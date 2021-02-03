https://ria.ru/20210203/vykhodnye-1595829413.html

Названы популярные города России для отдыха на февральские праздники

Названы популярные города России для отдыха на февральские праздники

Юг России оказался самым популярным направлением для отдыха в праздничные выходные февраля, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:18

2021-02-03T16:18

2021-02-03T16:18

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Юг России оказался самым популярным направлением для отдыха в праздничные выходные февраля, сообщает Tvil.ru.Список составлен на основании данных бронирований туристами мест размещения с 20 по 28 февраля 2021 года.Праздничные выходные — с 21 по 23 февраля 2021 года — приурочены ко Дню защитника Отечества.Ялта и Севастополь в Крыму, Сочи и Красная Поляна в Краснодарском крае, горнолыжные курорты Шерегеш, Домбай и Банное, а также Москва, Санкт-Петербург и Переславль-Залесский составили десятку популярных направлений для путешествий в это время.По статистике сервиса бронирования, россияне планируют поездки на февральские выходные сроком от двух до десяти ночей и тратят на аренду жилья от 1,7 до 7,3 тысячи рублей в сутки. Пары чаще всего смотрят недорогие квартиры и отели в Санкт-Петербурге, чтобы провести романтические зимние выходные на берегу Невы. Большие компании, 13-14 человек, интересуются коттеджами в Переславле-Залесском.

https://ria.ru/20210129/goroda-1594934123.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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