https://ria.ru/20210203/youtube-1595923888.html

Минкульт Украины направил в YouTube запрос о блокировке трех телеканалов

Минкульт Украины направил в YouTube запрос о блокировке трех телеканалов

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подконтрольное ему ведомство уже направило в YouTube запрос с решением Совета... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T20:29

2021-02-03T20:29

2021-02-03T20:50

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

владимир зеленский

112 украина

youtube

украина

в мире

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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подконтрольное ему ведомство уже направило в YouTube запрос с решением Совета нацбезопасности и обороны Украины о блокировке украинских телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина".Ранее Ткаченко сообщил, что министерство культуры и информационной политики Украины обратится в компанию YouTube с просьбой закрыть страницы телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", против которых ввели санкции.Так, отвечая на вопрос, правда ли, что подконтрольное ему ведомство направит запрос о блокировке телеканалов в YouTube, Ткаченко в эфире телеканала "Украина 24" заявил: "Мало того, уже направили официальный запрос"."Мы направляем, в соответствии с протоколами YouTube, сообщаем им, что есть соответствующие решения органов государственной власти Украины для того, чтобы они, согласно своему протоколу, приняли это решение в дальнейшем", - отметил он.Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595895908.html

https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595833016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, владимир зеленский, 112 украина , youtube, украина, в мире