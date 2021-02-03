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В США сделали кадры редкого огненного водопада
В США сделали кадры редкого огненного водопада
В американском национальном парке Йосемити в Калифорнии фотографам удалось запечатлеть редкое природное явление — "огненное падение воды", сообщает Travel and... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T01:40
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В американском национальном парке Йосемити в Калифорнии фотографам удалось запечатлеть редкое природное явление — "огненное падение воды", сообщает Travel and Leisure.Йосемити входит в число самых посещаемых достопримечательностей США из-за красивых горных пейзажей, живописных озер и водопадов. Несколько дней в феврале посетители могут наблюдать удивительное природное явление: водопад "Хвощ", расположенный на восточном склоне горы Эль-Капитан, стекает огненной водой.На самом деле, она самая обычная, но в этот период солнечные лучи попадают на нее под прямым углом, и на закате несколько минут она кажется желтой, оранжевой и красной. Это выглядит так, как будто горная порода извергает пламя и лаву — отсюда и название "огненный поток".Увидеть это чудо стремятся многочисленные туристы, в прошлом году их было более двух тысяч. В этом — из-за необходимости соблюдать ковидные ограничения администрация нацпарка сократила число посетителей.
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туристы, природа, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, калифорния, сша

В США сделали кадры редкого огненного водопада

01:40 03.02.2021
 
© Domenico CaliaВодопад "Лошадиный Хвост" в Йосемитском национальном парке в Калифорнии, США. Стоп-кадр видео
Водопад Лошадиный Хвост в Йосемитском национальном парке в Калифорнии, США. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Domenico Calia
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В американском национальном парке Йосемити в Калифорнии фотографам удалось запечатлеть редкое природное явление — "огненное падение воды", сообщает Travel and Leisure.
Йосемити входит в число самых посещаемых достопримечательностей США из-за красивых горных пейзажей, живописных озер и водопадов.
Несколько дней в феврале посетители могут наблюдать удивительное природное явление: водопад "Хвощ", расположенный на восточном склоне горы Эль-Капитан, стекает огненной водой.
На самом деле, она самая обычная, но в этот период солнечные лучи попадают на нее под прямым углом, и на закате несколько минут она кажется желтой, оранжевой и красной. Это выглядит так, как будто горная порода извергает пламя и лаву — отсюда и название "огненный поток".
Увидеть это чудо стремятся многочисленные туристы, в прошлом году их было более двух тысяч. В этом — из-за необходимости соблюдать ковидные ограничения администрация нацпарка сократила число посетителей.
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