https://ria.ru/20210204/chukotka-1595955968.html
В России создадут дивизию для береговой охраны Чукотки
В России создадут дивизию для береговой охраны Чукотки
Министерство обороны формирует дивизию для охраны береговой линии на Чукотке, сообщили "Известия". РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T09:19
2021-02-04T09:19
2021-02-04T14:10
чукотка
остров врангеля (россия)
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Министерство обороны формирует дивизию для охраны береговой линии на Чукотке, сообщили "Известия".По информации источников издания в ведомстве, первый полк уже заступил на боевое дежурство в конце прошлого года.Военная часть будет патрулировать побережье вдоль Северного морского пути до острова Врангеля. Дивизия сможет прикрывать расположенные в регионе объекты ПВО и обеспечивать безопасное судоходство.В распоряжении военных будет находиться специальная техника: снегоходы, вездеходы и модульные системы обеспечения.
https://ria.ru/20201216/yars-1589412299.html
чукотка
остров врангеля (россия)
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чукотка, остров врангеля (россия), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность