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В Музее декоративного искусства открылась выставка “100 историй”
В Музее декоративного искусства открылась выставка “100 историй”
Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка “100 историй”, которая продлится до 15 августа. Экспонаты советской эпохи для нее выбирали... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T18:19
2021-02-03T18:51
культура
новости культуры
выставки
алина сапрыкина
александр васильев (историк моды)
всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
николай цискаридзе
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка “100 историй”, которая продлится до 15 августа. Экспонаты советской эпохи для нее выбирали сотрудники ВМДИ, приглашенные эксперты и друзья музея, среди которых Александр Васильев, Марина Лошак, Николай Фоменко, Павел Пепперштейн и многие другие.
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фото, новости культуры, выставки, алина сапрыкина, александр васильев (историк моды), всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, николай цискаридзе, петр авен, москва

В Музее декоративного искусства открылась выставка “100 историй”

18:19 03.02.2021 (обновлено: 18:51 03.02.2021)
 
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка “100 историй”, которая продлится до 15 августа. Экспонаты советской эпохи для нее выбирали сотрудники ВМДИ, приглашенные эксперты и друзья музея, среди которых Александр Васильев, Марина Лошак, Николай Фоменко, Павел Пепперштейн и многие другие.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Сто человек выбирают по одному экспонату из обширной коллекции Всероссийского музея декоративного искусства и объясняют, почему им понравилась именно эта вещь. Таков принцип новой выставки “Сто историй” в ВМДИ.
Куратор проекта и заместитель директора Алина Сапрыкина пригласила участвовать не только сотрудников научного совета, но и друзей музея. И экспозиция, ставшая результатом коллективного труда, оказалась очень личной. При этом сама Сапрыкина решила остаться за кадром: на выставке нет ни одной выбранной ею вещи.

Выставка Сто историй в Музее декоративно-прикладного искусства
1 из 10

Сто человек выбирают по одному экспонату из обширной коллекции Всероссийского музея декоративного искусства и объясняют, почему им понравилась именно эта вещь. Таков принцип новой выставки “Сто историй” в ВМДИ.
Куратор проекта и заместитель директора Алина Сапрыкина пригласила участвовать не только сотрудников научного совета, но и друзей музея. И экспозиция, ставшая результатом коллективного труда, оказалась очень личной. При этом сама Сапрыкина решила остаться за кадром: на выставке нет ни одной выбранной ею вещи.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Приглашая сторонних участников, Алина Сапрыкина старалась, чтобы это были представители разных возрастных групп и профессий, взглядов и предпочтений — но все они оказались в равных условиях. “Удивительно, но факт: никто не спрашивал меня, кто остальные эксперты”, — рассказывает Сапрыкина.

Временной период был ограничен эпохой 1922-1991 годов, ведь вся коллекция музея насчитывает более 250 тысяч экспонатов. По мнению Сапрыкиной, получилось еще и исследование о том, как воспринимают и рассказывают историю СССР разные аудитории.

Выставка Сто историй в Музее декоративно-прикладного искусства
2 из 10

Приглашая сторонних участников, Алина Сапрыкина старалась, чтобы это были представители разных возрастных групп и профессий, взглядов и предпочтений — но все они оказались в равных условиях. “Удивительно, но факт: никто не спрашивал меня, кто остальные эксперты”, — рассказывает Сапрыкина.

Временной период был ограничен эпохой 1922-1991 годов, ведь вся коллекция музея насчитывает более 250 тысяч экспонатов. По мнению Сапрыкиной, получилось еще и исследование о том, как воспринимают и рассказывают историю СССР разные аудитории.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Все тексты на этикетках к работам участники проекта тоже написали сами: экспликации стали такой же частью выставки, как и сами экспонаты. “Помимо прекрасного выбора вещей музей получил массу небольших, но очень ярких историй, где в каждой по-своему признаются в любви к искусству!” — говорит Сапрыкина.

Концепцию она объясняет так. “Это выставка о людях и предметах. Сто очень разных людей — художников, писателей, политиков, блогеров, сотрудников музея. Сто разных предметов коллекции. Все просто. Можно сказать — это выставка о том, как можно по-новому увидеть собрание музея”.

Среди участников проекта: Петр Авен, Ингеборга Дапкунайте, Павел Лунгин, Монеточка, Чулпан Хаматова, Илья Хржановский, Николай Цискаридзе, Михаил Швыдкой.

Выставка Сто историй в Музее декоративно-прикладного искусства
3 из 10

Все тексты на этикетках к работам участники проекта тоже написали сами: экспликации стали такой же частью выставки, как и сами экспонаты. “Помимо прекрасного выбора вещей музей получил массу небольших, но очень ярких историй, где в каждой по-своему признаются в любви к искусству!” — говорит Сапрыкина.

Концепцию она объясняет так. “Это выставка о людях и предметах. Сто очень разных людей — художников, писателей, политиков, блогеров, сотрудников музея. Сто разных предметов коллекции. Все просто. Можно сказать — это выставка о том, как можно по-новому увидеть собрание музея”.

Среди участников проекта: Петр Авен, Ингеборга Дапкунайте, Павел Лунгин, Монеточка, Чулпан Хаматова, Илья Хржановский, Николай Цискаридзе, Михаил Швыдкой.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Проект "100 историй" построен на замечательной кураторской идее Алины Сапрыкиной и представлен в удивительных, неожиданных, парадоксальных, но таких важных для каждого человека вещах из нашей художественной коллекции", - сказала директор Музея декоративного искусства Елена Титова.

По ее словам, вещи, отобранные участниками проекта, сложились в большую мозаику, которая многое может рассказать о советском времени, о коллекции музея и о самих участниках.

Выставка Сто историй в Музее декоративно-прикладного искусства
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"Проект "100 историй" построен на замечательной кураторской идее Алины Сапрыкиной и представлен в удивительных, неожиданных, парадоксальных, но таких важных для каждого человека вещах из нашей художественной коллекции", - сказала директор Музея декоративного искусства Елена Титова.

По ее словам, вещи, отобранные участниками проекта, сложились в большую мозаику, которая многое может рассказать о советском времени, о коллекции музея и о самих участниках.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Павел Пепперштейн

"Цветущий серп и молот, изображенный на тарелке "Дело Ленина живет" представляет собой, в каком-то смысле, идеальный объект созерцания. При взгляде на эту тарелку испытываешь прилив нешуточного восторга. А ведь, как говорят в народе, "эйфория на дороге не валяется".

Выставка Сто историй в Музее декоративно-прикладного искусства
5 из 10

Павел Пепперштейн

"Цветущий серп и молот, изображенный на тарелке "Дело Ленина живет" представляет собой, в каком-то смысле, идеальный объект созерцания. При взгляде на эту тарелку испытываешь прилив нешуточного восторга. А ведь, как говорят в народе, "эйфория на дороге не валяется".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Миша Мост

"Название этой работы 1963 года — ‘Медведь в космосе" — добавляет произведению сюрреализма. Возникает вопрос: почему медведь в космосе, зачем его туда запустили? Как хотелось бы увидеть такой большой паблик-арт объект в Москве сейчас…"

Выставка Сто историй в Музее декоративно-прикладного искусства
6 из 10

Миша Мост

"Название этой работы 1963 года — ‘Медведь в космосе" — добавляет произведению сюрреализма. Возникает вопрос: почему медведь в космосе, зачем его туда запустили? Как хотелось бы увидеть такой большой паблик-арт объект в Москве сейчас…"

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Николай Фоменко

"Пушкин с царем" — ироничная, тонкая работа, отражающая, на мой взгляд, наше вечное снисходительно-веселое отношение к власти! Ведь тонкий юмор и терпение - основные русские качества".

Выставка Сто историй в Музее декоративно-прикладного искусства
7 из 10

Николай Фоменко

"Пушкин с царем" — ироничная, тонкая работа, отражающая, на мой взгляд, наше вечное снисходительно-веселое отношение к власти! Ведь тонкий юмор и терпение - основные русские качества".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея декоративно-прикладного искусства

Александр Васильев

"Эта вещь выполнена на заре перестройки, в 1985 году. Как раз в тот период, когда в нашей стране назревали большие перемены, но эти перемены не были еще связаны с уходом дефицита. Поэтому ткани, которые использованы для этого наряда, весьма просты, но эффективны – это шерсть, люрекс, покрыт комплект ручной вышивкой".

Экспонат от Александра Васильева
8 из 10

Александр Васильев

"Эта вещь выполнена на заре перестройки, в 1985 году. Как раз в тот период, когда в нашей стране назревали большие перемены, но эти перемены не были еще связаны с уходом дефицита. Поэтому ткани, которые использованы для этого наряда, весьма просты, но эффективны – это шерсть, люрекс, покрыт комплект ручной вышивкой".

© Фото : предоставлено пресс-службой Музея декоративно-прикладного искусства
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Александр Олешко

"У меня было доброе, радостное, счастливое советское детство! Когда я увидел тарелку "Кто не работает, тот не ест", словно на машине времени оказался в самом начале своей жизни!"

Выставка Сто историй в Музее декоративно-прикладного искусства
9 из 10

Александр Олешко

"У меня было доброе, радостное, счастливое советское детство! Когда я увидел тарелку "Кто не работает, тот не ест", словно на машине времени оказался в самом начале своей жизни!"

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Марина Лошак

"На даче мое любимое место – веранда, где сплошные окна, смотрящие в сад. Там, на большом столе, среди прочих любимых предметов стоят три дымковские игрушки разного времени. Я сразу бросилась к ним проведать, погладить их шершавую поверхность".

Выставка Сто историй в Музее декоративно-прикладного искусства
10 из 10

Марина Лошак

"На даче мое любимое место – веранда, где сплошные окна, смотрящие в сад. Там, на большом столе, среди прочих любимых предметов стоят три дымковские игрушки разного времени. Я сразу бросилась к ним проведать, погладить их шершавую поверхность".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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