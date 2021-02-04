Россия пока будет проводить полеты в рамках Договора по открытому небу
21:23 04.02.2021 (обновлено: 21:26 04.02.2021)
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия пока продолжит принимать и проводить наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу, несмотря на запуск процедуры выхода, ближайшие полеты могут состояться в течение месяца, заявил в четверг глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода из Договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". При этом в ведомстве подчеркивают, что этот шаг еще не означает начала выхода из Договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.
"Россия всегда полностью и досконально выполняет свои обязательства в рамках международных договоров, так что обязательства по ДОН до выхода из него России будут выполняться", - заявил Гаврилов.
Он пояснил, что с ноября полеты не проводились "в том числе из-за плохой погоды".
"Традиционно они начинаются в конце февраля - начале марта. Думаю, что так будет и сейчас", - сказал Гаврилов в интервью "Коммерсанту".
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.
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