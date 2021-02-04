Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210204/benzin-1595944254.html
Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал ситуацию с дефицитом бензина в Хабаровском крае – экстраординарной. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T02:50
2021-02-04T10:35
россия
михаил дегтярев
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
аи-92
хабаровск
аи-95
хабаровский край
бензин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595965752_0:146:3071:1873_1920x0_80_0_0_8e37f766cdf4a8e98c3a6e310133fb86.jpg
ХАБАРОВСК, 4 фев — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал ситуацию с дефицитом бензина в Хабаровском крае – экстраординарной.По его словам, в среду в краевой центр прибыл состав с автомобильным топливом из Росрезерва, выделенным по запросу правительства региона. "Ночью он встал под выгрузку", - добавил Дегтярев.Перебои с топливом в Хабаровском крае отмечаются с 18 января. На автозаправках образовались очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. Краевые власти сообщали о плановой модернизации Хабаровского НПЗ, принадлежащего ННК. НПЗ заработал 30 января, но не вошел в производственный цикл. С ННК был проработан вопрос о поставках топлива для края из Росрезерва. НПЗ отчитался в среду о завершении ремонта и возобновлении производства автобензинов АИ-92 и АИ-95, заявив, что 3 февраля начнутся отгрузки топлива с завода на АЗС ННК.Сложившаяся ситуация привела к увеличению цен на топливо. Согласно сообщению УФАС, цена ходовых марок на некоторых АЗС в Ванинском и Совгаванском районах края увеличилась до 1,5-3 рублей за литр. Прокуратура Хабаровского края проводит проверку в связи с дефицитом топлива.
https://ria.ru/20201214/degtyarev-1589054805.html
россия
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595965752_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_054336c0a4538c1c5c1ee2eb734a03a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил дегтярев, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), аи-92, хабаровск, аи-95, хабаровский край, бензин

Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае

02:50 04.02.2021 (обновлено: 10:35 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкАвтомобили стоят в очереди на АЗС сети "ННК" в Хабаровске
Автомобили стоят в очереди на АЗС сети ННК в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 4 фев — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал ситуацию с дефицитом бензина в Хабаровском крае – экстраординарной.

"В Хабаровском крае - экстраординарная ситуация с дефицитом бензина. Работаем над её разрешением в сотрудничестве с руководством "ННК" ("Независимая нефтегазовая компания" - ред.) и министерством энергетики России", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

По его словам, в среду в краевой центр прибыл состав с автомобильным топливом из Росрезерва, выделенным по запросу правительства региона. "Ночью он встал под выгрузку", - добавил Дегтярев.
Перебои с топливом в Хабаровском крае отмечаются с 18 января. На автозаправках образовались очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. Краевые власти сообщали о плановой модернизации Хабаровского НПЗ, принадлежащего ННК. НПЗ заработал 30 января, но не вошел в производственный цикл. С ННК был проработан вопрос о поставках топлива для края из Росрезерва. НПЗ отчитался в среду о завершении ремонта и возобновлении производства автобензинов АИ-92 и АИ-95, заявив, что 3 февраля начнутся отгрузки топлива с завода на АЗС ННК.
Сложившаяся ситуация привела к увеличению цен на топливо. Согласно сообщению УФАС, цена ходовых марок на некоторых АЗС в Ванинском и Совгаванском районах края увеличилась до 1,5-3 рублей за литр. Прокуратура Хабаровского края проводит проверку в связи с дефицитом топлива.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 08:18
Дегтярев проверит "еще одну сомнительную закупку" по госконтракту
 
РоссияМихаил ДегтяревФедеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)АИ-92ХабаровскАИ-95Хабаровский крайБензин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:44Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России
14:39Физики получили новое состояние материи
14:38В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
14:30Греческая газета призвала правительство срочно закупить "Спутник V"
14:29Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
14:24Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
14:23В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
14:21Боррель призвал вести диалог с Россией
14:13Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
14:13Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
14:11Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
14:09Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
14:06Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
14:03Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
13:57СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
13:55Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в феврале и марте
13:55Путин назначил Бориса Жилко новым послом России в Мавритании
13:53Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на COVID-19
13:51Суд оставил под арестом экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге
13:50В Совфеде не исключили ответных мер в случае новых американских санкций
Лента новостейМолния