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Минкульт Украины направил в YouTube запрос о блокировке трех телеканалов
Минкульт Украины направил в YouTube запрос о блокировке трех телеканалов
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подконтрольное ему ведомство уже направило в YouTube запрос с решением Совета... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T20:29
2021-02-03T20:50
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
владимир зеленский
112 украина
youtube
украина
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подконтрольное ему ведомство уже направило в YouTube запрос с решением Совета нацбезопасности и обороны Украины о блокировке украинских телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина".Ранее Ткаченко сообщил, что министерство культуры и информационной политики Украины обратится в компанию YouTube с просьбой закрыть страницы телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", против которых ввели санкции.Так, отвечая на вопрос, правда ли, что подконтрольное ему ведомство направит запрос о блокировке телеканалов в YouTube, Ткаченко в эфире телеканала "Украина 24" заявил: "Мало того, уже направили официальный запрос"."Мы направляем, в соответствии с протоколами YouTube, сообщаем им, что есть соответствующие решения органов государственной власти Украины для того, чтобы они, согласно своему протоколу, приняли это решение в дальнейшем", - отметил он.Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595895908.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, владимир зеленский, 112 украина , youtube, украина, в мире

Минкульт Украины направил в YouTube запрос о блокировке трех телеканалов

20:29 03.02.2021 (обновлено: 20:50 03.02.2021)
 
© Depositphotos / alexey_boldinЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Depositphotos / alexey_boldin
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подконтрольное ему ведомство уже направило в YouTube запрос с решением Совета нацбезопасности и обороны Украины о блокировке украинских телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина".
Ранее Ткаченко сообщил, что министерство культуры и информационной политики Украины обратится в компанию YouTube с просьбой закрыть страницы телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", против которых ввели санкции.
Экран телевизора с интернет-трансляцией телеканалов 112.Украина и ZIK на платформе видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Так, отвечая на вопрос, правда ли, что подконтрольное ему ведомство направит запрос о блокировке телеканалов в YouTube, Ткаченко в эфире телеканала "Украина 24" заявил: "Мало того, уже направили официальный запрос".
"Мы направляем, в соответствии с протоколами YouTube, сообщаем им, что есть соответствующие решения органов государственной власти Украины для того, чтобы они, согласно своему протоколу, приняли это решение в дальнейшем", - отметил он.
Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
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В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
 
Оппозиционная платформа - За жизньТарас КозакВладимир Зеленский112 УкраинаYouTubeУкраинаВ мире
 
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