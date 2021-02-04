https://ria.ru/20210204/ekstrim-1595731793.html

Скорость, адреналин и космос! Где в России найти зимой летний экстрим

Скорость, адреналин и космос! Где в России найти зимой летний экстрим

"Люба, давай!" — разносилось над заснеженным полем в Целеево, по которому азартно скакали шесть "кентавров". На Плещеевом озере в Переславле-Залесском новички... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T08:00

2021-02-04T08:00

2021-02-04T14:00

маршруты

отдых

туризм

куда поехать

куда поехать в выходные

россия

туризм

белое море

лошади

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595967755_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_27fd405e20b258e51aff1ae4671da117.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Светлана Баева. "Люба, давай!" — разносилось над заснеженным полем в Целеево, по которому азартно скакали шесть "кентавров". На Плещеевом озере в Переславле-Залесском новички впервые вставали на доску под парус или осваивали кайт. В Петрово-Дальнем мотоциклисты лихо преодолевали трамплины. А на Байкале опытные дайверы смотрели на лед из-под воды. Оказывается, традиционный летний экстрим вполне доступен зимой. О том, как не закрывать сезон на двух колесах, зачем заниматься серфингом на снегу, где погружаться и кто такие поло-пони, — в материале РИА Новости. Падать не страшно"Мотокросс развивает смелость и уверенность. Учит быстро принимать решения и двигаться вперед, невзирая на преграды. И заменяет тренажерный зал", — объясняет мотоциклистка Альбина Вороновская. По ее словам, это безопаснее, чем ездить по асфальту. А зимой есть свои особенности."Падать мягче в сугроб. Но есть и минус: надо надевать больше одежды, зимой сложнее двигаться, нужно чаще останавливаться", — говорит мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион СССР по эндуро (внедорожный мотоцикл), двукратный чемпион Москвы по мотокроссу Александр Ярыгин. Он занимается с детьми и взрослыми в Петрово-Дальнем в Подмосковье.Официально можно кататься с шести лет, но родители приводят и пятилеток. Взрослые тоже приезжают: опытные и новички. Для одних это возможность попробовать необычное, для других — отточить старые навыки и получить новые. И для всех — фан."Мы подробно объясняем, показываем, тщательно подбираем экипировку (ее прокат входит в стоимость занятий), — говорит Александр Ярыгин. — Недавно к нам приезжала пара. Опыт только у мужа, и только на скутере. Но он с первого раза не боялся открывать газ, входить в поворот, как и супруга. После тренировки сразу спросили: когда следующая и когда же на трамплин?"Начинают, кстати, с небольшого, потом — выше и выше.Стоимость двухчасового занятия, как правило, порядка трех-пяти тысяч рублей (входит экипировка и чай-кофе). Школу найти довольно просто. Только в Москве и области их более двадцати.Разогнаться, как из пушкиМожно зимой освоить и еще один вид спорта, который во всем мире считается великосветским. Им занимались Александр II, Александр III, Николай II, а сейчас в России пытаются возродить. В минувшие выходные в Целеево (Подмосковье) прошел первый в этом сезоне турнир по конному поло на снегу. Красивое и азартное зрелище. А голов за семиминутный чаккер (один период турнира, в этот раз их было шесть) зачастую больше, чем за 45 минут футбольного тайма.Зимнее поло отличается от летнего: поле — немного меньше (летом его размер равен шести-восьми футбольным полям), в каждой из двух команд — по три игрока (летом — четыре), мяч ярко оранжевого цвета (летом — белый и поменьше). Скорости зимой чуть меньше, поскольку турнир проходит на снегу. Тем не менее, игра очень впечатляет. Задача в летнем и в зимнем конном поло одна и та же — забить гол."Браво, Люба! Вот что такое командная игра!" — тишины во время соревнований не было ни разу. Лошади срывались на галоп вслед за мячом, обгоняли друг друга, помогая своему всаднику точно ударить клюшкой. "Кентавр проснулся с первого чаккера", — комментировал Михаил Родзянко, директор поло-клуба.Алексис Родзянко, президент Московского поло-клуба поясняет, что коней называют поло-пони (как правило, они должны быть пониже ростом, чем обычные). Но это не порода. Играют, например, чистокровные английские, ахалтекинцы. Их задача — уметь разогнаться, как из пушки, резко остановиться, быть гибкими, маневренными, но уравновешенными, не бояться ни мяча, ни клюшки.Кстати, после турнира выбирают команду-победителя, лучшего игрока и лучшую лошадь. Она получает корзину морковки.Прийти в спорт может любой, но это недешево. Желательно иметь собственного коня, но начинать лучше, арендуя его у клуба или Академии поло. Индивидуальное занятие стоит девять-десять тысяч рублей. Владеть навыками верховой езды не обязательно, всему обучат. При Московском поло клубе работает Академия поло, открытая для всех желающих овладеть этой "игрой королей".Кайтинг и серфинг на льдуСерфинг, кайтинг — это тоже далеко не только летние развлечения. Причем зимой они доступны почти по всей России, главное — пространство и отсутствие линий электропередачи. "У нас есть сноукайтинг, зимний виндсерфинг, или виндски, кайтвинг — можно сказать, гибрид между кайтом и виндсерфингом", — поясняет Евгения Черкашина, администратор серф-клуба на Плещеевом озере. Она рассказывает, что сноукайтинг — молодой вид спорта, но еще в советские времена похожим образом передвигались военные там, где есть пространство и ветер. Кайт — тот же, что и летом, только на горных лыжах или сноуборде.По словам эксперта, зимой учиться даже проще: доска не уходит под воду, ветра нужно меньше, а скорость можно набрать до 120 километров в час. Да и подходит любое покрытое снегом продуваемое поле."В холодное время — самые интересные ощущения, когда есть возможность тренироваться на кайте на рельефной местности: небольших горах, сопках. Или совершать длительные путешествия из одной точки в другую, — говорит Александра из кайт-школы. — Как, например, в тундре".Азы виндсерфинга тоже лучше изучать зимой. Конструкции разные: лыжи сцеплены между собой и к ним прикреплен парус, есть на основе сноуборда, коньков. Ограничений в этих видах спорта немного. Дети — от восьми-десяти лет, есть примеры, когда 80-летние приходят и успешно начинают. Главное быть активным, иметь хорошую реакцию и силы. Стоимость обучения — две-три тысячи рублей в час (в группе или индивидуально), прокат оборудования входит в цену. Полный курс обойдется дешевле. Но нужна теплая одежда — например, горнолыжная. Ощущение космосаДайвинг зимой во многих регионах России, даже за Полярным кругом, — тоже не проблема! Только, в отличие, например, от кайтинга или серфинга, новичков тут не ждут. "Нужен опыт погружений, — говорит Дмитрий Холоденко, инстуктор дайв-клуба в Санкт-Петербурге. — У начинающего можно отбить все желание — это как вывести человека, не сидевшего за рулем, на "Формулу-1".Эксперт рассказывает, что для дайвинга в холодной воде есть специальные сухие костюмы, все оборудование дублируется: системы подачи воздуха, плавучести. Зимние погружения всегда страхуются с поверхности, участники постоянно обмениваются сигналами."Сейчас вода холодная, поэтому нет планктона. Недавно мы погружались под Петербургом, видимость была 10-15 метров, а летом обычно — не больше трех, — добавляет Дмитрий. — У меня, например, ощущение космоса возникает именно подо льдом".Стоимость курса (теоретическая часть, прокат оборудования, три погружения) — 15-18 тысяч рублей. А вот мест, где интересно нырять, не так много. Эксперт советует дайв-клуб на Белом море у Северного полярного круга, который, по его словам, лучший не только в России, но и в мире. И, конечно, Байкал — ведь там самый красивый на планете лед.

https://ria.ru/20201224/baykal-1589644492.html

россия

белое море

байкал

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршруты, отдых, куда поехать, куда поехать в выходные, россия, туризм, белое море, лошади, маршруты - туризм, байкал, москва, московская область (подмосковье)