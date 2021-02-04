https://ria.ru/20210204/blagodarnost-1596076264.html

В Узбекистане поблагодарили Россию за помощь в запуске налоговой реформы

В Узбекистане поблагодарили Россию за помощь в запуске налоговой реформы

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов рассказал российскому коллеге Михаилу Мишустину, как в стране продвигается налоговая реформа, запущенная при... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T19:01

2021-02-04T19:01

2021-02-04T20:14

россия

абдулла арипов

евразийский экономический союз

михаил мишустин

узбекистан

алма-ата

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АЛМА-АТА, 4 фев - РИА Новости. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов рассказал российскому коллеге Михаилу Мишустину, как в стране продвигается налоговая реформа, запущенная при содействии России.Они провели встречу в Алма-Ате, куда оба прибыли для участия в заседании межправительственного совета ЕАЭС."Мы высоко ценим непосредственно ваше постоянное внимание к развитию узбецко-российского взаимодействия. Особенно я хотел бы отметить то, что по вашей инициативе в Узбекистане мы начали налоговую реформу, при вашей помощи, благодаря технической помощи и гранту Росссийской Федерации мы завершаем первый этап этого большого институционального мероприятия", - рассказал Арипов.Он упомянул, что накануне их встречи с российским премьером руководители налоговых служб подвели итоги первого этапа этой работы."Как раз накануне мне наш руководитель налоговой службы докладывал. Очень у них хорошее взаимодействие, они уже работают над вторым этапом. И оно приносит очень хорошие плоды вообще для приведения в соответствие экономики и платежеспособности налоговой сфере в Узбекистане, за что мы вам очень благодарны", - отметил премьер республики.Он напомнил еще об одном проекте, реализация которого сейчас начинается в стране. "Это тоже вы как раз лично помогали и помогаете, - по маркировке алкогольной, табачной продукции, лекарственных средств, электроники. По всем этим направлениям тоже мы работаем", - сказал Арипов.

https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593781424.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/eaes-1593862137.html

россия

узбекистан

алма-ата

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россия, абдулла арипов, евразийский экономический союз, михаил мишустин, узбекистан, алма-ата