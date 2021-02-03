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https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595859518.html
Эксперт назвал идею с импичментом Зеленскому нереалистичной
Эксперт назвал идею с импичментом Зеленскому нереалистичной
Импичмент украинскому президенту Владимиру Зеленскому вряд ли возможен, хотя он потерял влияние над частью своей фракции, считает доцент кафедры стран... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:58
2021-02-03T14:58
александр гущин
тарас козак
александр онищенко
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Импичмент украинскому президенту Владимиру Зеленскому вряд ли возможен, хотя он потерял влияние над частью своей фракции, считает доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин.Его санкции против оппозиционных телеканалов связаны с желанием Зеленского понравиться новой демократической администрации США и делается с ее согласия, считает эксперт.Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.Партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" в Верховной раде заявила о том, что инициирует процедуру импичмента Зеленского после решения о санкциях в отношении украинских телеканалов.Он отметил, что решение Зеленского "совпало с тем, что в США пришла к власти новая администрация". Накат Зеленского на оппозицию происходит либо по инициативе Вашингтона, либо с его молчаливого согласия, считает он."Я думаю, Киев получил сигнал довольно сильный со стороны заокеанских партнеров, - считает политолог. - Многие фронтмены прозападных групп внутри страны поддерживают этот шаг Зеленского. Это говорит о том, что стоящие западные партнеры за этими фронтменами – это делается с их молчаливого согласия".По прогнозу эксперта, новая администрация США будет активнее вмешиваться в дела Украины."Этот шаг (Зеленского) я рассматриваю как желание показать себя лояльным западным партнерам. Это укладывается во все последние действия Зеленского относительно (депутата Рады) Дубинского с целью возможного переизбрания на новый срок под эгидой западных партнеров. Поэтому идет игра на то, чтобы хорошо выглядеть для западных партнеров. В значительной степени это решение продиктовано усиливавшимся давлением западных партнеров. Мы от западных партнеров не увидим, что это нарушение свободы слова, хотя это оно и есть", - резюмировал Гущин.Ранее США внесли в санкционные списки семерых граждан и четыре информационных ресурса Украины в связи с выборами. В частности, под санкции попали ресурсы "Эра-Медиа", информагентство Only News, Nabuleaks и "Скептик" ("Бегемот Медиа"). Среди внесенных в списки физических лиц – депутат Верховной рады Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель. На заседании фракции "Слуга народа" 1 февраля в Киеве Дубинского исключили из фракции.
https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595859028.html
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александр гущин, тарас козак, александр онищенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Эксперт назвал идею с импичментом Зеленскому нереалистичной

14:58 03.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Импичмент украинскому президенту Владимиру Зеленскому вряд ли возможен, хотя он потерял влияние над частью своей фракции, считает доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин.
Его санкции против оппозиционных телеканалов связаны с желанием Зеленского понравиться новой демократической администрации США и делается с ее согласия, считает эксперт.
Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
Партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" в Верховной раде заявила о том, что инициирует процедуру импичмента Зеленского после решения о санкциях в отношении украинских телеканалов.

"С импичментом идея я не думаю, что реалистичная. Хотя Зеленский в значительной степени потерял контроль над своей фракцией (в Верховной раде), но часть фракции все-таки ориентируется на него, либо ориентируется на западных партнеров (а не на Россию)", - заявил Гущин РИА Новости.

Он отметил, что решение Зеленского "совпало с тем, что в США пришла к власти новая администрация". Накат Зеленского на оппозицию происходит либо по инициативе Вашингтона, либо с его молчаливого согласия, считает он.
"Я думаю, Киев получил сигнал довольно сильный со стороны заокеанских партнеров, - считает политолог. - Многие фронтмены прозападных групп внутри страны поддерживают этот шаг Зеленского. Это говорит о том, что стоящие западные партнеры за этими фронтменами – это делается с их молчаливого согласия".
По прогнозу эксперта, новая администрация США будет активнее вмешиваться в дела Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 14:55
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"Этот шаг (Зеленского) я рассматриваю как желание показать себя лояльным западным партнерам. Это укладывается во все последние действия Зеленского относительно (депутата Рады) Дубинского с целью возможного переизбрания на новый срок под эгидой западных партнеров. Поэтому идет игра на то, чтобы хорошо выглядеть для западных партнеров. В значительной степени это решение продиктовано усиливавшимся давлением западных партнеров. Мы от западных партнеров не увидим, что это нарушение свободы слова, хотя это оно и есть", - резюмировал Гущин.
Ранее США внесли в санкционные списки семерых граждан и четыре информационных ресурса Украины в связи с выборами. В частности, под санкции попали ресурсы "Эра-Медиа", информагентство Only News, Nabuleaks и "Скептик" ("Бегемот Медиа"). Среди внесенных в списки физических лиц – депутат Верховной рады Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель. На заседании фракции "Слуга народа" 1 февраля в Киеве Дубинского исключили из фракции.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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Александр ГущинТарас КозакАлександр ОнищенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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