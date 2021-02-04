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В Узбекистане поблагодарили Россию за помощь в запуске налоговой реформы
В Узбекистане поблагодарили Россию за помощь в запуске налоговой реформы
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов рассказал российскому коллеге Михаилу Мишустину, как в стране продвигается налоговая реформа, запущенная при... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T19:01
2021-02-04T20:14
россия
абдулла арипов
евразийский экономический союз
михаил мишустин
узбекистан
алма-ата
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АЛМА-АТА, 4 фев - РИА Новости. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов рассказал российскому коллеге Михаилу Мишустину, как в стране продвигается налоговая реформа, запущенная при содействии России.Они провели встречу в Алма-Ате, куда оба прибыли для участия в заседании межправительственного совета ЕАЭС."Мы высоко ценим непосредственно ваше постоянное внимание к развитию узбецко-российского взаимодействия. Особенно я хотел бы отметить то, что по вашей инициативе в Узбекистане мы начали налоговую реформу, при вашей помощи, благодаря технической помощи и гранту Росссийской Федерации мы завершаем первый этап этого большого институционального мероприятия", - рассказал Арипов.Он упомянул, что накануне их встречи с российским премьером руководители налоговых служб подвели итоги первого этапа этой работы."Как раз накануне мне наш руководитель налоговой службы докладывал. Очень у них хорошее взаимодействие, они уже работают над вторым этапом. И оно приносит очень хорошие плоды вообще для приведения в соответствие экономики и платежеспособности налоговой сфере в Узбекистане, за что мы вам очень благодарны", - отметил премьер республики.Он напомнил еще об одном проекте, реализация которого сейчас начинается в стране. "Это тоже вы как раз лично помогали и помогаете, - по маркировке алкогольной, табачной продукции, лекарственных средств, электроники. По всем этим направлениям тоже мы работаем", - сказал Арипов.
https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593781424.html
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россия, абдулла арипов, евразийский экономический союз, михаил мишустин, узбекистан, алма-ата

В Узбекистане поблагодарили Россию за помощь в запуске налоговой реформы

19:01 04.02.2021 (обновлено: 20:14 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время переговоров в Алматы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время переговоров в Алматы - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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АЛМА-АТА, 4 фев - РИА Новости. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов рассказал российскому коллеге Михаилу Мишустину, как в стране продвигается налоговая реформа, запущенная при содействии России.
Они провели встречу в Алма-Ате, куда оба прибыли для участия в заседании межправительственного совета ЕАЭС.
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"Мы высоко ценим непосредственно ваше постоянное внимание к развитию узбецко-российского взаимодействия. Особенно я хотел бы отметить то, что по вашей инициативе в Узбекистане мы начали налоговую реформу, при вашей помощи, благодаря технической помощи и гранту Росссийской Федерации мы завершаем первый этап этого большого институционального мероприятия", - рассказал Арипов.
Он упомянул, что накануне их встречи с российским премьером руководители налоговых служб подвели итоги первого этапа этой работы.
"Как раз накануне мне наш руководитель налоговой службы докладывал. Очень у них хорошее взаимодействие, они уже работают над вторым этапом. И оно приносит очень хорошие плоды вообще для приведения в соответствие экономики и платежеспособности налоговой сфере в Узбекистане, за что мы вам очень благодарны", - отметил премьер республики.
Он напомнил еще об одном проекте, реализация которого сейчас начинается в стране. "Это тоже вы как раз лично помогали и помогаете, - по маркировке алкогольной, табачной продукции, лекарственных средств, электроники. По всем этим направлениям тоже мы работаем", - сказал Арипов.
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РоссияАбдулла АриповЕвразийский экономический союзМихаил МишустинУзбекистанАлма-Ата
 
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