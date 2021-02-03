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Антонов прокомментировал слова американского адмирала о ядерной войне
Антонов прокомментировал слова американского адмирала о ядерной войне
Здравомыслящие американские военачальники вряд ли рассматривают возможность ядерной войны с РФ, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T19:23
2021-02-03T19:23
2021-02-03T22:51
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Здравомыслящие американские военачальники вряд ли рассматривают возможность ядерной войны с РФ, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов."Я не верю, что здравомыслящие американские генералы думают о ядерной войне. Я думаю, что такая идея блуждает в головах нездоровых политиков", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Как написал ранее в своей статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричардс, существует возможность, что региональный кризис с Россией или Китаем может перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия. Как считает американский адмирал, это возможно в том случае, если РФ или Китай будут считать, что поражения с применением обычных видов вооружения будет нести угрозу их политическому строю или государству.
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