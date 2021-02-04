https://ria.ru/20210204/blagodarnost-1596076264.html
В Узбекистане поблагодарили Россию за помощь в запуске налоговой реформы
В Узбекистане поблагодарили Россию за помощь в запуске налоговой реформы
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов рассказал российскому коллеге Михаилу Мишустину, как в стране продвигается налоговая реформа, запущенная при... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T19:01
2021-02-04T19:01
2021-02-04T20:14
россия
абдулла арипов
евразийский экономический союз
михаил мишустин
узбекистан
алма-ата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596053301_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_fb426cbd2f20b059622f35ccfeea15f5.jpg
АЛМА-АТА, 4 фев - РИА Новости. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов рассказал российскому коллеге Михаилу Мишустину, как в стране продвигается налоговая реформа, запущенная при содействии России.Они провели встречу в Алма-Ате, куда оба прибыли для участия в заседании межправительственного совета ЕАЭС."Мы высоко ценим непосредственно ваше постоянное внимание к развитию узбецко-российского взаимодействия. Особенно я хотел бы отметить то, что по вашей инициативе в Узбекистане мы начали налоговую реформу, при вашей помощи, благодаря технической помощи и гранту Росссийской Федерации мы завершаем первый этап этого большого институционального мероприятия", - рассказал Арипов.Он упомянул, что накануне их встречи с российским премьером руководители налоговых служб подвели итоги первого этапа этой работы."Как раз накануне мне наш руководитель налоговой службы докладывал. Очень у них хорошее взаимодействие, они уже работают над вторым этапом. И оно приносит очень хорошие плоды вообще для приведения в соответствие экономики и платежеспособности налоговой сфере в Узбекистане, за что мы вам очень благодарны", - отметил премьер республики.Он напомнил еще об одном проекте, реализация которого сейчас начинается в стране. "Это тоже вы как раз лично помогали и помогаете, - по маркировке алкогольной, табачной продукции, лекарственных средств, электроники. По всем этим направлениям тоже мы работаем", - сказал Арипов.
https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593781424.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/eaes-1593862137.html
россия
узбекистан
алма-ата
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596053301_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_e5c1f4573f2fe3ab93373f7fd24149d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абдулла арипов, евразийский экономический союз, михаил мишустин, узбекистан, алма-ата
АЛМА-АТА, 4 фев - РИА Новости.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
рассказал российскому коллеге Михаилу Мишустину
, как в стране продвигается налоговая реформа, запущенная при содействии России
.
Они провели встречу в Алма-Ате
, куда оба прибыли для участия в заседании межправительственного совета ЕАЭС
.
"Мы высоко ценим непосредственно ваше постоянное внимание к развитию узбецко-российского взаимодействия. Особенно я хотел бы отметить то, что по вашей инициативе в Узбекистане мы начали налоговую реформу, при вашей помощи, благодаря технической помощи и гранту Росссийской Федерации мы завершаем первый этап этого большого институционального мероприятия", - рассказал Арипов.
Он упомянул, что накануне их встречи с российским премьером руководители налоговых служб подвели итоги первого этапа этой работы.
"Как раз накануне мне наш руководитель налоговой службы докладывал. Очень у них хорошее взаимодействие, они уже работают над вторым этапом. И оно приносит очень хорошие плоды вообще для приведения в соответствие экономики и платежеспособности налоговой сфере в Узбекистане, за что мы вам очень благодарны", - отметил премьер республики.
Он напомнил еще об одном проекте, реализация которого сейчас начинается в стране. "Это тоже вы как раз лично помогали и помогаете, - по маркировке алкогольной, табачной продукции, лекарственных средств, электроники. По всем этим направлениям тоже мы работаем", - сказал Арипов.