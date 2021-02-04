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Украинский телеканал NewsOne лишился своего домена
Украинский телеканал NewsOne лишился своего домена
Украинский телеканал NewsOne, который попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны страны, заявил, что лишился своего домена "из-за... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:19
2021-02-04T16:19
2021-02-04T16:33
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
newsone
112 украина
виктор медведчук
youtube
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Украинский телеканал NewsOne, который попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны страны, заявил, что лишился своего домена "из-за вмешательства госорганов"."Сайт телеканала NewsOne переехал на резервный адрес newsoneua.tv из-за вмешательства госорганов в работу основного домена. Старый домен у сайта забрали. По сути владелец домена, сайт телеканала, потерял возможность его администрировать. Таким образом, в результате атаки властей на свободу слова у сайта Newsone незаконно отняли домен newsone.ua", - говорится в сообщении на сайте телеканала.Об аналогичной ситуации в среду заявлял телеканал ZIK, также оказавшийся под санкциями. Однако уже в четверг на ZIK заявили, что им вернули отнятый ранее домен."В результате атаки властей на свободу слова у сайта ZIK незаконно отняли домен zik.ua. Сайт телеканала ZIK переехал на резервный адрес zikua.tv из-за вмешательства госорганов в работу основного домена. Позже, после этого заявления, сайту телеканала ZIK вернули прежний домен zik.ua, однако пока непонятно, на какой срок", - говорится на сайте телеканала.Позже телеканал "112 Украина" также заявил, что остался без домена. "Теперь домен отобрали и у нас. Мы переехали со 112.ua на 112ua.tv (112ua.tv). Продолжаем работу!" - говорится в сообщении в Telegram телеканала.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, newsone, 112 украина , виктор медведчук, youtube, владимир зеленский, украина, в мире
КИЕВ, 4 фев – РИА Новости.
Украинский телеканал NewsOne
, который попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны страны, заявил, что лишился своего домена "из-за вмешательства госорганов".
"Сайт телеканала NewsOne переехал на резервный адрес newsoneua.tv из-за вмешательства госорганов в работу основного домена. Старый домен у сайта забрали. По сути владелец домена, сайт телеканала, потерял возможность его администрировать. Таким образом, в результате атаки властей на свободу слова у сайта Newsone незаконно отняли домен newsone.ua", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Об аналогичной ситуации в среду заявлял телеканал ZIK, также оказавшийся под санкциями. Однако уже в четверг на ZIK заявили, что им вернули отнятый ранее домен.
"В результате атаки властей на свободу слова у сайта ZIK незаконно отняли домен zik.ua. Сайт телеканала ZIK переехал на резервный адрес zikua.tv из-за вмешательства госорганов в работу основного домена. Позже, после этого заявления, сайту телеканала ZIK вернули прежний домен zik.ua, однако пока непонятно, на какой срок", - говорится на сайте телеканала.
Позже телеканал "112 Украина" также заявил, что остался без домена. "Теперь домен отобрали и у нас. Мы переехали со 112.ua на 112ua.tv (112ua.tv). Продолжаем работу!" - говорится в сообщении в Telegram телеканала.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский
своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина
", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады
от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь
" Тараса Козака
, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком
. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube
.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.