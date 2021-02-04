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Пранкер из Дагестана сядет в тюрьму за хранение наркотиков
Пранкер из Дагестана сядет в тюрьму за хранение наркотиков
Скандальный блогер из Дагестана Ричард Туккатулл сядет в тюрьму на три года за хранение наркотиков, сообщает пресс-служба регионального Верховного суда. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T22:04
2021-02-04T22:22
россия
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 4 фев – РИА Новости. Скандальный блогер из Дагестана Ричард Туккатулл сядет в тюрьму на три года за хранение наркотиков, сообщает пресс-служба регионального Верховного суда.Согласно материалам дела, блогер-пранкер в январе 2019 года был доставлен сотрудниками ЦПЭ МВД в отдел полиции из-за асоциального поведения на улице Махачкалы, правоохранители при личном досмотре обнаружили у него наркотические вещества.В верховном суде напомнили, что Советский районный суд Махачкалы приговорил его к трем годам колонии общего режима. Не согласившись с принятым судебным решением, Туккатул обжаловал приговор с просьбой пересмотреть решение."Верховный суд Дагестана рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Туккатулла Р.Г., осужденного по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).Судебная коллегия изучила доводы апелляционной жалобы и признала верными выводы суда первой инстанции, оставив приговор без изменений.
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россия, махачкала, происшествия

Пранкер из Дагестана сядет в тюрьму за хранение наркотиков

22:04 04.02.2021 (обновлено: 22:22 04.02.2021)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 4 фев – РИА Новости. Скандальный блогер из Дагестана Ричард Туккатулл сядет в тюрьму на три года за хранение наркотиков, сообщает пресс-служба регионального Верховного суда.
Согласно материалам дела, блогер-пранкер в январе 2019 года был доставлен сотрудниками ЦПЭ МВД в отдел полиции из-за асоциального поведения на улице Махачкалы, правоохранители при личном досмотре обнаружили у него наркотические вещества.
В верховном суде напомнили, что Советский районный суд Махачкалы приговорил его к трем годам колонии общего режима. Не согласившись с принятым судебным решением, Туккатул обжаловал приговор с просьбой пересмотреть решение.
"Верховный суд Дагестана рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Туккатулла Р.Г., осужденного по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).
Судебная коллегия изучила доводы апелляционной жалобы и признала верными выводы суда первой инстанции, оставив приговор без изменений.
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 21:15
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