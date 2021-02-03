https://ria.ru/20210203/vodopad-1595694802.html

В США сделали кадры редкого огненного водопада

В США сделали кадры редкого огненного водопада

В американском национальном парке Йосемити в Калифорнии фотографам удалось запечатлеть редкое природное явление — "огненное падение воды", сообщает Travel and... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T01:40

2021-02-03T01:40

2021-02-03T01:40

туристы

природа

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

калифорния

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156367/94/1563679464_0:177:2068:1340_1920x0_80_0_0_22d001757dfd4b67991215833fae1d63.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В американском национальном парке Йосемити в Калифорнии фотографам удалось запечатлеть редкое природное явление — "огненное падение воды", сообщает Travel and Leisure.Йосемити входит в число самых посещаемых достопримечательностей США из-за красивых горных пейзажей, живописных озер и водопадов. Несколько дней в феврале посетители могут наблюдать удивительное природное явление: водопад "Хвощ", расположенный на восточном склоне горы Эль-Капитан, стекает огненной водой.На самом деле, она самая обычная, но в этот период солнечные лучи попадают на нее под прямым углом, и на закате несколько минут она кажется желтой, оранжевой и красной. Это выглядит так, как будто горная порода извергает пламя и лаву — отсюда и название "огненный поток".Увидеть это чудо стремятся многочисленные туристы, в прошлом году их было более двух тысяч. В этом — из-за необходимости соблюдать ковидные ограничения администрация нацпарка сократила число посетителей.

https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, природа, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, калифорния, сша