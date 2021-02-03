https://ria.ru/20210203/zvonok-1595773952.html

Специалист рассказал, почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона

Специалист рассказал, почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона

Передача смартфона незнакомцам – повод насторожиться с точки зрения обеспечения информационной безопасности. Результатом вашей доброты может стать списание... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T04:16

2021-02-03T04:16

2021-02-03T04:17

евгений кашкин

россия

смартфоны

технологии

общество

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Передача смартфона незнакомцам – повод насторожиться с точки зрения обеспечения информационной безопасности. Результатом вашей доброты может стать списание денег с банковской карты, которая привязана к вашему номеру, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Получив ваш телефон в руки, злоумышленник приобретает и доступ к СМС-сообщениям от банка. Позвонив в банк, он может попросить перевести деньги на свой счет.Совершив транзакцию, мошенник удаляет следы в виде сообщений от банка, и заметить убыль средств на счету становится непросто. Зачастую это происходит не сразу, и следы уже очень сложно отыскать.Если телефон имеет выход в интернет, злоумышленник может установить программы для просмотра личных данных (ключи, пароли и т.д.). Это также может привести к потере средств или важной информации. Как правило, специалист с опытом сделает все это незаметно и всего за несколько минут."Поэтому если к вам обратился незнакомый человек с просьбой сделать экстренный звонок, не передавайте телефонный аппарат ему в руки, а наберите нужный номер сами и предложите поговорить по громкой связи", — подытожил Кашкин.

https://ria.ru/20210126/geolokatsiya-1594563201.html

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евгений кашкин, россия, смартфоны, технологии, общество