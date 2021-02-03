В Музее декоративного искусства открылась выставка “100 историй”
Сто человек выбирают по одному экспонату из обширной коллекции Всероссийского музея декоративного искусства и объясняют, почему им понравилась именно эта вещь. Таков принцип новой выставки “Сто историй” в ВМДИ.
Куратор проекта и заместитель директора Алина Сапрыкина пригласила участвовать не только сотрудников научного совета, но и друзей музея. И экспозиция, ставшая результатом коллективного труда, оказалась очень личной. При этом сама Сапрыкина решила остаться за кадром: на выставке нет ни одной выбранной ею вещи.
Сто человек выбирают по одному экспонату из обширной коллекции Всероссийского музея декоративного искусства и объясняют, почему им понравилась именно эта вещь. Таков принцип новой выставки “Сто историй” в ВМДИ.
Куратор проекта и заместитель директора Алина Сапрыкина пригласила участвовать не только сотрудников научного совета, но и друзей музея. И экспозиция, ставшая результатом коллективного труда, оказалась очень личной. При этом сама Сапрыкина решила остаться за кадром: на выставке нет ни одной выбранной ею вещи.
Приглашая сторонних участников, Алина Сапрыкина старалась, чтобы это были представители разных возрастных групп и профессий, взглядов и предпочтений — но все они оказались в равных условиях. “Удивительно, но факт: никто не спрашивал меня, кто остальные эксперты”, — рассказывает Сапрыкина.
Временной период был ограничен эпохой 1922-1991 годов, ведь вся коллекция музея насчитывает более 250 тысяч экспонатов. По мнению Сапрыкиной, получилось еще и исследование о том, как воспринимают и рассказывают историю СССР разные аудитории.
Приглашая сторонних участников, Алина Сапрыкина старалась, чтобы это были представители разных возрастных групп и профессий, взглядов и предпочтений — но все они оказались в равных условиях. “Удивительно, но факт: никто не спрашивал меня, кто остальные эксперты”, — рассказывает Сапрыкина.
Временной период был ограничен эпохой 1922-1991 годов, ведь вся коллекция музея насчитывает более 250 тысяч экспонатов. По мнению Сапрыкиной, получилось еще и исследование о том, как воспринимают и рассказывают историю СССР разные аудитории.
Все тексты на этикетках к работам участники проекта тоже написали сами: экспликации стали такой же частью выставки, как и сами экспонаты. “Помимо прекрасного выбора вещей музей получил массу небольших, но очень ярких историй, где в каждой по-своему признаются в любви к искусству!” — говорит Сапрыкина.
Концепцию она объясняет так. “Это выставка о людях и предметах. Сто очень разных людей — художников, писателей, политиков, блогеров, сотрудников музея. Сто разных предметов коллекции. Все просто. Можно сказать — это выставка о том, как можно по-новому увидеть собрание музея”.
Среди участников проекта: Петр Авен, Ингеборга Дапкунайте, Павел Лунгин, Монеточка, Чулпан Хаматова, Илья Хржановский, Николай Цискаридзе, Михаил Швыдкой.
Все тексты на этикетках к работам участники проекта тоже написали сами: экспликации стали такой же частью выставки, как и сами экспонаты. “Помимо прекрасного выбора вещей музей получил массу небольших, но очень ярких историй, где в каждой по-своему признаются в любви к искусству!” — говорит Сапрыкина.
Концепцию она объясняет так. “Это выставка о людях и предметах. Сто очень разных людей — художников, писателей, политиков, блогеров, сотрудников музея. Сто разных предметов коллекции. Все просто. Можно сказать — это выставка о том, как можно по-новому увидеть собрание музея”.
Среди участников проекта: Петр Авен, Ингеборга Дапкунайте, Павел Лунгин, Монеточка, Чулпан Хаматова, Илья Хржановский, Николай Цискаридзе, Михаил Швыдкой.
"Проект "100 историй" построен на замечательной кураторской идее Алины Сапрыкиной и представлен в удивительных, неожиданных, парадоксальных, но таких важных для каждого человека вещах из нашей художественной коллекции", - сказала директор Музея декоративного искусства Елена Титова.
По ее словам, вещи, отобранные участниками проекта, сложились в большую мозаику, которая многое может рассказать о советском времени, о коллекции музея и о самих участниках.
"Проект "100 историй" построен на замечательной кураторской идее Алины Сапрыкиной и представлен в удивительных, неожиданных, парадоксальных, но таких важных для каждого человека вещах из нашей художественной коллекции", - сказала директор Музея декоративного искусства Елена Титова.
По ее словам, вещи, отобранные участниками проекта, сложились в большую мозаику, которая многое может рассказать о советском времени, о коллекции музея и о самих участниках.
Павел Пепперштейн
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Павел Пепперштейн
"Цветущий серп и молот, изображенный на тарелке "Дело Ленина живет" представляет собой, в каком-то смысле, идеальный объект созерцания. При взгляде на эту тарелку испытываешь прилив нешуточного восторга. А ведь, как говорят в народе, "эйфория на дороге не валяется".
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