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Минэкономразвития спрогнозировало сроки восстановления доходов россиян
Минэкономразвития спрогнозировало сроки восстановления доходов россиян
Реальные доходы россиян вновь станут расти в третьем-четвертом кварталах этого года, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью телеканалу... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-04T22:14
2021-02-05T05:12
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Реальные доходы россиян вновь станут расти в третьем-четвертом кварталах этого года, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24". Решетников отметил, что российская экономика вступила в фазу активного восстановления. "По мере вакцинации, по мере формирования иммунитета группового, и настроения бизнеса меняются, и сейчас гораздо более все ориентированы уже на развитие, чем просто на то, чтобы просто пережить эти времена", — пояснил он. По данным Росстата, за прошлый год реальные располагаемые доходы россиян снизились на 3,5%. Минэкономразвития прогнозирует трехпроцентный рост этого показателя в текущем году. Решетников отметил, что в основном снизились доходы от предпринимательства и депозитов, а также из-за сокращения неформальной деятельности. Министр напомнил, что на заработную плату приходится 57% доходов россиян, и за 11 месяцев прошлого года она выросла на 2,2%. Также 16-процентный рост показали социальные выплаты — пенсии, пособия и другие. Всего они составляют 22% доходов россиян.
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максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика

Минэкономразвития спрогнозировало сроки восстановления доходов россиян

22:14 04.02.2021 (обновлено: 05:12 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании Совета Федерации РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Реальные доходы россиян вновь станут расти в третьем-четвертом кварталах этого года, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы увидим восстановление доходов населения в этом году", — сказал министр.

Решетников отметил, что российская экономика вступила в фазу активного восстановления.
"По мере вакцинации, по мере формирования иммунитета группового, и настроения бизнеса меняются, и сейчас гораздо более все ориентированы уже на развитие, чем просто на то, чтобы просто пережить эти времена", — пояснил он.
По данным Росстата, за прошлый год реальные располагаемые доходы россиян снизились на 3,5%. Минэкономразвития прогнозирует трехпроцентный рост этого показателя в текущем году.
Решетников отметил, что в основном снизились доходы от предпринимательства и депозитов, а также из-за сокращения неформальной деятельности. Министр напомнил, что на заработную плату приходится 57% доходов россиян, и за 11 месяцев прошлого года она выросла на 2,2%. Также 16-процентный рост показали социальные выплаты — пенсии, пособия и другие. Всего они составляют 22% доходов россиян.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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