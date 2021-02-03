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https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595802978.html
В СЖР назвали санкции Зеленского против ряда телеканалов цензурой
В СЖР назвали санкции Зеленского против ряда телеканалов цензурой
Санкции президента Украины Владимира Зеленского против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK являются "очевидным фактом цензуры" и нарушают права граждан... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:39
2021-02-03T10:39
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
тимур шафир
112 украина
союз журналистов россии
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Санкции президента Украины Владимира Зеленского против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK являются "очевидным фактом цензуры" и нарушают права граждан этой страны, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".СЖР, как подчеркнул его секретарь, "полностью солидарен с коллегами из Союза журналистов Украины, выразившими своё возмущение данным решением, назвавшими этот акт "наступлением на свободу слова" и намеревающимися проинформировать об этом международное сообщество".
https://ria.ru/20210203/ukraina-1595778076.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, тимур шафир, 112 украина , союз журналистов россии, владимир зеленский, украина, в мире

В СЖР назвали санкции Зеленского против ряда телеканалов цензурой

10:39 03.02.2021
 
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Санкции президента Украины Владимира Зеленского против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK являются "очевидным фактом цензуры" и нарушают права граждан этой страны, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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"Громкие заявления о якобы "борьбе с дезинформацией из России", как кажется, приелись уже и самим представителям властей Украины, автоматически списывающим все внутренние и внешние проблемы государства на некие "козни России". В действительности, здесь мы наблюдаем очевидный факт цензуры, нарушения всех основополагающих норм, касающихся защиты свободы слова, свободы журналистики и прав граждан Украины на получение свободного доступа к информации", - прокомментировал указ Зеленского Шафир.
СЖР, как подчеркнул его секретарь, "полностью солидарен с коллегами из Союза журналистов Украины, выразившими своё возмущение данным решением, назвавшими этот акт "наступлением на свободу слова" и намеревающимися проинформировать об этом международное сообщество".
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"Политическая расправа над журналистами неприемлема, вне зависимости от лозунгов, которыми она прикрывается", - добавил Шафир.
 
РоссияОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакТимур Шафир112 УкраинаСоюз журналистов РоссииВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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