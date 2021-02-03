https://ria.ru/20210203/voyna-1595854110.html

В Госдуме оценили угрозу ядерной войны

В Госдуме оценили угрозу ядерной войны

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал неадекватными рассуждения о возможном применении Россией ядерного оружия, добавив, что РФ в отличие от США не... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:39

2021-02-03T14:39

2021-02-03T14:39

россия

михаил шеремет

госдума рф

китай

сша

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал неадекватными рассуждения о возможном применении Россией ядерного оружия, добавив, что РФ в отличие от США не воспринимает оружие как игрушки.Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил в своей статье для официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов, что потенциальный региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в ядерную войну. Американский адмирал отметил "отрезвляющий" рост стратегических возможностей КНР и РФ.По его мнению, если американцы перестанут терроризовать мировое сообщество, угрожая большим флотом, то и другим суверенным государствам не придется вообще говорить о применении какого-либо оружия."Россия не будет трясти ядерной булавой, хотя и обладает таким оружием, которое США даже не снилось. Сегодня лишь геополитические амбиции США несут большую угрозу и опасность для всего мира. Поэтому опасаться и спрашивать им стоит исключительно с себя", - добавил депутат.

https://ria.ru/20210203/ugroza-1595791794.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил шеремет, госдума рф, китай, сша, безопасность, в мире