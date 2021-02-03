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Антонов прокомментировал слова американского адмирала о ядерной войне
Антонов прокомментировал слова американского адмирала о ядерной войне
Здравомыслящие американские военачальники вряд ли рассматривают возможность ядерной войны с РФ, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T19:23
2021-02-03T22:51
россия
анатолий антонов
сша
в мире
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Здравомыслящие американские военачальники вряд ли рассматривают возможность ядерной войны с РФ, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов."Я не верю, что здравомыслящие американские генералы думают о ядерной войне. Я думаю, что такая идея блуждает в головах нездоровых политиков", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Как написал ранее в своей статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричардс, существует возможность, что региональный кризис с Россией или Китаем может перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия. Как считает американский адмирал, это возможно в том случае, если РФ или Китай будут считать, что поражения с применением обычных видов вооружения будет нести угрозу их политическому строю или государству.
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россия, анатолий антонов, сша, в мире

Антонов прокомментировал слова американского адмирала о ядерной войне

19:23 03.02.2021 (обновлено: 22:51 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Здравомыслящие американские военачальники вряд ли рассматривают возможность ядерной войны с РФ, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Я не верю, что здравомыслящие американские генералы думают о ядерной войне. Я думаю, что такая идея блуждает в головах нездоровых политиков", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Как написал ранее в своей статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричардс, существует возможность, что региональный кризис с Россией или Китаем может перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия. Как считает американский адмирал, это возможно в том случае, если РФ или Китай будут считать, что поражения с применением обычных видов вооружения будет нести угрозу их политическому строю или государству.
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 15:44
В Госдуме ответили на слова адмирала США о возможности ядерной войны
 
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