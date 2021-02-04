https://ria.ru/20210204/arest-1596048136.html

Суд арестовал мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве

Суд арестовал мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве

Пресненский суд Москвы арестовал Павла Грин-Романова, распылившего газ в лицо росгвардейцу на несогласованной акции в Москве 31 января, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:54

2021-02-04T16:54

2021-02-04T16:54

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал Павла Грин-Романова, распылившего газ в лицо росгвардейцу на несогласованной акции в Москве 31 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.По версии следствия, 31 января агрессивно настроенный молодой человек во время несогласованной акции в Москве распылил газ в лицо сотруднику Росгвардии. Как ранее сообщали в СК РФ, он полностью признал вину."Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ", - сказала она.Таким образом, обвиняемый отправится под стражу как минимум до 2 апреля.По данным суда, молодому человеку предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210204/peskov-1595998354.html

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия