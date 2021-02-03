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В Ленинградской области депутата задержали из-за взятки
В Ленинградской области депутата задержали из-за взятки
Депутат законодательного собрания Ленинградской области задержан по подозрению в покушении на мошенничество при получении взятки за содействие в отказе... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:20
2021-02-03T14:20
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области задержан по подозрению в покушении на мошенничество при получении взятки за содействие в отказе возбуждения уголовного дела в отношении коммерческой организации, сообщает пресс-служба СК РФ.По данным пресс-службы, подозреваемый знал о проверке правоохранителями деятельности одной из фирм и сообщил ее представителям о намерении сотрудников полиции привлечь их к уголовной ответственности. "Кроме того, потребовал передать ему 3 миллиона рублей якобы для дальнейшей передачи в качестве взятки должностным лицам полиции за прекращение проверки, а также вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела", - добавляет СК.По данным ведомства, подозреваемый получил 155 тысяч рублей, а также муляж денежных средств на сумму 2 миллиона 845 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками регионального УФСБ РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
https://ria.ru/20210130/vzyatka-1595321086.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области депутата задержали из-за взятки

14:20 03.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области задержан по подозрению в покушении на мошенничество при получении взятки за содействие в отказе возбуждения уголовного дела в отношении коммерческой организации, сообщает пресс-служба СК РФ.

"ГСУСК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего депутата законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по общеобластному избирательному округу по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ "Покушение на мошенничество", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, подозреваемый знал о проверке правоохранителями деятельности одной из фирм и сообщил ее представителям о намерении сотрудников полиции привлечь их к уголовной ответственности. "Кроме того, потребовал передать ему 3 миллиона рублей якобы для дальнейшей передачи в качестве взятки должностным лицам полиции за прекращение проверки, а также вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела", - добавляет СК.
По данным ведомства, подозреваемый получил 155 тысяч рублей, а также муляж денежных средств на сумму 2 миллиона 845 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками регионального УФСБ РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
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