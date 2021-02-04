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В Москве запустили автобусы вдоль участка "фиолетовой" ветки метро
В Москве запустили автобусы вдоль участка "фиолетовой" ветки метро
Вдоль закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии московского метро запущены компенсационные автобусы с остановками на пяти станциях, сообщает столичный... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T06:34
2021-02-04T06:34
2021-02-04T06:34
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москва
общество
происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вдоль закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии московского метро запущены компенсационные автобусы с остановками на пяти станциях, сообщает столичный дептранс.Ранее сообщалось, что движение поездов приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле" из-за проверки инфраструктуры.Отмечается, что специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления движения на участке "Планерная" — "Октябрьское поле". Движение между станциями "Котельники" и "Октябрьское поле" осуществляется в штатном режиме.
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вдоль закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии московского метро запущены компенсационные автобусы с остановками на пяти станциях, сообщает столичный дептранс.
Ранее сообщалось, что движение поездов приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле" из-за проверки инфраструктуры.
"Вдоль закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии (7) запущены компенсационные автобусы с остановками у станций метро "Планерная", "Сходненская", "Тушинская", "Спартак" и "Щукинская". Пользуйтесь ими и МЦД-2", - пишет дептранс в Telegram.
Отмечается, что специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления движения на участке "Планерная" — "Октябрьское поле". Движение между станциями "Котельники" и "Октябрьское поле" осуществляется в штатном режиме.