Суд арестовал жителя Заполярья, ударившего полицейского на акции в Москве
20:20 04.02.2021 (обновлено: 20:53 04.02.2021)
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы санкционировал арест до 3 апреля жителя Мурманской области, обвиняемого в нападении на полицейского на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в Пресненском суде.
"Пресненским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глушкова А.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, сроком до 03 апреля 2021 года", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.
По версии следствия, 23 января мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы у Пушкинской площади, нанес полицейскому несколько ударов по голове и туловищу. Отмечается, что правоохранителями установлен и задержан житель Мурманской области, временно находящийся в Московском регионе; на допросе он полностью признал свою вину.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанного зовут Александр Глушков.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".