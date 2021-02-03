В Музее декоративного искусства открылась выставка “100 историй”

Приглашая сторонних участников, Алина Сапрыкина старалась, чтобы это были представители разных возрастных групп и профессий, взглядов и предпочтений — но все они оказались в равных условиях. “Удивительно, но факт: никто не спрашивал меня, кто остальные эксперты”, — рассказывает Сапрыкина.

Временной период был ограничен эпохой 1922-1991 годов, ведь вся коллекция музея насчитывает более 250 тысяч экспонатов. По мнению Сапрыкиной, получилось еще и исследование о том, как воспринимают и рассказывают историю СССР разные аудитории.