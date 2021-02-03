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Наука
https://ria.ru/20210203/xbox-1595817339.html
В Microsoft рассказали, когда восполнят дефицит консоли Xbox Series X
В Microsoft рассказали, когда восполнят дефицит консоли Xbox Series X
Microsoft не смог оперативно нарастить выпуск приставки Xbox Series X, дефицит на которую сохранится еще несколько месяцев. Об этом в интервью The New York... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:48
2021-02-03T11:48
наука
компьютерные игры
геймеры
microsoft corporation
playstation
технологии
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Microsoft не смог оперативно нарастить выпуск приставки Xbox Series X, дефицит на которую сохранится еще несколько месяцев. Об этом в интервью The New York Times заявил глава компании по связям с инвесторами Майк Спенсер.Спенсер отметил, что спрос на консоль следующего поколения превзошел все ожидания компании — все первые тиражи приставки были проданы. Аналитики оценивают продажи в три миллиона экземпляров Xbox Series X и Series S, что является чуть ли не лучшим результатом в истории игровых приставок из Редмонда.Дефицит на Xbox планируется преодолеть летом 2021 года. На сложившуюся ситуацию, как считают в Microsoft, повлияли и желающие подзаработать — в большинстве случаев простым геймерам приставки не достались, большие партии Xbox Series X уходили в руки перекупщиков.
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компьютерные игры, геймеры, microsoft corporation, playstation, технологии

В Microsoft рассказали, когда восполнят дефицит консоли Xbox Series X

11:48 03.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповЛоготип Xbox
Логотип Xbox - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Microsoft не смог оперативно нарастить выпуск приставки Xbox Series X, дефицит на которую сохранится еще несколько месяцев. Об этом в интервью The New York Times заявил глава компании по связям с инвесторами Майк Спенсер.
Спенсер отметил, что спрос на консоль следующего поколения превзошел все ожидания компании — все первые тиражи приставки были проданы. Аналитики оценивают продажи в три миллиона экземпляров Xbox Series X и Series S, что является чуть ли не лучшим результатом в истории игровых приставок из Редмонда.
Продажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 12:56Наука
Sony пообещала россиянам новую партию дефицитной PlayStation 5
Дефицит на Xbox планируется преодолеть летом 2021 года. На сложившуюся ситуацию, как считают в Microsoft, повлияли и желающие подзаработать — в большинстве случаев простым геймерам приставки не достались, большие партии Xbox Series X уходили в руки перекупщиков.
 
НаукаКомпьютерные игрыгеймерыMicrosoft CorporationPlayStationТехнологии
 
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