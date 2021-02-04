https://ria.ru/20210204/avtobusy-1595947873.html

В Москве запустили автобусы вдоль участка "фиолетовой" ветки метро

В Москве запустили автобусы вдоль участка "фиолетовой" ветки метро

Вдоль закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии московского метро запущены компенсационные автобусы с остановками на пяти станциях, сообщает столичный... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T06:34

2021-02-04T06:34

2021-02-04T06:34

россия

метро

москва

общество

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вдоль закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии московского метро запущены компенсационные автобусы с остановками на пяти станциях, сообщает столичный дептранс.Ранее сообщалось, что движение поездов приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле" из-за проверки инфраструктуры.Отмечается, что специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления движения на участке "Планерная" — "Октябрьское поле". Движение между станциями "Котельники" и "Октябрьское поле" осуществляется в штатном режиме.

https://ria.ru/20210203/metro-1595823491.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, метро, москва, общество, происшествия