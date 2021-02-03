Грызлов оценил ситуацию с русским языком на Украине
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Запреты говорить по-русски, которые вводит президент Украины Владимир Зеленский, являются очередным нарушением минских соглашений и вероломным для избирателей решением, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
"Запреты говорить по-русски, которые вводит президент Зеленский – это не только очередное нарушение минских соглашений, это еще и вероломное решение с точки зрения избирателей. Такие шаги не добавляют симпатий к украинской власти ни в Донбассе, ни за его пределами. И они подтверждают, что нынешняя украинская власть пока не хочет никакого согласия, никакого урегулирования конфликта в стране", - подчеркнул он.
Что касается позиции российской делегации, то, по его словам, РФ поддерживает права Донбасса участвовать в определении своей будущей судьбы, которые закреплены в минских соглашениях, подписанных и Донецком, и Луганском, и Киевом. "Это наша задача как посредника и гаранта минских соглашений", - отметил он.
Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января.