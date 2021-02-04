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Врачи не подтвердили "сонную болезнь" у россиянки после отдыха в Африке
Врачи не подтвердили "сонную болезнь" у россиянки после отдыха в Африке
Московские врачи поставили диагноз "неуточнённая паразитарная болезнь" юной пермячке, у которой после отдыха на острове Занзибар подозревали "сонную болезнь",... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:16
2021-02-04T16:16
здоровье - общество
москва
занзибар
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 4 фев - РИА Новости. Московские врачи поставили диагноз "неуточнённая паразитарная болезнь" юной пермячке, у которой после отдыха на острове Занзибар подозревали "сонную болезнь", сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава.Ранее в СМИ появилась информация, что после отдыха на Занзибаре в ноябре 2020 года жительница Пермского края с дочерью заразились африканским трипаносомозом, так называемой "сонной болезнью", которую переносят мухи цеце. Краевой минздрав пояснил, что в начале февраля девочку, которая вместе с матерью лежала в больнице, отпустили домой, так как женщина написала отказ от госпитализации. Ребёнок находился в удовлетворительном состоянии, "сонную болезнь" у неё пермские медики не подтвердили.По данным минздрава, сейчас ребенок находится в московской клинике."Пермские медработники и специалисты минздрава Пермского края держат связь с коллегами из Москвы. Диагноз у ребенка не подтвержден, она проходит все необходимые обследования. Согласно заключению врача из московской клиники, у ребенка паразитарная болезнь неуточненная. Диагноз трипаносомоза не установлен", — рассказали в пресс-службе краевого минздрава.Сонная болезнь, называемая также "африканским трипаносомозом человека", является широко распространенной тропической болезнью, она может приводить к смертельному исходу. Переносчиком является африканская муха цеце. На месте ее укуса на коже образуется язва, человека постоянно лихорадит и параллельно одолевает сон.
https://ria.ru/20210202/mozg-1595601519.html
москва
занзибар
пермский край
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здоровье - общество, москва, занзибар, пермский край, происшествия

Врачи не подтвердили "сонную болезнь" у россиянки после отдыха в Африке

16:16 04.02.2021
 
© Фото : Pixabay / Adriana HristovaПляж Занзибара
Пляж Занзибара - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : Pixabay / Adriana Hristova
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 4 фев - РИА Новости. Московские врачи поставили диагноз "неуточнённая паразитарная болезнь" юной пермячке, у которой после отдыха на острове Занзибар подозревали "сонную болезнь", сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава.
Ранее в СМИ появилась информация, что после отдыха на Занзибаре в ноябре 2020 года жительница Пермского края с дочерью заразились африканским трипаносомозом, так называемой "сонной болезнью", которую переносят мухи цеце. Краевой минздрав пояснил, что в начале февраля девочку, которая вместе с матерью лежала в больнице, отпустили домой, так как женщина написала отказ от госпитализации. Ребёнок находился в удовлетворительном состоянии, "сонную болезнь" у неё пермские медики не подтвердили.
По данным минздрава, сейчас ребенок находится в московской клинике.
"Пермские медработники и специалисты минздрава Пермского края держат связь с коллегами из Москвы. Диагноз у ребенка не подтвержден, она проходит все необходимые обследования. Согласно заключению врача из московской клиники, у ребенка паразитарная болезнь неуточненная. Диагноз трипаносомоза не установлен", — рассказали в пресс-службе краевого минздрава.
Сонная болезнь, называемая также "африканским трипаносомозом человека", является широко распространенной тропической болезнью, она может приводить к смертельному исходу. Переносчиком является африканская муха цеце. На месте ее укуса на коже образуется язва, человека постоянно лихорадит и параллельно одолевает сон.
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