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Путин не планирует встречаться с прибывшим в Москву Боррелем
Путин не планирует встречаться с прибывшим в Москву Боррелем
Отдельной встречи президента РФ Владимира Путина с главой дипмиссии ЕС Жозепом Боррелем не планируется, хотя его визиту придается большое значение, заявил... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:01
2021-02-04T13:01
россия
сергей лавров
евросоюз
дмитрий песков
владимир путин
москва
украина
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Отдельной встречи президента РФ Владимира Путина с главой дипмиссии ЕС Жозепом Боррелем не планируется, хотя его визиту придается большое значение, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в четверг вечером отправится в Россию с визитом. Это первый его визит в российскую столицу с 2017 года. Боррель планирует провести в Москве переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудить, в числе прочего, Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с коронавирусом.Вместе с тем он отметил, что в Кремле придают визиту Борреля большое значение."Вы знаете, что совсем недавно президент Путин давал оценку отношениям между Москвой и Брюсселем, высказывал сожаление в связи с тем, что эти отношения находятся в досадном положении в плане того, что они, по сути, в замороженном состоянии, причем Россия не была инициатором этой заморозки. И, конечно, мы желали бы все-таки разблокирования нашего диалога, многогранного диалога между Москвой и Брюсселем, в том числе чтобы открыто и откровенно обсуждать все имеющиеся разногласия, коих немало", - добавил Песков.
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россия, сергей лавров, евросоюз, дмитрий песков, владимир путин, москва, украина, в мире

Путин не планирует встречаться с прибывшим в Москву Боррелем

13:01 04.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса "Учитель года России"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса Учитель года России - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Отдельной встречи президента РФ Владимира Путина с главой дипмиссии ЕС Жозепом Боррелем не планируется, хотя его визиту придается большое значение, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в четверг вечером отправится в Россию с визитом. Это первый его визит в российскую столицу с 2017 года. Боррель планирует провести в Москве переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудить, в числе прочего, Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с коронавирусом.
"Встречи с Путиным не планируется. Вы знаете, что господин Боррель является собеседником министра иностранных дел Лаврова, и именно с ним будут вестись переговоры", - сказал Песков.
Вместе с тем он отметил, что в Кремле придают визиту Борреля большое значение.
"Вы знаете, что совсем недавно президент Путин давал оценку отношениям между Москвой и Брюсселем, высказывал сожаление в связи с тем, что эти отношения находятся в досадном положении в плане того, что они, по сути, в замороженном состоянии, причем Россия не была инициатором этой заморозки. И, конечно, мы желали бы все-таки разблокирования нашего диалога, многогранного диалога между Москвой и Брюсселем, в том числе чтобы открыто и откровенно обсуждать все имеющиеся разногласия, коих немало", - добавил Песков.
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