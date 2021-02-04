https://ria.ru/20210204/arestovannye-1596089950.html
В Петербурге общественники посетили арестованных за участие в акциях
В Петербурге общественники посетили арестованных за участие в акциях
Общественный совет при ГУМВД России по Санкт-Петербургу проверил условия содержания арестованных за участие в несогласованных публичных акциях в городе 23 и 31... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T21:09
2021-02-04T21:09
2021-02-04T21:09
россия
гумвд
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Общественный совет при ГУМВД России по Санкт-Петербургу проверил условия содержания арестованных за участие в несогласованных публичных акциях в городе 23 и 31 января, они отметили хорошее питание, сообщили РИА Новости в совете."Третьего февраля члены Общественного совета при петербургском главке Ольга Елагина и Валерий Кондратенко провели проверку соблюдения прав лиц, подвергнутых административному аресту по решению суда, в изоляторах временного содержания УМВД России по Красногвардейскому и Петроградскому району Санкт-Петербурга. В ИВС в Красногвардейском районе на момент посещения находилось 16 административно арестованных граждан, а в Петроградском – девять человек", - сообщили в совете.Добавляется, что в ходе визита было проверено санитарное состояние помещений, организация питания, а также медицинское обеспечение содержащихся лиц."Валерий Кондратенко сказал, что все арестованные отметили хорошее качество организации питания и его достаточность, а волонтеров просили не беспокоиться и какие-либо еще продукты не приносить", - добавили в совете.Также, по словам Кондратенко, все граждане имеют возможность свободно принять душ и переодеться. "Единственным пожеланием арестованных стала просьба принести побольше туалетного мыла. Не всех устраивало качество помывочных средств", - добавили в совете.Отмечается, что в момент посещения один из арестованных попросил общественников помочь связаться с родственниками для передачи необходимых личных вещей, его просьба была выполнена немедленно.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несогласованной акции на Сенной площади.За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные акции, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210204/dozhd-1596036119.html
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россия, гумвд, санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости.
Общественный совет при ГУМВД России
по Санкт-Петербургу
проверил условия содержания арестованных за участие в несогласованных публичных акциях в городе 23 и 31 января, они отметили хорошее питание, сообщили РИА Новости в совете.
"Третьего февраля члены Общественного совета при петербургском главке Ольга Елагина и Валерий Кондратенко провели проверку соблюдения прав лиц, подвергнутых административному аресту по решению суда, в изоляторах временного содержания УМВД России по Красногвардейскому и Петроградскому району Санкт-Петербурга. В ИВС в Красногвардейском районе
на момент посещения находилось 16 административно арестованных граждан, а в Петроградском – девять человек", - сообщили в совете.
Добавляется, что в ходе визита было проверено санитарное состояние помещений, организация питания, а также медицинское обеспечение содержащихся лиц.
"Валерий Кондратенко сказал, что все арестованные отметили хорошее качество организации питания и его достаточность, а волонтеров просили не беспокоиться и какие-либо еще продукты не приносить", - добавили в совете.
Также, по словам Кондратенко, все граждане имеют возможность свободно принять душ и переодеться. "Единственным пожеланием арестованных стала просьба принести побольше туалетного мыла. Не всех устраивало качество помывочных средств", - добавили в совете.
Отмечается, что в момент посещения один из арестованных попросил общественников помочь связаться с родственниками для передачи необходимых личных вещей, его просьба была выполнена немедленно.
В воскресенье в Москве
, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несогласованной акции на Сенной площади.
За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные акции, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин
подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".