия поло, открытая для всех желающих овладеть этой "игрой королей".Кайтинг и серфинг на льдуСерфинг, кайтинг — это тоже далеко не только летние развлечения. Причем зимой они доступны почти по всей России, главное — пространство и отсутствие линий электропередачи. "У нас есть сноукайтинг, зимний виндсерфинг, или виндски, кайтвинг — можно сказать, гибрид между кайтом и виндсерфингом", — поясняет Евгения Черкашина, администратор серф-клуба на Плещеевом озере. Она рассказывает, что сноукайтинг — молодой вид спорта, но еще в советские времена похожим образом передвигались военные там, где есть пространство и ветер. Кайт — тот же, что и летом, только на горных лыжах или сноуборде.По словам эксперта, зимой учиться даже проще: доска не уходит под воду, ветра нужно меньше, а скорость можно набрать до 120 километров в час. Да и подходит любое покрытое снегом продуваемое поле."В холодное время — самые интересные ощущения, когда есть возможность тренироваться на кайте на рельефной местности: небольших горах, сопках. Или совершать длительные путешествия из одной точки в другую, — говорит Александра из кайт-школы. — Как, например, в тундре".Азы виндсерфинга тоже лучше изучать зимой. Конструкции разные: лыжи сцеплены между собой и к ним прикреплен парус, есть на основе сноуборда, коньков. Ограничений в этих видах спорта немного. Дети — от восьми-десяти лет, есть примеры, когда 80-летние приходят и успешно начинают. Главное быть активным, иметь хорошую реакцию и силы. Стоимость обучения — две-три тысячи рублей в час (в группе или индивидуально), прокат оборудования входит в цену. Полный курс обойдется дешевле. Но нужна теплая одежда — например, горнолыжная. Ощущение космосаДайвинг зимой во многих регионах России, даже за Полярным кругом, — тоже не проблема! Только, в отличие, например, от кайтинга или серфинга, новичков тут не ждут. "Нужен опыт погружений, — говорит Дмитрий Холоденко, инстуктор дайв-клуба в Санкт-Петербурге. — У начинающего можно отбить все желание — это как вывести человека, не сидевшего за рулем, на "Формулу-1".Эксперт рассказывает, что для дайвинга в холодной воде есть специальные сухие костюмы, все оборудование дублируется: системы подачи воздуха, плавучести. Зимние погружения всегда страхуются с поверхности, участники постоянно обмениваются сигналами."Сейчас вода холодная, поэтому нет планктона. Недавно мы погружались под Петербургом, видимость была 10-15 метров, а летом обычно — не больше трех, — добавляет Дмитрий. — У меня, например, ощущение космоса возникает именно подо льдом".Стоимость курса (теоретическая часть, прокат оборудования, три погружения) — 15-18 тысяч рублей. А вот мест, где интересно нырять, не так много. Эксперт советует дайв-клуб на Белом море у Северного полярного круга, который, по его словам, лучший не только в России, но и в мире. И, конечно, Байкал — ведь там самый красивый на планете лед.
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белое море
байкал
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маршруты, отдых, куда поехать, куда поехать в выходные, россия, туризм, белое море, лошади, маршруты - туризм, байкал, москва, московская область (подмосковье)

Скорость, адреналин и космос! Где в России найти зимой летний экстрим

08:00 04.02.2021 (обновлено: 14:00 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМотокросс
Мотокросс - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Светлана Баева. "Люба, давай!" — разносилось над заснеженным полем в Целеево, по которому азартно скакали шесть "кентавров". На Плещеевом озере в Переславле-Залесском новички впервые вставали на доску под парус или осваивали кайт. В Петрово-Дальнем мотоциклисты лихо преодолевали трамплины. А на Байкале опытные дайверы смотрели на лед из-под воды. Оказывается, традиционный летний экстрим вполне доступен зимой. О том, как не закрывать сезон на двух колесах, зачем заниматься серфингом на снегу, где погружаться и кто такие поло-пони, — в материале РИА Новости.

Падать не страшно

"Мотокросс развивает смелость и уверенность. Учит быстро принимать решения и двигаться вперед, невзирая на преграды. И заменяет тренажерный зал", — объясняет мотоциклистка Альбина Вороновская.
По ее словам, это безопаснее, чем ездить по асфальту. А зимой есть свои особенности.
"Падать мягче в сугроб. Но есть и минус: надо надевать больше одежды, зимой сложнее двигаться, нужно чаще останавливаться", — говорит мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион СССР по эндуро (внедорожный мотоцикл), двукратный чемпион Москвы по мотокроссу Александр Ярыгин. Он занимается с детьми и взрослыми в Петрово-Дальнем в Подмосковье.
Официально можно кататься с шести лет, но родители приводят и пятилеток. Взрослые тоже приезжают: опытные и новички. Для одних это возможность попробовать необычное, для других — отточить старые навыки и получить новые. И для всех — фан.
© Фото : Кроссовая мотошкола ЛУЧ/Андрей Ярыгин

Моменты тренировки

Кроссовая мотошкола ЛУЧ
1 из 5

Моменты тренировки

© Фото : Кроссовая мотошкола ЛУЧ/Андрей Ярыгин
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Участники Всероссийских соревнований по мотоциклетному кроссу

Участники Всероссийских соревнований по мотоциклетному кроссу
2 из 5

Участники Всероссийских соревнований по мотоциклетному кроссу

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Юные участники первого этапа чемпионата Владивостока по ледовому мотокроссу на озере Юность (Чан)

Мотогонки на льду во Владивостоке
3 из 5

Юные участники первого этапа чемпионата Владивостока по ледовому мотокроссу на озере Юность (Чан)

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Мотокросс

Мотокросс
4 из 5

Мотокросс

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Соревнования по мотокроссу в классе "Открытый (Без шипов)"

Соревнования по мотокроссу
5 из 5

Соревнования по мотокроссу в классе "Открытый (Без шипов)"

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 5

Моменты тренировки

© Фото : Кроссовая мотошкола ЛУЧ/Андрей Ярыгин
2 из 5

Участники Всероссийских соревнований по мотоциклетному кроссу

© РИА Новости / Григорий Сысоев
3 из 5

Юные участники первого этапа чемпионата Владивостока по ледовому мотокроссу на озере Юность (Чан)

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 5

Мотокросс

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 5

Соревнования по мотокроссу в классе "Открытый (Без шипов)"

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Мы подробно объясняем, показываем, тщательно подбираем экипировку (ее прокат входит в стоимость занятий), — говорит Александр Ярыгин. — Недавно к нам приезжала пара. Опыт только у мужа, и только на скутере. Но он с первого раза не боялся открывать газ, входить в поворот, как и супруга. После тренировки сразу спросили: когда следующая и когда же на трамплин?"
Начинают, кстати, с небольшого, потом — выше и выше.
Стоимость двухчасового занятия, как правило, порядка трех-пяти тысяч рублей (входит экипировка и чай-кофе). Школу найти довольно просто. Только в Москве и области их более двадцати.

Разогнаться, как из пушки

Можно зимой освоить и еще один вид спорта, который во всем мире считается великосветским. Им занимались Александр II, Александр III, Николай II, а сейчас в России пытаются возродить.
В минувшие выходные в Целеево (Подмосковье) прошел первый в этом сезоне турнир по конному поло на снегу. Красивое и азартное зрелище. А голов за семиминутный чаккер (один период турнира, в этот раз их было шесть) зачастую больше, чем за 45 минут футбольного тайма.
© Фото : Московский Поло клуб/Андрей ДенисовПеред турниром
Московский Поло клуб - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
Зимнее поло отличается от летнего: поле — немного меньше (летом его размер равен шести-восьми футбольным полям), в каждой из двух команд — по три игрока (летом — четыре), мяч ярко оранжевого цвета (летом — белый и поменьше). Скорости зимой чуть меньше, поскольку турнир проходит на снегу. Тем не менее, игра очень впечатляет. Задача в летнем и в зимнем конном поло одна и та же — забить гол.
"Браво, Люба! Вот что такое командная игра!" — тишины во время соревнований не было ни разу. Лошади срывались на галоп вслед за мячом, обгоняли друг друга, помогая своему всаднику точно ударить клюшкой. "Кентавр проснулся с первого чаккера", — комментировал Михаил Родзянко, директор поло-клуба.
© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов

Турнир по конному поло на снегу в Целеево

Московский Поло клуб
1 из 9

Турнир по конному поло на снегу в Целеево

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов

Перед ударом

Московский Поло клуб
2 из 9

Перед ударом

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов

Борьба за мяч

Московский Поло клуб
3 из 9

Борьба за мяч

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов

Игрок и судья на поле

Московский Поло клуб
4 из 9

Игрок и судья на поле

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов

Конное поло — командная игра

Московский Поло клуб
5 из 9

Конное поло — командная игра

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов

Моменты конного поло на снегу

Московский Поло клуб
6 из 9

Моменты конного поло на снегу

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов

Конное поло на снегу — красивый вид спорта

Московский Поло клуб
7 из 9

Конное поло на снегу — красивый вид спорта

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов

Перед голом

Московский Поло клуб
8 из 9

Перед голом

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
© Фото : Московский поло клуб / Андрей Денисов

Награждение лучшей лошади

Награждение
9 из 9

Награждение лучшей лошади

© Фото : Московский поло клуб / Андрей Денисов
1 из 9

Турнир по конному поло на снегу в Целеево

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
2 из 9

Перед ударом

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
3 из 9

Борьба за мяч

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
4 из 9

Игрок и судья на поле

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
5 из 9

Конное поло — командная игра

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
6 из 9

Моменты конного поло на снегу

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
7 из 9

Конное поло на снегу — красивый вид спорта

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
8 из 9

Перед голом

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
9 из 9

Награждение лучшей лошади

© Фото : Московский поло клуб / Андрей Денисов
Алексис Родзянко, президент Московского поло-клуба поясняет, что коней называют поло-пони (как правило, они должны быть пониже ростом, чем обычные). Но это не порода. Играют, например, чистокровные английские, ахалтекинцы. Их задача — уметь разогнаться, как из пушки, резко остановиться, быть гибкими, маневренными, но уравновешенными, не бояться ни мяча, ни клюшки.
Кстати, после турнира выбирают команду-победителя, лучшего игрока и лучшую лошадь. Она получает корзину морковки.
© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов

Конное поло на снегу в Целеево

Московский Поло клуб
1 из 4

Конное поло на снегу в Целеево

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов

Снежное поло — азартная игра

Московский Поло клуб
2 из 4

Снежное поло — азартная игра

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов

Удар по мячу

Московский Поло клуб
3 из 4

Удар по мячу

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов

Во время снежного поло дежурят машина скорой помощи и трактор

Московский Поло клуб
4 из 4

Во время снежного поло дежурят машина скорой помощи и трактор

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
1 из 4

Конное поло на снегу в Целеево

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
2 из 4

Снежное поло — азартная игра

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
3 из 4

Удар по мячу

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
4 из 4

Во время снежного поло дежурят машина скорой помощи и трактор

© Фото : Московский Поло клуб/Андрей Денисов
Прийти в спорт может любой, но это недешево. Желательно иметь собственного коня, но начинать лучше, арендуя его у клуба или Академии поло. Индивидуальное занятие стоит девять-десять тысяч рублей. Владеть навыками верховой езды не обязательно, всему обучат. При Московском поло клубе работает Академия поло, открытая для всех желающих овладеть этой "игрой королей".

Кайтинг и серфинг на льду

Серфинг, кайтинг — это тоже далеко не только летние развлечения. Причем зимой они доступны почти по всей России, главное — пространство и отсутствие линий электропередачи.
"У нас есть сноукайтинг, зимний виндсерфинг, или виндски, кайтвинг — можно сказать, гибрид между кайтом и виндсерфингом", — поясняет Евгения Черкашина, администратор серф-клуба на Плещеевом озере.
© Фото : surf-point.ru/Евгения Оськина

Виндски на Плещеевом озере

Виндски
1 из 4

Виндски на Плещеевом озере

© Фото : surf-point.ru/Евгения Оськина
© Фото : surf-point.ru/Евгения Оськина Занятие виндски
Занятие виндски
2 из 4
Занятие виндски
© Фото : surf-point.ru/Евгения Оськина
© Фото : surf-point.ru/Евгения Оськина Сноукайтинг вдвоем
Сноукайтинг вдвоем
3 из 4
Сноукайтинг вдвоем
© Фото : surf-point.ru/Евгения Оськина
© Фото : surf-point.ru/Евгения Оськина Сноускайтинг
Сноускайтинг
4 из 4
Сноускайтинг
© Фото : surf-point.ru/Евгения Оськина
1 из 4

Виндски на Плещеевом озере

© Фото : surf-point.ru/Евгения Оськина
2 из 4
Занятие виндски
© Фото : surf-point.ru/Евгения Оськина
3 из 4
Сноукайтинг вдвоем
© Фото : surf-point.ru/Евгения Оськина
4 из 4
Сноускайтинг
© Фото : surf-point.ru/Евгения Оськина
Она рассказывает, что сноукайтинг — молодой вид спорта, но еще в советские времена похожим образом передвигались военные там, где есть пространство и ветер. Кайт — тот же, что и летом, только на горных лыжах или сноуборде.
По словам эксперта, зимой учиться даже проще: доска не уходит под воду, ветра нужно меньше, а скорость можно набрать до 120 километров в час. Да и подходит любое покрытое снегом продуваемое поле.
"В холодное время — самые интересные ощущения, когда есть возможность тренироваться на кайте на рельефной местности: небольших горах, сопках. Или совершать длительные путешествия из одной точки в другую, — говорит Александра из кайт-школы. — Как, например, в тундре".
© Фото : Кайт школа Riders of the Storm

Занятие сноукайтингом

Кайт школа Riders of the Storm
1 из 4

Занятие сноукайтингом

© Фото : Кайт школа Riders of the Storm
© Фото : Кайт школа Riders of the Storm

Сноукайтинг

Кайт школа Riders of the Storm
2 из 4

Сноукайтинг

© Фото : Кайт школа Riders of the Storm
© Фото : Кайт школа Riders of the Storm

Подготовка

Кайт школа Riders of the Storm
3 из 4

Подготовка

© Фото : Кайт школа Riders of the Storm
© Фото : Кайт школа Riders of the Storm

Кайтинг на снегу

Кайт школа Riders of the Storm
4 из 4

Кайтинг на снегу

© Фото : Кайт школа Riders of the Storm
1 из 4

Занятие сноукайтингом

© Фото : Кайт школа Riders of the Storm
2 из 4

Сноукайтинг

© Фото : Кайт школа Riders of the Storm
3 из 4

Подготовка

© Фото : Кайт школа Riders of the Storm
4 из 4

Кайтинг на снегу

© Фото : Кайт школа Riders of the Storm
Азы виндсерфинга тоже лучше изучать зимой. Конструкции разные: лыжи сцеплены между собой и к ним прикреплен парус, есть на основе сноуборда, коньков.
Ограничений в этих видах спорта немного. Дети — от восьми-десяти лет, есть примеры, когда 80-летние приходят и успешно начинают. Главное быть активным, иметь хорошую реакцию и силы.
© Фото : surf-point.ru/Евгения Оськина Просторы и сноукайтинг
Просторы и сноукайтинг - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : surf-point.ru/Евгения Оськина
Просторы и сноукайтинг
Стоимость обучения — две-три тысячи рублей в час (в группе или индивидуально), прокат оборудования входит в цену. Полный курс обойдется дешевле. Но нужна теплая одежда — например, горнолыжная.

Ощущение космоса

Дайвинг зимой во многих регионах России, даже за Полярным кругом, — тоже не проблема! Только, в отличие, например, от кайтинга или серфинга, новичков тут не ждут. "Нужен опыт погружений, — говорит Дмитрий Холоденко, инстуктор дайв-клуба в Санкт-Петербурге. — У начинающего можно отбить все желание — это как вывести человека, не сидевшего за рулем, на "Формулу-1".
© Фото : Дайвинг-клуб Мегадайв

Погружение под лед

Погружение
1 из 4

Погружение под лед

© Фото : Дайвинг-клуб Мегадайв
© Фото : Дайвинг-клуб Мегадайв

Для подледного дайвинга необходимо специальное оборудование

Погружение
2 из 4

Для подледного дайвинга необходимо специальное оборудование

© Фото : Дайвинг-клуб Мегадайв
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Инструктор дайвинг-центра Алексей Степаненко (справа) и студент курса подледных погружений

Инструктор дайвинг центра Пятый Элемент Алексей Степаненко (справа) и студент курса подледных погружений во время обучения в Амеревском карьере Щелковского района Московской области
3 из 4

Инструктор дайвинг-центра Алексей Степаненко (справа) и студент курса подледных погружений

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Обучение подледным погружениям в Амеревском карьере Щелковского района Московской области

Обучение подледным погружениям в Москве
4 из 4

Обучение подледным погружениям в Амеревском карьере Щелковского района Московской области

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 4

Погружение под лед

© Фото : Дайвинг-клуб Мегадайв
2 из 4

Для подледного дайвинга необходимо специальное оборудование

© Фото : Дайвинг-клуб Мегадайв
3 из 4

Инструктор дайвинг-центра Алексей Степаненко (справа) и студент курса подледных погружений

© РИА Новости / Антон Денисов
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4 из 4

Обучение подледным погружениям в Амеревском карьере Щелковского района Московской области

© РИА Новости / Антон Денисов
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Эксперт рассказывает, что для дайвинга в холодной воде есть специальные сухие костюмы, все оборудование дублируется: системы подачи воздуха, плавучести. Зимние погружения всегда страхуются с поверхности, участники постоянно обмениваются сигналами.
"Сейчас вода холодная, поэтому нет планктона. Недавно мы погружались под Петербургом, видимость была 10-15 метров, а летом обычно — не больше трех, — добавляет Дмитрий. — У меня, например, ощущение космоса возникает именно подо льдом".
© Фото : дайвинг-клуб "Мегадайв" / Олег ШлоковДайвинг подо льдом
Дайвинг подо льдом
1 из 6
Дайвинг подо льдом
© Фото : дайвинг-клуб "Мегадайв" / Олег Шлоков
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Аквалангист совершает подледные погружения

Подледное погружение в Московской области
2 из 6

Аквалангист совершает подледные погружения

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Студент-дайвер во время обучения

Обучение подледным погружениям в Москве
3 из 6

Студент-дайвер во время обучения

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Аквалангисты готовятся к подледному погружению (Ice Diver) на озере Белом в Рязанской области

Подледные погружения на озере Белое
4 из 6

Аквалангисты готовятся к подледному погружению (Ice Diver) на озере Белом в Рязанской области

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Аквалангисты совершают подледное погружение

Подледные погружения на озере Белое
5 из 6

Аквалангисты совершают подледное погружение

© РИА Новости / Антон Денисов
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© Фото : дайвинг-клуб "Мегадайв" / Олег ШлоковДайвинг подо льдом
Дайвинг подо льдом
6 из 6
Дайвинг подо льдом
© Фото : дайвинг-клуб "Мегадайв" / Олег Шлоков
1 из 6
Дайвинг подо льдом
© Фото : дайвинг-клуб "Мегадайв" / Олег Шлоков
2 из 6

Аквалангист совершает подледные погружения

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
3 из 6

Студент-дайвер во время обучения

© РИА Новости / Антон Денисов
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4 из 6

Аквалангисты готовятся к подледному погружению (Ice Diver) на озере Белом в Рязанской области

© РИА Новости / Антон Денисов
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5 из 6

Аквалангисты совершают подледное погружение

© РИА Новости / Антон Денисов
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6 из 6
Дайвинг подо льдом
© Фото : дайвинг-клуб "Мегадайв" / Олег Шлоков
Стоимость курса (теоретическая часть, прокат оборудования, три погружения) — 15-18 тысяч рублей. А вот мест, где интересно нырять, не так много. Эксперт советует дайв-клуб на Белом море у Северного полярного круга, который, по его словам, лучший не только в России, но и в мире. И, конечно, Байкал — ведь там самый красивый на планете лед.
Ледяное сердце на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 08:00Туризм
Самый красивый в мире лед и необычные хаски: чем привлекает Байкал зимой
 
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