https://ria.ru/20210204/ataka-1595942227.html

Армия Сирии сообщила о ракетном ударе со стороны Израиля

Армия Сирии сообщила о ракетном ударе со стороны Израиля

Израиль нанес авиационные и ракетные удары по югу Сирии, сообщается в заявлении командования армии САР. Документ представило агентство САНА. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T01:15

2021-02-04T01:15

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армия обороны израиля

голанские высоты

совет безопасности оон

сирия

бейрут

израиль

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БЕЙРУТ, 4 фев — РИА Новости. Израиль нанес авиационные и ракетные удары по югу Сирии, сообщается в заявлении командования армии САР. Документ представило агентство САНА.Ранее об этой же атаке написали сирийские СМИ, однако в пресс-службе армии Израиля в беседе с РИА Новости не стали комментировать эти сообщения.Подчеркивается, что сирийские ПВО сбили большинство ракет, однако от ударов стране нанесен материальный ущерб.Руководство Сирии неоднократно требовало от СБ ООН оказать давление на Израиль для прекращения атак по территории республики, так как подобные действия нарушают ее суверенитет и ведут к росту напряженности в регионе.

https://ria.ru/20210122/udar-1594117840.html

голанские высоты

сирия

бейрут

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия обороны израиля, голанские высоты, совет безопасности оон, сирия, бейрут, израиль, в мире