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Развеяны три популярных среди автомобилистов мифа о бензине
Развеяны три популярных среди автомобилистов мифа о бензине
Эксперты портала "Автовзгляд" опровергли три глупых мифа о бензине, популярных среди российских водителей. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T07:47
2021-02-04T10:57
россия
авто
аи-92
европа
общество
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Развеяны три популярных среди автомобилистов глупых мифа о бензине
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Эксперты портала "Автовзгляд" опровергли три глупых мифа о бензине, популярных среди российских водителей.В материале объясняется, что качество бензина, вопреки расхожему мнению, не зависит от октанового числа топлива. Например, 92-й бензин может быть высшего качества, но для двигателя с высокой степенью сжатия он технически не подойдет, отмечает автор статьи. Также и 100-й бензин не подойдет для старых машин, двигатель которых рассчитан на топливо с более низким октановым числом.Другой миф, популярный у российских водителей, заключается в том, что топливо с моющими и чистящими присадками вредит автомобилю. Эксперты портала пишут, что использование подобных видов бензина только положительно скажется на работе двигателя, так как они эффективно очищают форсунки. Опасение, что топливо уберет всю сажу из камер сгорания, тем самым обнажив задиры на стенках цилиндров старых моторов и приведя к падению компрессии, ошибочно, так как присадки чистят камеры сгорания недостаточно быстро.Третье заблуждение, упомянутое в материале "Автовзгляда", связано с тем, что автопроизводители якобы намеренно рекомендуют для своих машин бензин с более высоким октановым числом, потому что он дороже. Как объясняют эксперты, на самом деле Аи-92 постепенно уходит в прошлое и, например, в Европе его уже не продают. Но в России, зная, что автолюбители предпочитают более дешевый бензин, производители настраивают блоки управления двигателей таким образом, чтобы агрегаты без проблем переваривали любое топливо. То есть если залить 92-й вместо 95-го, то это не приведет к негативным последствиям, указывается в статье. Но тем не менее если это делать регулярно, можно получить ряд проблем в будущем.
https://ria.ru/20210204/avto-1595944108.html
https://ria.ru/20210124/maslo-1594334826.html
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россия, авто, аи-92, европа, общество

Развеяны три популярных среди автомобилистов мифа о бензине

07:47 04.02.2021 (обновлено: 10:57 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЗаправка бензином автомобиля
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Эксперты портала "Автовзгляд" опровергли три глупых мифа о бензине, популярных среди российских водителей.
В материале объясняется, что качество бензина, вопреки расхожему мнению, не зависит от октанового числа топлива. Например, 92-й бензин может быть высшего качества, но для двигателя с высокой степенью сжатия он технически не подойдет, отмечает автор статьи. Также и 100-й бензин не подойдет для старых машин, двигатель которых рассчитан на топливо с более низким октановым числом.
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Другой миф, популярный у российских водителей, заключается в том, что топливо с моющими и чистящими присадками вредит автомобилю. Эксперты портала пишут, что использование подобных видов бензина только положительно скажется на работе двигателя, так как они эффективно очищают форсунки. Опасение, что топливо уберет всю сажу из камер сгорания, тем самым обнажив задиры на стенках цилиндров старых моторов и приведя к падению компрессии, ошибочно, так как присадки чистят камеры сгорания недостаточно быстро.
Третье заблуждение, упомянутое в материале "Автовзгляда", связано с тем, что автопроизводители якобы намеренно рекомендуют для своих машин бензин с более высоким октановым числом, потому что он дороже. Как объясняют эксперты, на самом деле Аи-92 постепенно уходит в прошлое и, например, в Европе его уже не продают. Но в России, зная, что автолюбители предпочитают более дешевый бензин, производители настраивают блоки управления двигателей таким образом, чтобы агрегаты без проблем переваривали любое топливо. То есть если залить 92-й вместо 95-го, то это не приведет к негативным последствиям, указывается в статье. Но тем не менее если это делать регулярно, можно получить ряд проблем в будущем.
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