https://ria.ru/20210203/voyna-1595781736.html

В Пентагоне заявили о возможности ядерной войны с Россией

В Пентагоне заявили о возможности ядерной войны с Россией

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем. Об этом он написал в статье для... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T06:40

2021-02-03T06:40

2021-02-03T08:45

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем. Об этом он написал в статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов.Ричард отмечает, что со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать вероятность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась.По словам адмирала, нельзя исключать, что потенциальный противник решит использовать ядерный арсенал.Как считает Ричард, пока Министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона. Кроме того, он отметил "отрезвляющий" рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, Ричард подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений.

https://ria.ru/20210129/voyna-1595151406.html

https://ria.ru/20210202/flot-1595599897.html

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китай

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россия, министерство обороны сша, москва, китай, сша, безопасность, в мире