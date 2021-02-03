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Эксперт оценил заявление США о возможной ядерной войне с Россией
Эксперт оценил заявление США о возможной ядерной войне с Россией
Россия в современных реалиях также не исключает возможность ядерной войны, спровоцированной США, заявил РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский,... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:05
2021-02-03T11:05
россия
министерство обороны сша
владимир путин
китай
сша
безопасность
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Россия в современных реалиях также не исключает возможность ядерной войны, спровоцированной США, заявил РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя высказывания главы Стратегического командования США.Президент РФ Владимир Путин 2 июня 2020 года подписал указ об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. В документе прописаны условия, при которых может быть принято решение о применении ядерного оружия. Как он пояснил позднее, фактически Россия подтвердила свою принципиальную позицию о том, что применение ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности.Мураховский пояснил, что сегодня Соединенные Штаты рассматривают обеспечение военного превосходства над другими странами и варианты эскалации региональных конфликтов, не переходя порог ядерной войны. По его словам, в сентябре 2020 года центр военно-морского анализа США опубликовал исследование "Доминирование под ядерным зонтиком", где рассмотрены эти вопросы, а одна из тем доклада - сдерживание России методами эскалации для защиты стратегических позиций США."То есть фактически адмирал в своей статье должен был бы написать, что США своими подходами к доминированию в мире могут спровоцировать ядерный конфликт. Так это соответствовало бы сути их военных концепций", - отметил эксперт.Мураховский добавил, что военным теоретикам США мешает ядерный потенциал РФ и возможность его применения в ответ на их действия, особенно с учетом новых российских средств доставки ядерных боевых частей, недоступных для перехвата.Как написал ранее в своей статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов глава Стратегического командования США адмирал Чарль Ричардс, существует возможность, что региональный кризис с Россией или Китаем может перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия. Как считает американский адмирал, это возможно в том случае, если РФ или Китай будут считать, что поражения с применением обычных видов вооружения будет нести угрозу их политическому строю или государству.Как считает Ричард, пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона.
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/voyna-1595162153.html
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россия, министерство обороны сша, владимир путин, китай, сша, безопасность

Эксперт оценил заявление США о возможной ядерной войне с Россией

11:05 03.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВиктор Мураховский в студии радио Sputnik на IV Международном военно-техническом форуме "Армия-2018"
Виктор Мураховский в студии радио Sputnik на IV Международном военно-техническом форуме Армия-2018 - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Россия в современных реалиях также не исключает возможность ядерной войны, спровоцированной США, заявил РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя высказывания главы Стратегического командования США.
"Мы тоже не исключаем возможность ядерной войны. Варианты описаны в основах политики ядерного сдерживания, которые адмирал упомянул", - сказал Мураховский.
Президент РФ Владимир Путин 2 июня 2020 года подписал указ об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. В документе прописаны условия, при которых может быть принято решение о применении ядерного оружия. Как он пояснил позднее, фактически Россия подтвердила свою принципиальную позицию о том, что применение ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности.
Мураховский пояснил, что сегодня Соединенные Штаты рассматривают обеспечение военного превосходства над другими странами и варианты эскалации региональных конфликтов, не переходя порог ядерной войны. По его словам, в сентябре 2020 года центр военно-морского анализа США опубликовал исследование "Доминирование под ядерным зонтиком", где рассмотрены эти вопросы, а одна из тем доклада - сдерживание России методами эскалации для защиты стратегических позиций США.
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"То есть фактически адмирал в своей статье должен был бы написать, что США своими подходами к доминированию в мире могут спровоцировать ядерный конфликт. Так это соответствовало бы сути их военных концепций", - отметил эксперт.
Мураховский добавил, что военным теоретикам США мешает ядерный потенциал РФ и возможность его применения в ответ на их действия, особенно с учетом новых российских средств доставки ядерных боевых частей, недоступных для перехвата.
Как написал ранее в своей статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов глава Стратегического командования США адмирал Чарль Ричардс, существует возможность, что региональный кризис с Россией или Китаем может перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия. Как считает американский адмирал, это возможно в том случае, если РФ или Китай будут считать, что поражения с применением обычных видов вооружения будет нести угрозу их политическому строю или государству.
Как считает Ричард, пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона.
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