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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/armeniya-1595982846.html
Армения ведет переговоры о поставках вакцины "Спутник V"
Армения ведет переговоры о поставках вакцины "Спутник V"
Армения будет применять российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", переговоры о поставках завершатся в ближайшие дни, сказала в четверг РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:03
2021-02-04T12:38
михаил мурашко
здоровье - общество
astrazeneca
ереван
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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ЕРЕВАН, 4 фев – РИА Новости. Армения будет применять российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", переговоры о поставках завершатся в ближайшие дни, сказала в четверг РИА Новости министр здравоохранения республики Анаит Аванесян."Да, конечно, однозначно", - сказала Аванесян, отвечая на вопрос агентства, будет ли "Спутник V" применяться в Армении.По ее словам, процесс заключения соответствующего договора с российской стороной находится на завершающем этапе."Переговоры завершатся в ближайшие дни. На следующей неделе все прояснится", - сказала Аванесян.В ноябре 2020 года пресс-служба минздрава РФ сообщала, что глава ведомства Михаил Мурашко в Ереване передал занимавшему тогда пост главы минздрава Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V". Позднее пресс-служба минздрава сообщила, что вакцина будет испытана на добровольцах. Позднее армянская сторона согласилась на предложение о приобретении вакцины AstraZeneca против коронавируса для 3% населения в рамках глобального механизма обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX Facility).Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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михаил мурашко, здоровье - общество, astrazeneca , ереван, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, армения

Армения ведет переговоры о поставках вакцины "Спутник V"

12:03 04.02.2021 (обновлено: 12:38 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУпаковки российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Упаковки российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 4 фев – РИА Новости. Армения будет применять российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", переговоры о поставках завершатся в ближайшие дни, сказала в четверг РИА Новости министр здравоохранения республики Анаит Аванесян.
"Да, конечно, однозначно", - сказала Аванесян, отвечая на вопрос агентства, будет ли "Спутник V" применяться в Армении.
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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По ее словам, процесс заключения соответствующего договора с российской стороной находится на завершающем этапе.
"Переговоры завершатся в ближайшие дни. На следующей неделе все прояснится", - сказала Аванесян.
В ноябре 2020 года пресс-служба минздрава РФ сообщала, что глава ведомства Михаил Мурашко в Ереване передал занимавшему тогда пост главы минздрава Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V". Позднее пресс-служба минздрава сообщила, что вакцина будет испытана на добровольцах. Позднее армянская сторона согласилась на предложение о приобретении вакцины AstraZeneca против коронавируса для 3% населения в рамках глобального механизма обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX Facility).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоAstraZenecaЕреванВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАрмения
 
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