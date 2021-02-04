https://ria.ru/20210204/borrel-1595996647.html

Путин не планирует встречаться с прибывшим в Москву Боррелем

Путин не планирует встречаться с прибывшим в Москву Боррелем

Отдельной встречи президента РФ Владимира Путина с главой дипмиссии ЕС Жозепом Боррелем не планируется, хотя его визиту придается большое значение, заявил... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:01

2021-02-04T13:01

2021-02-04T13:01

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сергей лавров

евросоюз

дмитрий песков

владимир путин

москва

украина

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Отдельной встречи президента РФ Владимира Путина с главой дипмиссии ЕС Жозепом Боррелем не планируется, хотя его визиту придается большое значение, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в четверг вечером отправится в Россию с визитом. Это первый его визит в российскую столицу с 2017 года. Боррель планирует провести в Москве переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудить, в числе прочего, Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с коронавирусом.Вместе с тем он отметил, что в Кремле придают визиту Борреля большое значение."Вы знаете, что совсем недавно президент Путин давал оценку отношениям между Москвой и Брюсселем, высказывал сожаление в связи с тем, что эти отношения находятся в досадном положении в плане того, что они, по сути, в замороженном состоянии, причем Россия не была инициатором этой заморозки. И, конечно, мы желали бы все-таки разблокирования нашего диалога, многогранного диалога между Москвой и Брюсселем, в том числе чтобы открыто и откровенно обсуждать все имеющиеся разногласия, коих немало", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210204/vstrecha-1595996404.html

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россия, сергей лавров, евросоюз, дмитрий песков, владимир путин, москва, украина, в мире