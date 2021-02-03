https://ria.ru/20210203/xbox-1595817339.html

В Microsoft рассказали, когда восполнят дефицит консоли Xbox Series X

В Microsoft рассказали, когда восполнят дефицит консоли Xbox Series X

Microsoft не смог оперативно нарастить выпуск приставки Xbox Series X, дефицит на которую сохранится еще несколько месяцев. Об этом в интервью The New York... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:48

2021-02-03T11:48

2021-02-03T11:48

наука

компьютерные игры

геймеры

microsoft corporation

playstation

технологии

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Microsoft не смог оперативно нарастить выпуск приставки Xbox Series X, дефицит на которую сохранится еще несколько месяцев. Об этом в интервью The New York Times заявил глава компании по связям с инвесторами Майк Спенсер.Спенсер отметил, что спрос на консоль следующего поколения превзошел все ожидания компании — все первые тиражи приставки были проданы. Аналитики оценивают продажи в три миллиона экземпляров Xbox Series X и Series S, что является чуть ли не лучшим результатом в истории игровых приставок из Редмонда.Дефицит на Xbox планируется преодолеть летом 2021 года. На сложившуюся ситуацию, как считают в Microsoft, повлияли и желающие подзаработать — в большинстве случаев простым геймерам приставки не достались, большие партии Xbox Series X уходили в руки перекупщиков.

https://ria.ru/20210120/pristavka-1593818795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные игры, геймеры, microsoft corporation, playstation, технологии