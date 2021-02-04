https://ria.ru/20210204/benzin-1595944254.html

Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае

Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал ситуацию с дефицитом бензина в Хабаровском крае – экстраординарной. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T02:50

2021-02-04T02:50

2021-02-04T10:35

россия

михаил дегтярев

федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)

аи-92

хабаровск

аи-95

хабаровский край

бензин

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ХАБАРОВСК, 4 фев — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал ситуацию с дефицитом бензина в Хабаровском крае – экстраординарной.По его словам, в среду в краевой центр прибыл состав с автомобильным топливом из Росрезерва, выделенным по запросу правительства региона. "Ночью он встал под выгрузку", - добавил Дегтярев.Перебои с топливом в Хабаровском крае отмечаются с 18 января. На автозаправках образовались очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. Краевые власти сообщали о плановой модернизации Хабаровского НПЗ, принадлежащего ННК. НПЗ заработал 30 января, но не вошел в производственный цикл. С ННК был проработан вопрос о поставках топлива для края из Росрезерва. НПЗ отчитался в среду о завершении ремонта и возобновлении производства автобензинов АИ-92 и АИ-95, заявив, что 3 февраля начнутся отгрузки топлива с завода на АЗС ННК.Сложившаяся ситуация привела к увеличению цен на топливо. Согласно сообщению УФАС, цена ходовых марок на некоторых АЗС в Ванинском и Совгаванском районах края увеличилась до 1,5-3 рублей за литр. Прокуратура Хабаровского края проводит проверку в связи с дефицитом топлива.

https://ria.ru/20201214/degtyarev-1589054805.html

россия

хабаровск

хабаровский край

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россия, михаил дегтярев, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), аи-92, хабаровск, аи-95, хабаровский край, бензин