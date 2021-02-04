https://ria.ru/20210204/dokhody-1596094316.html

Минэкономразвития спрогнозировало сроки восстановления доходов россиян

Минэкономразвития спрогнозировало сроки восстановления доходов россиян

Реальные доходы россиян вновь станут расти в третьем-четвертом кварталах этого года, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью телеканалу... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-04T22:14

2021-02-04T22:14

2021-02-05T05:12

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Реальные доходы россиян вновь станут расти в третьем-четвертом кварталах этого года, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24". Решетников отметил, что российская экономика вступила в фазу активного восстановления. "По мере вакцинации, по мере формирования иммунитета группового, и настроения бизнеса меняются, и сейчас гораздо более все ориентированы уже на развитие, чем просто на то, чтобы просто пережить эти времена", — пояснил он. По данным Росстата, за прошлый год реальные располагаемые доходы россиян снизились на 3,5%. Минэкономразвития прогнозирует трехпроцентный рост этого показателя в текущем году. Решетников отметил, что в основном снизились доходы от предпринимательства и депозитов, а также из-за сокращения неформальной деятельности. Министр напомнил, что на заработную плату приходится 57% доходов россиян, и за 11 месяцев прошлого года она выросла на 2,2%. Также 16-процентный рост показали социальные выплаты — пенсии, пособия и другие. Всего они составляют 22% доходов россиян.

https://ria.ru/20210204/tseny-1596047566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика