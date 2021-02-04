https://ria.ru/20210204/armeniya-1595982846.html

Армения ведет переговоры о поставках вакцины "Спутник V"

Армения ведет переговоры о поставках вакцины "Спутник V"

Армения будет применять российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", переговоры о поставках завершатся в ближайшие дни, сказала в четверг РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:03

2021-02-04T12:03

2021-02-04T12:38

михаил мурашко

здоровье - общество

astrazeneca

ереван

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595834075_0:304:3101:2048_1920x0_80_0_0_3d219c895c803a840460d1de9b6194b5.jpg

ЕРЕВАН, 4 фев – РИА Новости. Армения будет применять российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", переговоры о поставках завершатся в ближайшие дни, сказала в четверг РИА Новости министр здравоохранения республики Анаит Аванесян."Да, конечно, однозначно", - сказала Аванесян, отвечая на вопрос агентства, будет ли "Спутник V" применяться в Армении.По ее словам, процесс заключения соответствующего договора с российской стороной находится на завершающем этапе."Переговоры завершатся в ближайшие дни. На следующей неделе все прояснится", - сказала Аванесян.В ноябре 2020 года пресс-служба минздрава РФ сообщала, что глава ведомства Михаил Мурашко в Ереване передал занимавшему тогда пост главы минздрава Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V". Позднее пресс-служба минздрава сообщила, что вакцина будет испытана на добровольцах. Позднее армянская сторона согласилась на предложение о приобретении вакцины AstraZeneca против коронавируса для 3% населения в рамках глобального механизма обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX Facility).Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210204/turtsiya-1595987769.html

ереван

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, здоровье - общество, astrazeneca , ереван, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, армения