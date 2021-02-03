Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210203/vykhodnye-1595829413.html
Названы популярные города России для отдыха на февральские праздники
Названы популярные города России для отдыха на февральские праздники
Юг России оказался самым популярным направлением для отдыха в праздничные выходные февраля, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:18
2021-02-03T16:18
туристы
отдых
праздник
туризм
праздники
куда можно лететь
куда поехать
куда поехать в выходные
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593006551_0:0:3350:1885_1920x0_80_0_0_c8063ea1b4950e1039003f09569db8ff.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Юг России оказался самым популярным направлением для отдыха в праздничные выходные февраля, сообщает Tvil.ru.Список составлен на основании данных бронирований туристами мест размещения с 20 по 28 февраля 2021 года.Праздничные выходные — с 21 по 23 февраля 2021 года — приурочены ко Дню защитника Отечества.Ялта и Севастополь в Крыму, Сочи и Красная Поляна в Краснодарском крае, горнолыжные курорты Шерегеш, Домбай и Банное, а также Москва, Санкт-Петербург и Переславль-Залесский составили десятку популярных направлений для путешествий в это время.По статистике сервиса бронирования, россияне планируют поездки на февральские выходные сроком от двух до десяти ночей и тратят на аренду жилья от 1,7 до 7,3 тысячи рублей в сутки. Пары чаще всего смотрят недорогие квартиры и отели в Санкт-Петербурге, чтобы провести романтические зимние выходные на берегу Невы. Большие компании, 13-14 человек, интересуются коттеджами в Переславле-Залесском.
https://ria.ru/20210129/goroda-1594934123.html
красная поляна
нева (река)
домбай
ялта
москва
сочи
республика крым
севастополь
краснодарский край
переславль-залесский
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593003080_307:0:2664:1768_1920x0_80_0_0_78b54002950bafa87b27d3e4c7fe8f87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туристы, отдых, праздник, праздники, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, красная поляна, нева (река), новости - туризм, домбай, ялта, москва, сочи, республика крым, севастополь, краснодарский край, переславль-залесский, санкт-петербург

Названы популярные города России для отдыха на февральские праздники

16:18 03.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Юг России оказался самым популярным направлением для отдыха в праздничные выходные февраля, сообщает Tvil.ru.
Список составлен на основании данных бронирований туристами мест размещения с 20 по 28 февраля 2021 года.
Праздничные выходные — с 21 по 23 февраля 2021 года — приурочены ко Дню защитника Отечества.
Ялта и Севастополь в Крыму, Сочи и Красная Поляна в Краснодарском крае, горнолыжные курорты Шерегеш, Домбай и Банное, а также Москва, Санкт-Петербург и Переславль-Залесский составили десятку популярных направлений для путешествий в это время.
По статистике сервиса бронирования, россияне планируют поездки на февральские выходные сроком от двух до десяти ночей и тратят на аренду жилья от 1,7 до 7,3 тысячи рублей в сутки. Пары чаще всего смотрят недорогие квартиры и отели в Санкт-Петербурге, чтобы провести романтические зимние выходные на берегу Невы. Большие компании, 13-14 человек, интересуются коттеджами в Переславле-Залесском.
Молодые люди на Массандровском пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 16:38Туризм
Названы самые романтичные города России для отдыха на День влюбленных
 
ТуризмтуристыОтдыхПраздникпраздникикуда можно лететькуда поехатькуда поехать в выходныеТуризмКрасная ПолянаНева (река)Новости - ТуризмДомбайЯлтаМоскваСочиРеспублика КрымСевастопольКраснодарский крайПереславль-ЗалесскийСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния