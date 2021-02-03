В Ленинградской области депутата задержали из-за взятки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области задержан по подозрению в покушении на мошенничество при получении взятки за содействие в отказе возбуждения уголовного дела в отношении коммерческой организации, сообщает пресс-служба СК РФ.
"ГСУСК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего депутата законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по общеобластному избирательному округу по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ "Покушение на мошенничество", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, подозреваемый знал о проверке правоохранителями деятельности одной из фирм и сообщил ее представителям о намерении сотрудников полиции привлечь их к уголовной ответственности. "Кроме того, потребовал передать ему 3 миллиона рублей якобы для дальнейшей передачи в качестве взятки должностным лицам полиции за прекращение проверки, а также вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела", - добавляет СК.
По данным ведомства, подозреваемый получил 155 тысяч рублей, а также муляж денежных средств на сумму 2 миллиона 845 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками регионального УФСБ РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.