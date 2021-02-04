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Армия Сирии сообщила о ракетном ударе со стороны Израиля
Армия Сирии сообщила о ракетном ударе со стороны Израиля
Израиль нанес авиационные и ракетные удары по югу Сирии, сообщается в заявлении командования армии САР. Документ представило агентство САНА. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T01:15
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армия обороны израиля
голанские высоты
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сирия
бейрут
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БЕЙРУТ, 4 фев — РИА Новости. Израиль нанес авиационные и ракетные удары по югу Сирии, сообщается в заявлении командования армии САР. Документ представило агентство САНА.Ранее об этой же атаке написали сирийские СМИ, однако в пресс-службе армии Израиля в беседе с РИА Новости не стали комментировать эти сообщения.Подчеркивается, что сирийские ПВО сбили большинство ракет, однако от ударов стране нанесен материальный ущерб.Руководство Сирии неоднократно требовало от СБ ООН оказать давление на Израиль для прекращения атак по территории республики, так как подобные действия нарушают ее суверенитет и ведут к росту напряженности в регионе.
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армия обороны израиля, голанские высоты, совет безопасности оон, сирия, бейрут, израиль, в мире

Армия Сирии сообщила о ракетном ударе со стороны Израиля

01:15 04.02.2021 (обновлено: 01:26 04.02.2021)
 
© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
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БЕЙРУТ, 4 фев — РИА Новости. Израиль нанес авиационные и ракетные удары по югу Сирии, сообщается в заявлении командования армии САР. Документ представило агентство САНА.
Ранее об этой же атаке написали сирийские СМИ, однако в пресс-службе армии Израиля в беседе с РИА Новости не стали комментировать эти сообщения.

"Ровно в 10.42 сегодня вечером враждебный Израиль осуществил агрессию из воздушного пространства оккупированных Голанских высот, применив ракеты "воздух-земля" и "земля-земля". Атакованы объекты в южном регионе", — отметили в командовании армии САР.

Подчеркивается, что сирийские ПВО сбили большинство ракет, однако от ударов стране нанесен материальный ущерб.
Руководство Сирии неоднократно требовало от СБ ООН оказать давление на Израиль для прекращения атак по территории республики, так как подобные действия нарушают ее суверенитет и ведут к росту напряженности в регионе.
Район гуманитарного коридора в восточном пригороде Дамаска, Сирия. 4 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 10:43
В результате ракетного удара Израиля по Сирии погибли четыре человека
 
Армия обороны ИзраиляГоланские высотыСовет Безопасности ООНСирияБейрутИзраильВ мире
 
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