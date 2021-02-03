https://ria.ru/20210203/vogue-1595827431.html

Экс-главред Tatler Ксения Соловьева возглавила Vogue Россия

Экс-главред Tatler Ксения Соловьева возглавила Vogue Россия

Ксения Соловьева назначена главным редактором Vogue Россия, сообщили в пресс-службе Condé Nast Россия. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:41

2021-02-03T12:41

2021-02-03T12:41

шоубиз

россия

vogue

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ксения Соловьева назначена главным редактором Vogue Россия, сообщили в пресс-службе Condé Nast Россия.Ксения Соловьева, как отметили в пресс-службе, пришла работать в Condé Nast в 2007 году в качестве директора отдела красоты журнала Tatler. Вскоре была назначена заместителем главного редактора, а в 2010-м возглавила издание.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, vogue, общество