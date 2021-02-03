Захарова прокомментировала встречу британского дипломата с членом ФБК*
20:50 03.02.2021 (обновлено: 22:08 03.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские дипломаты никогда не позволяют себе вмешиваться во внутренние дела других стран, заявила в эфире телеканала "Россия 1" официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя видеозапись разговора сотрудника британского посольства с исполнительным директором Фонда борьбы с коррупцией* Владимиром Ашурковым.
В понедельник видео этой встречи, которая состоялась в 2012 году, опубликовал телеканал RT. На записи Ашурков через своего собеседника Джеймса Уильяма Томаса Форда, которого ФСБ считает агентом MI6, пытается получить данные британских спецслужб по связям некоторых крупных российских бизнесменов.
"В средствах массовой информации был опубликован сенсационный материал, не уверена, что он дошел до всех, кто писал твиты (западных политиков о судебном решении по Навальному. — Прим. ред.), которые вы сейчас цитировали, относительно того, как британские дипломаты были вовлечены в обсуждение финансовых вопросов с ближайшими соратниками Навального", — сказала Захарова.
Тех, кому интересно, "а что бы было, если бы такое себе позволили российские дипломаты", представитель МИД призвала не задавать себе таких вопросов.
"Российские дипломаты себе такого никогда не позволяют. Это альфа и омега нашего подхода, нашей позиции: невмешательство во внутренние дела суверенных государств. А это и есть уважение демократии и соблюдение демократии", — заключила Захарова.
Ранее в посольстве Великобритании в Москве РИА Новости заявили, что не комментируют "слитые кем бы то ни было" видеоматериалы. В свою очередь, бывший британский дипломат сообщил агентству, что сотрудники посольства регулярно встречаются с политиками, включая представителей оппозиции, что "является стандартным элементом дипломатических отношений".
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.