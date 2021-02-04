https://ria.ru/20210204/benzin-1596035956.html

В Хабаровске начали продавать места в очереди на АЗС

В Хабаровске начали продавать места в очереди на АЗС

В интернете появились частные объявления о продаже бензина по завышенной стоимости и мест в очереди на автозаправках Хабаровска, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:59

2021-02-04T15:59

2021-02-04T18:50

авто

роснефть

аи-92

хабаровск

аи-95

общество

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ХАБАРОВСК, 4 фев — РИА Новости. В интернете появились частные объявления о продаже бензина по завышенной стоимости и мест в очереди на автозаправках Хабаровска, сообщает корреспондент РИА Новости.Перебои с топливом в Хабаровском крае начались с середины января. На автозаправках образовались очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия бензина. Краевые власти сообщали о плановой модернизации Хабаровского НПЗ, принадлежащего ННК. С компанией был проработан вопрос о поставках топлива для края из Росрезерва. Сложившаяся ситуация привела к увеличению цен на топливо. Прокуратура Хабаровского края проводит проверку в связи с дефицитом бензина популярных марок АИ-92 и АИ-95.Как сообщают местные жители, очереди из автомобилей выстраиваются за топливом на сотни метров.На сайтах объявлений спекулянты стали предлагать бензин популярных марок по цене вдвое выше нормы. Один из авторов такого объявления сообщил корреспонденту РИА Новости, что он продает "бензин марки АИ-95 по цене 120 рублей за литр"."Условия простые. Привезем вам бензин, куда скажете. В очередях стоять не нужно. Стоимость доставки в зависимости от удаленности в городе — от 150 до 250 рублей. Продаем бензин только начиная от 20 литров в канистрах. Топливо хорошее, сами на АЗС "Роснефти" ночью покупали, пока все спят. Нам смысла нет обманывать, мы только сегодня уже три тонны продали", — рассказал собеседник агентства.Цены в подобных объявлениях варьируются от 79 до 125 рублей за литр топлива. Причем продавцы-спекулянты сразу предупреждают потенциальных покупателей, что торг неуместен. "Мы просто даем возможность не стоять в очереди", — резюмируют продавцы. Некоторые энтузиасты пошли дальше: стали продавать место в очереди на АЗС. Схема за несколько дней уже отработана."Поможем прорваться в ряды первых на любой заправке города. Вам ждать не нужно, занимаетесь своими делами. Как очередь подойдет, мы вам позвоним, скажу, за какой машиной пристроиться. Подъезжаете, мы с вами меняемся местами, вы отдаете наличными тысячу рублей и все. Никто вас за это не побьет, просто вы на мое место встанете. Вчера мы так четыре машины пропустили. Сегодня уже семь", — рассказала о способе заработка собеседница агентства.В соцсетях стали появляться видео с конфликтными ситуациями на автозаправках Хабаровска. Ожидающие своей очереди нервные водители стали вступать в драку с "ненасытными" автовладельцами, которые заливают бензин сразу в несколько канистр, помимо бака "под завязку".В четверг НПЗ сообщил, что в ночь на 4 февраля на нефтебазу ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" было выгружено еще 400 тонн бензина, пришедшего со складов Росрезерва. По данным общества, в пути сейчас находится еще 2,2 тысячи тонн бензина АИ-92. В компании сообщили РИА Новости, что Хабаровский НПЗ реализует топливо в сверхнормативном режиме, все АЗС ННК обеспечены объемом с запасом.В заявлении гендиректора ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" Ирины Носовой указывается, что производство возобновлено в полном объеме. Всего, с учетом стороннего ресурса, в регион в феврале поступит 75 тысяч тонн топлива.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/benzin-1595961039.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/benzin-1595743754.html

https://ria.ru/20210119/benzin-1593564350.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, роснефть, аи-92, хабаровск, аи-95, общество