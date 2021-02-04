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В России создадут дивизию для береговой охраны Чукотки
В России создадут дивизию для береговой охраны Чукотки
Министерство обороны формирует дивизию для охраны береговой линии на Чукотке, сообщили "Известия". РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T09:19
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чукотка
остров врангеля (россия)
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Министерство обороны формирует дивизию для охраны береговой линии на Чукотке, сообщили "Известия".По информации источников издания в ведомстве, первый полк уже заступил на боевое дежурство в конце прошлого года.Военная часть будет патрулировать побережье вдоль Северного морского пути до острова Врангеля. Дивизия сможет прикрывать расположенные в регионе объекты ПВО и обеспечивать безопасное судоходство.В распоряжении военных будет находиться специальная техника: снегоходы, вездеходы и модульные системы обеспечения.
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чукотка
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чукотка, остров врангеля (россия), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

В России создадут дивизию для береговой охраны Чукотки

09:19 04.02.2021 (обновлено: 14:10 04.02.2021)
 
© РИА Новости / В. ЧистяковВездеход
Вездеход - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / В. Чистяков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев РИА Новости. Министерство обороны формирует дивизию для охраны береговой линии на Чукотке, сообщили "Известия".
По информации источников издания в ведомстве, первый полк уже заступил на боевое дежурство в конце прошлого года.
Военная часть будет патрулировать побережье вдоль Северного морского пути до острова Врангеля. Дивизия сможет прикрывать расположенные в регионе объекты ПВО и обеспечивать безопасное судоходство.
В распоряжении военных будет находиться специальная техника: снегоходы, вездеходы и модульные системы обеспечения.
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ЧукоткаОстров Врангеля (Россия)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
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