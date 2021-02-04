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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210204/beremennye-1596030811.html
В РПЦ поддержали идею ежемесячных выплат беременным женщинам
В РПЦ поддержали идею ежемесячных выплат беременным женщинам
Инициатива о ежемесячных выплатах беременным женщинам для того, чтобы они не совершили аборт, своевременна и полезна, заявила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:34
2021-02-04T16:08
религия
православная служба помощи "милосердие"
религия и мировоззрение
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
александр студеникин
русская православная церковь
госдума рф
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Инициатива о ежемесячных выплатах беременным женщинам для того, чтобы они не совершили аборт, своевременна и полезна, заявила РИА Новости руководитель направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Мария Студеникина.Ранее в СМИ появилась информация, что в Госдуме готовят законопроект о поддержке беременных женщин, чтобы удержать их от аборта. Предполагается, что им в течение полутора лет будут ежемесячно выплачивать 20 тысяч рублей."Выплата 20 тысяч рублей в течение полутора лет — значительная помощь, особенно для беременных женщин в кризисной ситуации. Уверена, многие примут решение в пользу сохранения беременности, понимая, что в течение 18 месяцев будут обеспечены. Надеемся, мера будет реализована не за счет средств материнского капитала", - сказала Студеникина, которая также является директором "Дома для мамы" православной службы "Милосердие".По ее мнению, материальное положение россиян ухудшилось на фоне пандемии, что отрицательно сказывается на рождаемости. "Подобная мера станет эффективным инструментом поддержки беременных женщин, и что не менее важно — своевременным", - подытожила представитель Русской церкви.Московский "Дом для мамы" православной службы помощи "Милосердие" – центр помощи беременным и матерям с детьми в трудной жизненной ситуации. Это один из 26 проектов православной службы помощи "Милосердие". По данным синодального отдела, за 9 лет работы центра около 10 тысяч семей получили гуманитарную, консультационную, материальную помощь, в приюте проживало более 300 женщин с детьми. По примеру "Дома для мамы" во многих регионах открылись аналогичные церковные центры.По данным синодального отдела по благотворительности, в Русской православной церкви действуют более 4500 социальных проектов и учреждений: свыше 300 сестричеств милосердия, 77 приютов для женщин, 211 центров гуманитарной помощи, более 60 богаделен – центров круглосуточного сестринского ухода за тяжелобольными людьми, более 90 приютов для бездомных, 300 проектов помощи наркозависимым, более 800 добровольческих служб и групп милосердия.В Русской православной церкви действует информационная линия церковной социальной помощи "Милосердие". Вызвать священника для проведения церковных таинств, обратиться за продуктовой и иной помощью можно по телефону 8 800 70 70 222. Линия работает круглосуточно, без выходных, звонок для граждан России бесплатный.
https://ria.ru/20201214/aborty-1589184430.html
https://ria.ru/20210203/posobie-1595900082.html
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религия, православная служба помощи "милосердие", московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, александр студеникин, русская православная церковь, госдума рф

В РПЦ поддержали идею ежемесячных выплат беременным женщинам

15:34 04.02.2021 (обновлено: 16:08 04.02.2021)
 
© Depositphotos / stockassoБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Depositphotos / stockasso
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Инициатива о ежемесячных выплатах беременным женщинам для того, чтобы они не совершили аборт, своевременна и полезна, заявила РИА Новости руководитель направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Мария Студеникина.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Госдуме готовят законопроект о поддержке беременных женщин, чтобы удержать их от аборта. Предполагается, что им в течение полутора лет будут ежемесячно выплачивать 20 тысяч рублей.
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"Выплата 20 тысяч рублей в течение полутора лет — значительная помощь, особенно для беременных женщин в кризисной ситуации. Уверена, многие примут решение в пользу сохранения беременности, понимая, что в течение 18 месяцев будут обеспечены. Надеемся, мера будет реализована не за счет средств материнского капитала", - сказала Студеникина, которая также является директором "Дома для мамы" православной службы "Милосердие".
По ее мнению, материальное положение россиян ухудшилось на фоне пандемии, что отрицательно сказывается на рождаемости. "Подобная мера станет эффективным инструментом поддержки беременных женщин, и что не менее важно — своевременным", - подытожила представитель Русской церкви.
Московский "Дом для мамы" православной службы помощи "Милосердие" – центр помощи беременным и матерям с детьми в трудной жизненной ситуации. Это один из 26 проектов православной службы помощи "Милосердие". По данным синодального отдела, за 9 лет работы центра около 10 тысяч семей получили гуманитарную, консультационную, материальную помощь, в приюте проживало более 300 женщин с детьми. По примеру "Дома для мамы" во многих регионах открылись аналогичные церковные центры.
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По данным синодального отдела по благотворительности, в Русской православной церкви действуют более 4500 социальных проектов и учреждений: свыше 300 сестричеств милосердия, 77 приютов для женщин, 211 центров гуманитарной помощи, более 60 богаделен – центров круглосуточного сестринского ухода за тяжелобольными людьми, более 90 приютов для бездомных, 300 проектов помощи наркозависимым, более 800 добровольческих служб и групп милосердия.
В Русской православной церкви действует информационная линия церковной социальной помощи "Милосердие". Вызвать священника для проведения церковных таинств, обратиться за продуктовой и иной помощью можно по телефону 8 800 70 70 222. Линия работает круглосуточно, без выходных, звонок для граждан России бесплатный.
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