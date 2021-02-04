https://ria.ru/20210204/egipet-1596024199.html
В Египте российские эксперты завершили проверку безопасности аэропортов
В Египте российские эксперты завершили проверку безопасности аэропортов
Российские эксперты по авиационной безопасности завершили очередную проверку аэропортов египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:59
2021-02-04T15:59
2021-02-04T15:59
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КАИР, 4 фев — РИА Новости. Российские эксперты по авиационной безопасности завершили очередную проверку аэропортов египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх, сообщил РИА Новости глава профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб.Российские эксперты в последний раз проводили инспекцию там в январе 2020 года. После этого возник перерыв в связи с пандемией коронавируса, из-за которой воздушные гавани Египта прекратили работу на несколько месяцев."Делегация российских экспертов по безопасности успешно завершила свой визит в аэропорт Хургады, все службы проявили желание сотрудничать с делегацией, — сообщил Абу Талеб. — В этот раз все настроены позитивно, возможно, это уже последний визит российской делегации перед возобновлением полетов".Российские инспекторы находились в Египте с 27 января и проверяли процедуры обеспечения безопасности в воздушных гаванях египетских курортов в рамках мер РФ по возобновлению прямого регулярного и чартерного авиасообщения.Инспекторы оценили безопасность в залах прилета и вылета, при досмотре пассажиров и багажа, отследили весь процесс приготовления бортового питания для пассажиров до момента его доставки в самолет.По данным источников газеты Youm7 в минавиации Египта, теперь камеры слежения в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха хранят записанное видео не семь дней, как раньше, а 30. Взлетно-посадочные полосы оборудованы инфракрасными камерами для отслеживания подозрительных действий.Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России.
https://ria.ru/20210204/ekstrim-1595731793.html
https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html
https://ria.ru/20210120/shri-lanka-1593701910.html
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россия, аэропорты, туризм, пассажиры, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, египет
КАИР, 4 фев — РИА Новости. Российские эксперты по авиационной безопасности завершили очередную проверку аэропортов египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх, сообщил РИА Новости глава профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб.
Российские эксперты в последний раз проводили инспекцию там в январе 2020 года. После этого возник перерыв в связи с пандемией коронавируса, из-за которой воздушные гавани Египта прекратили работу на несколько месяцев.
"Делегация российских экспертов по безопасности успешно завершила свой визит в аэропорт Хургады, все службы проявили желание сотрудничать с делегацией, — сообщил Абу Талеб. — В этот раз все настроены позитивно, возможно, это уже последний визит российской делегации перед возобновлением полетов".
Российские инспекторы находились в Египте с 27 января и проверяли процедуры обеспечения безопасности в воздушных гаванях египетских курортов в рамках мер РФ по возобновлению прямого регулярного и чартерного авиасообщения.
Инспекторы оценили безопасность в залах прилета и вылета, при досмотре пассажиров и багажа, отследили весь процесс приготовления бортового питания для пассажиров до момента его доставки в самолет.
По данным источников газеты Youm7 в минавиации Египта, теперь камеры слежения в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха хранят записанное видео не семь дней, как раньше, а 30. Взлетно-посадочные полосы оборудованы инфракрасными камерами для отслеживания подозрительных действий.
Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России.