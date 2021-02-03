В СЖР назвали санкции Зеленского против ряда телеканалов цензурой
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Санкции президента Украины Владимира Зеленского против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK являются "очевидным фактом цензуры" и нарушают права граждан этой страны, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
"Громкие заявления о якобы "борьбе с дезинформацией из России", как кажется, приелись уже и самим представителям властей Украины, автоматически списывающим все внутренние и внешние проблемы государства на некие "козни России". В действительности, здесь мы наблюдаем очевидный факт цензуры, нарушения всех основополагающих норм, касающихся защиты свободы слова, свободы журналистики и прав граждан Украины на получение свободного доступа к информации", - прокомментировал указ Зеленского Шафир.
СЖР, как подчеркнул его секретарь, "полностью солидарен с коллегами из Союза журналистов Украины, выразившими своё возмущение данным решением, назвавшими этот акт "наступлением на свободу слова" и намеревающимися проинформировать об этом международное сообщество".
"Политическая расправа над журналистами неприемлема, вне зависимости от лозунгов, которыми она прикрывается", - добавил Шафир.