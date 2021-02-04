https://ria.ru/20210204/bloger-1596093880.html

Пранкер из Дагестана сядет в тюрьму за хранение наркотиков

Пранкер из Дагестана сядет в тюрьму за хранение наркотиков

Скандальный блогер из Дагестана Ричард Туккатулл сядет в тюрьму на три года за хранение наркотиков, сообщает пресс-служба регионального Верховного суда. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T22:04

2021-02-04T22:04

2021-02-04T22:22

россия

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 4 фев – РИА Новости. Скандальный блогер из Дагестана Ричард Туккатулл сядет в тюрьму на три года за хранение наркотиков, сообщает пресс-служба регионального Верховного суда.Согласно материалам дела, блогер-пранкер в январе 2019 года был доставлен сотрудниками ЦПЭ МВД в отдел полиции из-за асоциального поведения на улице Махачкалы, правоохранители при личном досмотре обнаружили у него наркотические вещества.В верховном суде напомнили, что Советский районный суд Махачкалы приговорил его к трем годам колонии общего режима. Не согласившись с принятым судебным решением, Туккатул обжаловал приговор с просьбой пересмотреть решение."Верховный суд Дагестана рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Туккатулла Р.Г., осужденного по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).Судебная коллегия изучила доводы апелляционной жалобы и признала верными выводы суда первой инстанции, оставив приговор без изменений.

https://ria.ru/20210130/bloger-1595313396.html

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россия, махачкала, происшествия