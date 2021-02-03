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Экс-главред Tatler Ксения Соловьева возглавила Vogue Россия
Экс-главред Tatler Ксения Соловьева возглавила Vogue Россия
Ксения Соловьева назначена главным редактором Vogue Россия, сообщили в пресс-службе Condé Nast Россия. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:41
2021-02-03T12:41
2021-02-03T12:41
шоубиз
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общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ксения Соловьева назначена главным редактором Vogue Россия, сообщили в пресс-службе Condé Nast Россия.Ксения Соловьева, как отметили в пресс-службе, пришла работать в Condé Nast в 2007 году в качестве директора отдела красоты журнала Tatler. Вскоре была назначена заместителем главного редактора, а в 2010-м возглавила издание.
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