https://ria.ru/20210203/zakharova-1595926358.html

Захарова прокомментировала встречу британского дипломата с членом ФБК*

Захарова прокомментировала встречу британского дипломата с членом ФБК*

Российские дипломаты никогда не позволяют себе вмешиваться во внутренние дела других стран, заявила в эфире телеканала "Россия 1" официальный представитель МИД... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T20:50

2021-02-03T20:50

2021-02-03T22:08

фбк

мария захарова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

британская разведывательная служба mi6

общество

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские дипломаты никогда не позволяют себе вмешиваться во внутренние дела других стран, заявила в эфире телеканала "Россия 1" официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя видеозапись разговора сотрудника британского посольства с исполнительным директором Фонда борьбы с коррупцией* Владимиром Ашурковым.В понедельник видео этой встречи, которая состоялась в 2012 году, опубликовал телеканал RT. На записи Ашурков через своего собеседника Джеймса Уильяма Томаса Форда, которого ФСБ считает агентом MI6, пытается получить данные британских спецслужб по связям некоторых крупных российских бизнесменов.Тех, кому интересно, "а что бы было, если бы такое себе позволили российские дипломаты", представитель МИД призвала не задавать себе таких вопросов.Ранее в посольстве Великобритании в Москве РИА Новости заявили, что не комментируют "слитые кем бы то ни было" видеоматериалы. В свою очередь, бывший британский дипломат сообщил агентству, что сотрудники посольства регулярно встречаются с политиками, включая представителей оппозиции, что "является стандартным элементом дипломатических отношений".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210202/zakharova-1595765222.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбк, мария захарова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), британская разведывательная служба mi6, общество