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В Госдуме оценили угрозу ядерной войны
В Госдуме оценили угрозу ядерной войны
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал неадекватными рассуждения о возможном применении Россией ядерного оружия, добавив, что РФ в отличие от США не... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:39
2021-02-03T14:39
россия
михаил шеремет
госдума рф
китай
сша
безопасность
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал неадекватными рассуждения о возможном применении Россией ядерного оружия, добавив, что РФ в отличие от США не воспринимает оружие как игрушки.Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил в своей статье для официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов, что потенциальный региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в ядерную войну. Американский адмирал отметил "отрезвляющий" рост стратегических возможностей КНР и РФ.По его мнению, если американцы перестанут терроризовать мировое сообщество, угрожая большим флотом, то и другим суверенным государствам не придется вообще говорить о применении какого-либо оружия."Россия не будет трясти ядерной булавой, хотя и обладает таким оружием, которое США даже не снилось. Сегодня лишь геополитические амбиции США несут большую угрозу и опасность для всего мира. Поэтому опасаться и спрашивать им стоит исключительно с себя", - добавил депутат.
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россия, михаил шеремет, госдума рф, китай, сша, безопасность, в мире

В Госдуме оценили угрозу ядерной войны

14:39 03.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал неадекватными рассуждения о возможном применении Россией ядерного оружия, добавив, что РФ в отличие от США не воспринимает оружие как игрушки.
Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил в своей статье для официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов, что потенциальный региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в ядерную войну. Американский адмирал отметил "отрезвляющий" рост стратегических возможностей КНР и РФ.

"Ядерное оружие, как бы это не звучало парадоксально, является гарантом мира и сдерживающим фактором. И это будет до тех пор, покуда существуют столь агрессивные государства, как США, стремящиеся стать хозяином всех народов и стран. Рассуждения американской военщины выглядит весьма неадекватными. Россия осознает свою ответственность и в отличие от американцев не воспринимает оружие как игрушки", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, если американцы перестанут терроризовать мировое сообщество, угрожая большим флотом, то и другим суверенным государствам не придется вообще говорить о применении какого-либо оружия.
"Россия не будет трясти ядерной булавой, хотя и обладает таким оружием, которое США даже не снилось. Сегодня лишь геополитические амбиции США несут большую угрозу и опасность для всего мира. Поэтому опасаться и спрашивать им стоит исключительно с себя", - добавил депутат.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 09:30
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РоссияМихаил ШереметГосдума РФКитайСШАБезопасностьВ мире
 
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