https://ria.ru/20210204/chukotka-1595955968.html

В России создадут дивизию для береговой охраны Чукотки

В России создадут дивизию для береговой охраны Чукотки

Министерство обороны формирует дивизию для охраны береговой линии на Чукотке, сообщили "Известия". РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T09:19

2021-02-04T09:19

2021-02-04T14:10

чукотка

остров врангеля (россия)

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Министерство обороны формирует дивизию для охраны береговой линии на Чукотке, сообщили "Известия".По информации источников издания в ведомстве, первый полк уже заступил на боевое дежурство в конце прошлого года.Военная часть будет патрулировать побережье вдоль Северного морского пути до острова Врангеля. Дивизия сможет прикрывать расположенные в регионе объекты ПВО и обеспечивать безопасное судоходство.В распоряжении военных будет находиться специальная техника: снегоходы, вездеходы и модульные системы обеспечения.

https://ria.ru/20201216/yars-1589412299.html

чукотка

остров врангеля (россия)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, остров врангеля (россия), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность