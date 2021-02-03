https://ria.ru/20210203/vzyatka-1595849725.html

В Ленинградской области депутата задержали из-за взятки

В Ленинградской области депутата задержали из-за взятки

Депутат законодательного собрания Ленинградской области задержан по подозрению в покушении на мошенничество при получении взятки за содействие в отказе... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:20

2021-02-03T14:20

2021-02-03T14:20

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области задержан по подозрению в покушении на мошенничество при получении взятки за содействие в отказе возбуждения уголовного дела в отношении коммерческой организации, сообщает пресс-служба СК РФ.По данным пресс-службы, подозреваемый знал о проверке правоохранителями деятельности одной из фирм и сообщил ее представителям о намерении сотрудников полиции привлечь их к уголовной ответственности. "Кроме того, потребовал передать ему 3 миллиона рублей якобы для дальнейшей передачи в качестве взятки должностным лицам полиции за прекращение проверки, а также вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела", - добавляет СК.По данным ведомства, подозреваемый получил 155 тысяч рублей, а также муляж денежных средств на сумму 2 миллиона 845 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками регионального УФСБ РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

https://ria.ru/20210130/vzyatka-1595321086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия