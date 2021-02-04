https://ria.ru/20210204/arest-1596003160.html

СК просит арестовать мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве

СК просит арестовать мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве

Следствие просит арестовать молодого человека, распылившего газ в лицо росгвардейцу на несогласованной акции в Москве 31 января, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:34

2021-02-04T13:34

2021-02-04T13:34

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Следствие просит арестовать молодого человека, распылившего газ в лицо росгвардейцу на несогласованной акции в Москве 31 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."В суд поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 апреля", - сказала она. По данным суда, молодому человеку предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).Как ранее сообщали в СК РФ, он полностью признал вину. По версии следствия, 31 января агрессивно настроенный молодой человек во время несогласованной акции в Москве распылил газ в лицо сотруднику Росгвардии.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.

https://ria.ru/20210204/zaderzhanie-1595980251.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия