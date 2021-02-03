https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595802978.html

В СЖР назвали санкции Зеленского против ряда телеканалов цензурой

В СЖР назвали санкции Зеленского против ряда телеканалов цензурой

Санкции президента Украины Владимира Зеленского против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK являются "очевидным фактом цензуры" и нарушают права граждан... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:39

2021-02-03T10:39

2021-02-03T10:39

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

тимур шафир

112 украина

союз журналистов россии

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Санкции президента Украины Владимира Зеленского против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK являются "очевидным фактом цензуры" и нарушают права граждан этой страны, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".СЖР, как подчеркнул его секретарь, "полностью солидарен с коллегами из Союза журналистов Украины, выразившими своё возмущение данным решением, назвавшими этот акт "наступлением на свободу слова" и намеревающимися проинформировать об этом международное сообщество".

https://ria.ru/20210203/ukraina-1595778076.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/zelenskiy-1595691910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, тимур шафир, 112 украина , союз журналистов россии, владимир зеленский, украина, в мире