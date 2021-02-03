https://ria.ru/20210203/vykhodnye-1595829413.html
Названы популярные города России для отдыха на февральские праздники
Названы популярные города России для отдыха на февральские праздники
Юг России оказался самым популярным направлением для отдыха в праздничные выходные февраля, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:18
2021-02-03T16:18
2021-02-03T16:18
туристы
отдых
праздник
туризм
праздники
куда можно лететь
куда поехать
куда поехать в выходные
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593006551_0:0:3350:1885_1920x0_80_0_0_c8063ea1b4950e1039003f09569db8ff.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Юг России оказался самым популярным направлением для отдыха в праздничные выходные февраля, сообщает Tvil.ru.Список составлен на основании данных бронирований туристами мест размещения с 20 по 28 февраля 2021 года.Праздничные выходные — с 21 по 23 февраля 2021 года — приурочены ко Дню защитника Отечества.Ялта и Севастополь в Крыму, Сочи и Красная Поляна в Краснодарском крае, горнолыжные курорты Шерегеш, Домбай и Банное, а также Москва, Санкт-Петербург и Переславль-Залесский составили десятку популярных направлений для путешествий в это время.По статистике сервиса бронирования, россияне планируют поездки на февральские выходные сроком от двух до десяти ночей и тратят на аренду жилья от 1,7 до 7,3 тысячи рублей в сутки. Пары чаще всего смотрят недорогие квартиры и отели в Санкт-Петербурге, чтобы провести романтические зимние выходные на берегу Невы. Большие компании, 13-14 человек, интересуются коттеджами в Переславле-Залесском.
https://ria.ru/20210129/goroda-1594934123.html
красная поляна
нева (река)
домбай
ялта
москва
сочи
республика крым
севастополь
краснодарский край
переславль-залесский
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593003080_307:0:2664:1768_1920x0_80_0_0_78b54002950bafa87b27d3e4c7fe8f87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, отдых, праздник, праздники, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, красная поляна, нева (река), новости - туризм, домбай, ялта, москва, сочи, республика крым, севастополь, краснодарский край, переславль-залесский, санкт-петербург
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Юг России оказался самым популярным направлением для отдыха в праздничные выходные февраля, сообщает Tvil.ru.
Список составлен на основании данных бронирований туристами мест размещения с 20 по 28 февраля 2021 года.
Праздничные выходные — с 21 по 23 февраля 2021 года — приурочены ко Дню защитника Отечества.
Ялта и Севастополь в Крыму, Сочи и Красная Поляна в Краснодарском крае, горнолыжные курорты Шерегеш, Домбай и Банное, а также Москва, Санкт-Петербург и Переславль-Залесский составили десятку популярных направлений для путешествий в это время.
По статистике сервиса бронирования, россияне планируют поездки на февральские выходные сроком от двух до десяти ночей и тратят на аренду жилья от 1,7 до 7,3 тысячи рублей в сутки. Пары чаще всего смотрят недорогие квартиры и отели в Санкт-Петербурге, чтобы провести романтические зимние выходные на берегу Невы. Большие компании, 13-14 человек, интересуются коттеджами в Переславле-Залесском.