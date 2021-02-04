https://ria.ru/20210204/domen-1596040652.html

Украинский телеканал NewsOne лишился своего домена

Украинский телеканал NewsOne лишился своего домена

Украинский телеканал NewsOne, который попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны страны, заявил, что лишился своего домена "из-за... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:19

2021-02-04T16:19

2021-02-04T16:33

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

newsone

112 украина

виктор медведчук

youtube

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Украинский телеканал NewsOne, который попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны страны, заявил, что лишился своего домена "из-за вмешательства госорганов"."Сайт телеканала NewsOne переехал на резервный адрес newsoneua.tv из-за вмешательства госорганов в работу основного домена. Старый домен у сайта забрали. По сути владелец домена, сайт телеканала, потерял возможность его администрировать. Таким образом, в результате атаки властей на свободу слова у сайта Newsone незаконно отняли домен newsone.ua", - говорится в сообщении на сайте телеканала.Об аналогичной ситуации в среду заявлял телеканал ZIK, также оказавшийся под санкциями. Однако уже в четверг на ZIK заявили, что им вернули отнятый ранее домен."В результате атаки властей на свободу слова у сайта ZIK незаконно отняли домен zik.ua. Сайт телеканала ZIK переехал на резервный адрес zikua.tv из-за вмешательства госорганов в работу основного домена. Позже, после этого заявления, сайту телеканала ZIK вернули прежний домен zik.ua, однако пока непонятно, на какой срок", - говорится на сайте телеканала.Позже телеканал "112 Украина" также заявил, что остался без домена. "Теперь домен отобрали и у нас. Мы переехали со 112.ua на 112ua.tv (112ua.tv). Продолжаем работу!" - говорится в сообщении в Telegram телеканала.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

https://ria.ru/20210203/youtube-1595923888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, newsone, 112 украина , виктор медведчук, youtube, владимир зеленский, украина, в мире