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Грызлов оценил ситуацию с русским языком на Украине
Грызлов оценил ситуацию с русским языком на Украине
Запреты говорить по-русски, которые вводит президент Украины Владимир Зеленский, являются очередным нарушением минских соглашений и вероломным для избирателей... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:04
2021-02-03T17:04
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владимир зеленский
борис грызлов
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Запреты говорить по-русски, которые вводит президент Украины Владимир Зеленский, являются очередным нарушением минских соглашений и вероломным для избирателей решением, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов."Запреты говорить по-русски, которые вводит президент Зеленский – это не только очередное нарушение минских соглашений, это еще и вероломное решение с точки зрения избирателей. Такие шаги не добавляют симпатий к украинской власти ни в Донбассе, ни за его пределами. И они подтверждают, что нынешняя украинская власть пока не хочет никакого согласия, никакого урегулирования конфликта в стране", - подчеркнул он.Что касается позиции российской делегации, то, по его словам, РФ поддерживает права Донбасса участвовать в определении своей будущей судьбы, которые закреплены в минских соглашениях, подписанных и Донецком, и Луганском, и Киевом. "Это наша задача как посредника и гаранта минских соглашений", - отметил он.Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января.
https://ria.ru/20210201/ukraina-1595523797.html
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россия, владимир зеленский, борис грызлов, киев, украина, в мире

Грызлов оценил ситуацию с русским языком на Украине

17:04 03.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Запреты говорить по-русски, которые вводит президент Украины Владимир Зеленский, являются очередным нарушением минских соглашений и вероломным для избирателей решением, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
"Запреты говорить по-русски, которые вводит президент Зеленский – это не только очередное нарушение минских соглашений, это еще и вероломное решение с точки зрения избирателей. Такие шаги не добавляют симпатий к украинской власти ни в Донбассе, ни за его пределами. И они подтверждают, что нынешняя украинская власть пока не хочет никакого согласия, никакого урегулирования конфликта в стране", - подчеркнул он.
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 15:21
Толстой прокомментировал ситуацию со статусом русского языка на Украине
Что касается позиции российской делегации, то, по его словам, РФ поддерживает права Донбасса участвовать в определении своей будущей судьбы, которые закреплены в минских соглашениях, подписанных и Донецком, и Луганском, и Киевом. "Это наша задача как посредника и гаранта минских соглашений", - отметил он.
Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 14:08
Володин призвал ПАСЕ заняться ситуацией с русским языком на Украине
 
РоссияВладимир ЗеленскийБорис ГрызловКиевУкраинаВ мире
 
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